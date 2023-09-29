Осма́н дан Фодио́

Осма́н дан Фодио́ (Усман ибн Фуди) (15.12.1754, Гобир — 20.04.1817, Сокото) — религиозно-­политический деятель Зап. Африки, суфийский шеху (шейх). Родился в семье коранического учителя из аристократического фульбского рода. Изучив Коран, стал странствующим учеником, постигая мусульманское богословие, арабский язык и культуру. Совершил хадж. Завершил образование в туарегском г. Агадес (совр. Нигер ), где познакомился с идеями ваххабизма. Примкнул к суфийскому ордену Кадирия. В середине 1770‑х начал преподавать богословие и выступать с проповедями в хаусанских эмиратах. В 1780‑е из многочисленных учеников и приверженцев создал общину, ставшую центром религиозно-­политической оппозиции хаусанским правителям Гобира. Они, как и правители других хаусанских государств, допускали, чтобы большинство населения сохраняло традиционные верования, лишь внешне соблюдая исламскую обрядность. Разработал идеологию движения за создание теократического государства в соответствии с нормами ортодоксального ислама. В 1804 провозгласил джихад (вой­ну мусульман против «неверных»), которая привела к возникновению в бассейне Нижнего Нигера халифата Сокото (1808). Его светским и религиозным главой стал О. д. Ф., удостоенный титулов халифа и амир ал-муминин (повелитель правоверных). В 1812 халифат был разделен на восточную и западную части. Официально оставаясь халифом, О. д. Ф. передал их управление своим визирям — брату и сыну. Отошел от политической деятельности, вел уединенный образ жизни, посвятив себя изучению трактатов мусульманских теологов и литературному труду. Автор сотен сочинений на религиозные и светские темы в прозе и поэтической форме, на арабском, фула, хауса языках.

Соч. : в англ. пер.: Handbook on Islam, Iman, Ihsan. Norwich, 1978.

Лит. : Ольдерогге Д. А. Западный Судан в XV–XIX вв. Очерки по истории и истории культуры. М.–Л., 1960; Hiskett M. The Development of Islam in West Africa. London–New York, 1984; Саватеев А. Д. Исламская цивилизация в Тропической Африке. М., 2006. С. В. Мазов.