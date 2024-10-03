Американская конституция 1787 года В мае 1787 г. в Филадельфии собрался Конвент из 54 представителей отдельных штатов под председательством Дж. Вашингтона для создания новой конституции.

В мае 1787 г. в Филадельфии собрался Конвент из 54 представителей отдельных штатов под председательством Дж. Вашингтона для создания новой конституции. Конвент разработал и 13 сентября 1787 г. утвердил конституцию, по которой вместо слабого конфедеративного союза почти самостоятельных штатов создавалось единое федеративное государство с сильной центральной властью – республика Соединенные штаты Америки.

При составлении и обсуждении конституции в Конвенте выдвигались различные проекты, в том числе высказывались предложения о создании монархии. Однако большинство высказалось за республиканский строй. Это можно объяснить тем, что основную массу населения США в то время составляли фермеры, ремесленники, наемные рабочие, предприниматели, торговцы. Их интересы наилучшим образом могли быть защищены при республиканском демократическом устройстве страны. В Северной Америке не сложился сколько-нибудь значительный слой аристократии, подобно феодальному дворянству европейских стран. Крупные землевладельцы в США, в том числе и плантаторы, были тесно связаны с рынком, капиталистическими формами хозяйствования и поэтому не могли стать опорой монархии, подобной европейским, отражавшим преимущественно интересы феодального дворянства.

В основу формирования высших органов управления нового государства был положен принцип разделения властей, выдвинутый французским просветителем Монтескье. Законодательная власть вручалась выборному Конгрессу, состоящему из двух палат: сената и палаты представителей. Закон вступал в силу только после принятия его обеими палатами. В сенат каждый штат посылал по два депутата, выделявшихся из местного законодательного собрания. Срок полномочий сенаторов был 6 лет. Через каждые 2 года состав сенаторов обновлялся на одну треть. Депутаты в палату представителей выбирались на 2 года пропорционально численности населения каждого штата. Избирательными правами по конституции пользовались все мужчины, достигшие 21 года. Избирательные права не предоставлялись индейцам и неграм, рабство которых конституция не отменяла.

Исполнительную власть в США по конституции возглавляет президент. Выборы президента проводятся двухстепенно, т. е. сначала население избирает выборщиков, а они уже голосуют за кандидатов в президенты. Президентом может быть избран только тот, кто родился в Штатах. Президент является одновременно главой государства и главой правительства, управляет страной через посредство назначаемых им статс-секретарей, которые осуществляют функции министров, ответственных только перед президентом. Он является главнокомандующим всеми вооруженными силами страны, наделен правом «задерживающего вето» на решения и законы, принятые Конгрессом. Конституция наделяла президента обширными полномочиями и сильной властью, вполне сравнимой с монархическим правлением в европейских государствах того времени. Но президент США в отличие от европейских монархов избирается на срок в 4 года. Избранный в 1789 г. первым президентом Дж. Вашингтон, после второго срока пребывания на этом посту, отказался баллотироваться на третий срок. Он сказал: «Не для того мы свергали английского короля, чтобы создавать своего собственного». Это явилось прецедентом, ставшим устойчивой традицией в политической системе США. В 1952 г. была принята поправка к конституции, закреплявшая законодательно положение о возможности баллотироваться одному и тому же лицу, только на два срока.

Конституции 1787 г. создавала судебную систему, независимую от законодательной и исполнительной власти. Высшим судебным органом в США является Верховный, или иначе, Федеральный суд. В его прерогативы входит регулирование взаимоотношений между отдельными штатами и отдельными гражданами, а также определение соответствия конституции тех или иных постановлений должностных лиц, законов, принятых Конгрессом. Верховный суд может признать любой закон или решение правительства «противоречащим конституции» и отменить его. Он же является и высшей инстанцией, куда можно подавать апелляцию на приговоры местных судов. Верховный суд состоит из председателя и 9 членов, назначаемых пожизненно президентом с согласия сената. Несменяемость членов Верховного суда обеспечивает его независимость от законодательной и исполнительной властей.

За отдельными штатами признавались широкие права автономии. Они сохраняли свои законодательные собрания и местное самоуправление. Но принимаемые ими законы и постановления не должны были противоречить федеральным законам. Конституция 1787 г. предусматривала возможность расширения государства за счет вхождения в него новых территорий на правах штатов, но в ней не было записано право отдельных штатов на свободный выход из состава США.

Конституция вступала в силу после признания её девятью штатами из 13. Во время обсуждения в законодательных органах штатов было высказано много предложений о дополнениях и изменениях ее отдельных положений. Одним из наиболее активных сторонников демократизации конституции стал Джефферсон. В 1787 г. он находился в Париже, где сменил Франклина в качестве посла США во Франции и не принимал участия в разработке конституции. После своего возвращения на родину Джефферсон возглавил силы, боровшиеся за демократизацию политического строя США. На первой же сессии Конгресса, избранного в 1791 г., в конституцию были внесены первые 10 поправок. Они обеспечивали основные права и свободы граждан США, среди них такие, как свобода вероисповедания, свобода слова, печати, собраний, суд присяжных, право иметь на суде защитника, неприкосновенность личности и жилища. Одна из поправок закрепляла право народа хранить и носить оружие, которое в специфических условиях жизни переселенцев на новых территориях было необходимо для вытеснения индейцев и защиты от их нападений. Рабовладельцам оружие было необходимо, чтобы держать в повиновении рабов.

В 1791 г. было начато строительство новой столицы США. Представители Северных штатов хотели сделать столицей Нью-Йорк или Филадельфию. Лидеры южан, опасаясь засилья торгово-финансовой буржуазии у власти в таком случае, предлагали перенести столицу в один из городов Виргинии или Мэриленда. Они надеялись, что столица будет способствовать перемещению на юг центра политической и экономической жизни страны. В результате достигнутого компромисса была построена новая столица на границе Виргинии и Мэриленда (округ Колумбия), на реке Потомак вблизи поместья Вашингтона, и названа его именем. С 1800 г. город Вашингтон стал столицей Соединенных штатов.

Конституция 1787 г. и поправки к ней установили в США более демократический строй, чем в европейских государствах того времени. Принятые штатами конституции вводили выборность всех органов власти снизу доверху. Законодательные собрания штатов избирали губернатора, назначали ему жалование, могли отстранить его от должности, привлечь к суду, они же формировали весь аппарат исполнительной власти. Конституция США сохраняется в силе уже более 200 лет. Это свидетельствует о том, что члены Конституционного Конвента 1787 г. «отцы-основатели», как их называют в Америке, являлись такой элитой американского общества, которая оказалась способной успешно справиться с возникшими проблемами. Их выдвижение в лидеры произошло не вследствие знатности происхождения, традиции и т. п., а благодаря личным достоинствам. В американском обществе даже колониального периода имелись благоприятные социально-экономические, политические и иные условия для проявления и развития способностей отдельных личностей.

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