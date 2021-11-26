ДЖЕФФЕРСОН, ТОМАС

Джефферсон (англ. Jefferson), Томас (13.04.1743, Шадуэлл, Виргиния — 04.07.1826, Монтиселло) — американский политический мыслитель, государственный и общественный деятель, 3-й президент США.

Происходил из семьи крупных плантаторов-рабовладельцев. Получил образование в колледже Уильяма и Марии. На формирование взглядов Д. определяющее влияние оказали идеи европейского Просвещения и участие в борьбе Североамериканских колоний Великобритании за независимость. В 1769—1774 — депутат законодательного собрания Виргинии. Широкую известность получил благодаря публикации в 1774 памфлета «Общий обзор прав Британской Америки» (A Summary View of the Rights of British America), в котором обосновывал право колоний на самоуправление. Участвуя в патриотическом движении, Д. стал одним из инициаторов создания корреспондентских комитетов в Виргинии. Будучи депутатом 2-го Континентального конгресса от Виргинии в 1775—1776, Д. подготовил текст Декларации независимости США 1776 , где нашли отражение просветительские концепции народного суверенитета, естественных прав людей «на жизнь, свободу и стремление к счастью» и сопротивление деспотическому правлению. Активно участвовал в процессе государственного строительства штата Виргиния в качестве депутата Палаты представителей Виргинии (1776—1779) и губернатора штата (1779—1781), выступая за демократические общественные преобразования в духе идей Просвещения.

Автор принятого в 1779 «Виргинского статута о религиозной свободе» (The Virginia Statute for Religious Freedom), повлиявшего на конституции других штатов и послужившего образцом для текста первой поправки к Конституции США 1787, окончательно закрепившей свободу вероисповедания и отделение церкви от государства. Из-за неудачно организованной обороны штата в ходе Войны за независимость в Северной Америке 1775—1783 Д. ушел в отставку с поста губернатора, всецело посвятив себя написанию сочинения по экономике «Заметки о штате Виргиния» (Notes on the State of Virginia). Вернулся в большую политику в 1783, вновь став депутатом 2-го Континентального конгресса. Предложил национализировать западные земли и запретить распространение рабства на вновь приобретенные территории (этот принцип был реализован лишь для северо-западных штатов). При активном участии Д. были разработаны и приняты северо-западные ордонансы 1784, 1785, 1787 — законодательная база для территориальной экспансии США и создания новых штатов. В 1784—1789 — посол США воФранции. Приветствовал Французскую революцию XVIII в. В 1790 занял в первой президентской администрации Дж. Вашингтона пост государственного секретаря.

В 1790-е вел острую полемику с лидером федералистов А. Гамильтоном , оспаривая необходимость создания Национального банка США, требуя придерживаться строгого нейтралитета во внешней политике, защищая права штатов, отстаивая принципы свободной торговли и приоритет аграрного пути развития страны. Возглавлял фракцию «джефферсоновских республиканцев» в Конгрессе США. В 1793 из-за несогласия с политикой федералистов ушел в отставку с поста государственного секретаря. На президентских выборах 1796 проиграл Дж. Адамсу и стал вице-президентом в его администрации. В 1800 и 1804 Д. выиграл президентские выборы. Несмотря на ранее провозглашавшийся приоритет аграрного развития, Д. на посту президента поддерживал промышленное производство, торговлю и финансы. В 1803 приобрел Луизиану у Франции. В 1807 установил дипломатические отношения с Россией. В период Наполеоновских войн объявил в 1807 эмбарго на торговлю с воюющими державами, что ухудшило экономическое положение США и вызвало рост недовольства в обществе. По окончании президентского срока покинул большую политику. Признанием исторических заслуг Д. стало изображение его портрета на двухдолларовой банкноте.

Соч.: The Writings of Тhomas Jefferson. 20 vols. Washington, D.C., 1903—1904; The Papers of Thomas Jefferson. 43 vols. to date. Princeton (N.J.), 1950—2016; Автобиография. Заметки о штате Виргиния. Л., 1990. Лит.: Gordon-Reed A., Onuf P. S. «Most Blessed of the Patriarchs»: Thomas Jefferson and the Empire of Imagination. New York, 2016; Meacham J. Thomas Jefferson: The Art of Power. New York, 2012; Согрин В. В. Джефферсон. Человек, мыслитель, политик. М., 1989.