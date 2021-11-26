ГЕРБОВЫЙ АКТ 1765

ГЕ́РБОВЫЙ А́КТ 1765 года - закон о налогообложении в британских колониях в Северной Америке.

При­нят английским пар­ла­мен­том 22 марта 1765 года с це­лью час­тич­но­го по­кры­тия рас­хо­дов на со­дер­жа­ние британской ар­мии в северно-американских ко­ло­ни­ях по­сле окон­ча­ния Се­ми­лет­ней вой­ны 1756-1763 годов. На­ло­гом об­ла­га­лись пе­чат­ные из­да­ния, юри­дические до­ку­мен­ты, тор­го­вые со­гла­ше­ния и т.п. Сбор на­ло­га про­из­во­дил­ся пу­тём обя­за­тель­ной по­куп­ки ко­ло­ни­ста­ми гер­бо­вых ма­рок у специальных аген­тов. Гербовый акт вы­звал мас­со­вое не­до­воль­ст­во се­ве­ро­аме­ри­кан­цев, ко­то­рое со­про­во­ж­да­лось бес­по­ряд­ка­ми, на­па­де­ни­ем на жи­ли­ща ко­ло­ни­аль­ных чи­нов­ни­ков и на аген­тов, а так­же бой­ко­том британских то­ва­ров. В октябре 1765 года на кон­грес­се , со­зван­ном пред­ста­ви­те­ля­ми ко­ло­ний в Нью-Йор­ке , бы­ла при­ня­та ре­зо­лю­ция о том, что Гербовый акт «под­ры­ва­ет пра­ва и сво­бо­ду коло­ни­стов», и про­воз­гла­шён прин­цип «ни­ка­ких на­ло­гов без пред­ста­ви­тель­ст­ва». В хо­де борь­бы про­тив Гербового акта северно-американские ко­ло­нии на­ча­ли ко­ор­ди­ни­ро­вать дей­ст­вия по от­стаи­ва­нию сво­их ин­те­ре­сов, воз­ник­ли пер­вые пат­рио­тические ре­во­люционные ор­га­ни­за­ции северно-американских ко­ло­ни­стов (см. «Сы­ны сво­бо­ды»), бы­ли най­де­ны фор­мы и ме­то­ды дей­ст­вий, по­влияв­шие на фор­ми­ро­ва­ние так­ти­ки ос­во­бо­дительного дви­же­ния в британских ко­ло­ни­ях в Северной Аме­ри­ке. Стре­мясь не до­пус­тить даль­ней­ше­го обо­ст­ре­ния об­ста­нов­ки, британские вла­сти 22 февраля 1766 года от­ме­ни­ли за­кон о гер­бо­вом ак­те.

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