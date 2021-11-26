АНГЛО-ФРАНЦУЗСКИЕ ВОЙНЫ В СЕВЕРНОЙ АМЕРИКЕ XVII‒XVIII ВЕКОВ

Ряд вооруженных конфликтов между Францией и Англией (с 1707 — Великобританией ), вызванных конкуренцией этих стран в колониальной экспансии на Североамериканском континенте.

Для А-ф. в. в настоящее время принята следующая периодизация: Первая (1689–1697) — часть общеевропейской войны за пфальцское наследство 1688–1697 (в англоязычной литературе известна также как «Война короля Вильгельма»). В ходе нее англичане атаковали Акадию и Квебек, французы совершили успешные рейды на побережье Гудзонова залива, на Ньюфаундленд, в Новую Англию и Нью-Йорк. Рисвикский мир 1697 зафиксировал на территории Сев. Америки статус-кво. Вторая (1704–1713) — часть общеевропейской войны за испанское наследство 1701–1714 (в англоязычной литературе — «Война королевы Анны»). Военные действия в Америке велись в основном на территории Акадии. В результате нее по Утрехтскому миру 1713 к Англии отошли почти вся Акадия, Ньюфаундленд и побережье Гудзонова залива. О-ва Сен-Жан и Иль Руаяль остались у Франции. Третья (1744–1748) — часть общеевропейской войны за австрийское наследство 1740–1748 (в англоязычной литературе — «Война короля Георга»). В ходе нее французские ополченцы опустошили прибрежные селения Новой Шотландии, Нью-Йорка и Новой Англии, англичане захватили французскую крепость Луисбург. По Аахенскому миру 1748 Иль-Руаяль был возвращен Франции, но главный вопрос о спорных территориях в долине Белль-Ривьер (р. Огайо) и в Акадии решен не был. Четвертая (1754–1760) — часть общеевропейской Семилетней войны 1756–1763 (в англоязычной литературе — «Франция и индейская война», поскольку в ходе нее большинство североамериканских индейских племен поддерживало французские колониальные войска и канадских ополченцев в их борьбе с английскими колониями). До 1758 французам удавалось успешно отражать атаки превосходящих сил англичан и удерживать стратегические форты на оз. Шамплен, форт Ниагара и форт Дюкен на р. Огайо. В 1756–1757 французам удалось овладеть британскими фортами Освего и Уильям- Генри. В 1758–1759 англичанам удалось разрушить форты Фронтенак, Дюкен и Ниагару и занять крепость Луисбург. Со сдачей укрепленной столицы французской колониальной империи — Квебека (сентябрь 1759) и капитуляцией Монреаля (сентябрь 1760) война на этом театре военных действий фактически завершилась. По Парижскому миру 1763 Французская Канада окончательно перешла к Великобритании.

Автор статьи: Коленеко В.А.

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