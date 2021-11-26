ГЕРБОВЫЙ АКТ 1765
ГЕ́РБОВЫЙ А́КТ 1765 года - закон о налогообложении в британских колониях в Северной Америке.
Принят английским парламентом 22 марта 1765 года с целью частичного покрытия расходов на содержание британской армии в северно-американских колониях после окончания Семилетней войны 1756-1763 годов. Налогом облагались печатные издания, юридические документы, торговые соглашения и т.п. Сбор налога производился путём обязательной покупки колонистами гербовых марок у специальных агентов. Гербовый акт вызвал массовое недовольство североамериканцев, которое сопровождалось беспорядками, нападением на жилища колониальных чиновников и на агентов, а также бойкотом британских товаров. В октябре 1765 года на конгрессе, созванном представителями колоний в Нью-Йорке, была принята резолюция о том, что Гербовый акт «подрывает права и свободу колонистов», и провозглашён принцип «никаких налогов без представительства». В ходе борьбы против Гербового акта северно-американские колонии начали координировать действия по отстаиванию своих интересов, возникли первые патриотические революционные организации северно-американских колонистов (см. «Сыны свободы»), были найдены формы и методы действий, повлиявшие на формирование тактики освободительного движения в британских колониях в Северной Америке. Стремясь не допустить дальнейшего обострения обстановки, британские власти 22 февраля 1766 года отменили закон о гербовом акте.