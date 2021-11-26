ДЖЭКСОН ЭНДРЮ

ДЖЭКСОН ЭНДРЮ (англ. Andrew Jackson) - американский военный и государственный деятель, 7-й президент США.

Из се­мьи ирландского пе­ре­се­лен­ца. В 13-лет­нем воз­рас­те примк­нул к ар­мии Дж. Ва­шинг­то­на, был за­хва­чен в плен анг­ли­ча­на­ми.

В 1784-1787 годах изу­чал пра­во в Солсбе­ри. С 1788 года про­ку­рор западного ок­ру­га Северной Ка­ро­ли­ны (ны­не тер­ри­то­рия шта­та Тен­несси). В 1796 году уча­ст­во­вал в вы­ра­бот­ке кон­сти­ту­ции шта­та Тен­нес­си, в декабре 1796 - мар­те 1797 годов пред­став­лял Тен­нес­си в Па­ла­те пред­ста­ви­те­лей Кон­грес­са США, при­мы­кал к джеф­фер­со­нов­ским рес­пуб­ли­кан­цам.

Джэксон при­об­рёл ши­ро­кую из­вест­ность во вре­мя анг­ло-­аме­ри­кан­ской вой­ны 1812-1814 годов . В 1813-1814 годах ус­пеш­но коман­до­вал вой­ска­ми, дей­ст­во­вав­ши­ми про­тив ин­дей­цев крики в Джорд­жии и Ала­ба­ме, ко­то­рые вы­сту­па­ли на сто­ро­не анг­ли­чан. По­лу­чил во­ин­ское зва­ние генерал-май­о­ра. В январе 1815 года на­нёс со­кру­шительное по­ра­же­ние британским вой­скам в бит­ве при Но­вом Ор­леа­не, сни­скав сла­ву «спа­си­те­ля оте­че­ст­ва» (хо­тя к это­му вре­ме­ни ме­ж­ду США и Ве­ли­ко­бри­та­ни­ей был за­клю­чён мир). В 1818 году ру­ко­во­дил во­енной опе­ра­ци­ей по раз­гро­му ин­дей­цев-се­ми­но­лов и ок­ку­па­ции испанской Восточной Фло­ри­ды. В 1821 году, по­сле окон­ча­тель­но­го при­сое­ди­не­ния Фло­ри­ды к США, её во­енный гу­бер­на­тор.

В 1823 году из­бран в Се­нат от шта­та Тен­нес­си. В 1824 году бал­ло­ти­ро­вал­ся на пост пре­зи­ден­та США, но не по­лу­чил не­об­хо­ди­мо­го чис­ла го­ло­сов из­би­ра­те­лей. На оче­ред­ных вы­бо­рах в 1828 году, бла­го­да­ря под­держ­ке коа­ли­ции де­мо­кра­тических рес­пуб­ли­кан­цев (впо­след­ст­вии кон­сти­туи­ро­ва­лась как Де­мо­кра­ти­че­ская пар­тия США), одер­жал по­бе­ду; в 1832 году пе­ре­из­бран пре­зи­ден­том США на но­вый срок.

На по­сту пре­зи­ден­та Джэксон до­бил­ся пре­кра­ще­ния дея­тель­но­сти Национального бан­ка, жёст­ко рег­ла­мен­ти­ро­вав­ше­го эко­но­мическую дея­тель­ность в ин­те­ре­сах северных шта­тов, что спо­соб­ст­во­ва­ло по­вы­ше­нию фи­нан­со­вой ак­тив­но­сти и раз­ви­тию в США, в осо­бен­но­сти на Юге, ча­ст­но­го пред­при­ни­ма­тель­ст­ва, по­ни­же­нию та­мо­жен­ных та­ри­фов на не­ко­то­рые им­порт­ные то­ва­ры и лик­ви­да­ции то­вар­но­го го­ло­да, со­кра­ще­нию уча­стия фе­де­раль­но­го пра­ви­тель­ст­ва в сис­те­ме «внутренних улуч­ше­ний». Джэксон ока­зал ре­ши­тель­ное про­ти­во­дей­ст­вие ут­вер­жде­нию прак­ти­ки нул­ли­фи­ка­ции, т.е. от­ка­за отдельных шта­тов от ис­пол­не­ния на сво­ей тер­ри­то­рии тех или иных фе­де­раль­ных за­ко­нов или фе­де­раль­но­го за­ко­но­да­тель­ст­ва в це­лом.

Бу­ду­чи круп­ным план­та­то­ром и ра­бо­вла­дель­цем, вы­сту­пал за со­хра­не­ние раб­ст­ва и в 1836 году до­бил­ся уза­ко­не­ния так называемого пра­ви­ла кля­па (the gag rule), в со­от­вет­ст­вии с ко­то­рым пе­ти­ции об от­ме­не раб­ст­ва не под­ле­жа­ли об­су­ж­де­нию в Кон­грес­се США (дей­ст­во­ва­ло до 1844 года). Жё­ст­кая по­ли­ти­ка ад­ми­ни­ст­ра­ции Джэксон в от­но­ше­нии ин­дей­цев име­ла след­ст­ви­ем унич­то­же­ние многих ин­дей­ских пле­мён и пе­ре­се­ле­ние уце­лев­ших ин­дей­цев за р. Мис­си­си­пи.

При Джэксоне на­ча­лось оформ­ле­ние современной двух­пар­тий­ной сис­те­мы США, пар­тии пре­вра­ти­лись из эли­тар­ных об­ществ в от­кры­тые ор­га­ни­за­ции, был от­ме­нён иму­щественный ценз для сво­бод­ных бе­лых муж­чин на вы­бо­рах в Кон­гресс США и ле­гис­ла­ту­ры шта­тов, в по­ли­тической прак­ти­ке ут­вер­дил­ся прин­цип spoil system – фор­ми­ро­ва­ния государственного ап­па­ра­та по­бе­див­шей на вы­бо­рах пар­ти­ей. Джэксон, спо­соб­ст­во­вав­ший фор­ми­ро­ва­нию в США сред­не­го клас­са и опи­рав­ший­ся на не­го, во­шёл в американскую ис­то­рию как «на­род­ный пре­зи­дент» и сто­рон­ник «рав­ных воз­мож­но­стей».

Его порт­рет - на банк­но­те дос­то­ин­ст­вом 20 долларов США. Име­нем Джэксона на­зва­ны го­ро­да в США: Джэксон (административный центр шта­та Мис­си­си­пи) и Джэксон­вилл (в шта­те Фло­ри­да; до 1822 года Кау­форд).

Публикации :

Correspondence / Ed. by J.S. Basset, J.F. Jamerson. Wash., 1926-1935. Vol. 1-7.

Иллюстрация:

Архив БРЭ.