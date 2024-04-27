Эпоха Великих географических открытий С незапамятных времён люди стремились к познанию мира и совершали путешествия. В середине первого тысячелетия до нашей эры финикийцы отправились в плавание вокруг Африки. Древние греки изучали побережья Средиземного и Чёрного морей.

С незапамятных времён люди стремились к познанию мира и совершали путешествия. В середине первого тысячелетия до нашей эры финикийцы отправились в плавание вокруг Африки. Древние греки изучали побережья Средиземного и Чёрного морей. В X веке викинги впервые посетили Северную Америку. Однако после викингов европейцы долгое время не обращали внимания на Америку, да и сами викинги, скорее всего, не осознавали значимости своего открытия. Только в XV веке началась новая эпоха изучения мира европейцами, названная эпохой Великих географических открытий. В этот период европейцы создали новые маршруты в Мировом океане и открыли для себя все континенты, кроме Антарктиды. Смелые морские путешествия, встречи с другими народами и цивилизациями расширили границы известного европейцам обитаемого мира и существенно изменили его.

В конце XV — начале XVI века в Западной Европе наблюдался рост крупных и могущественных государств, развитие ремёсел, торговли и морского флота. Дальнейшее развитие стран требовало доступа к новым ресурсам, товарам и торговым путям.

Однако основной причиной стало снижение активности торговли по Великому шёлковому пути. Этот торговый маршрут, соединявший почти всю Евразию со времён древности, проходил через Китай до берегов Средиземного моря. По нему в Европу поставлялись лошади, золото, шёлк, фарфор, стеклянные изделия, чай, рис и специи. Пряности применялись как лекарство, а также для сохранения продуктов: они помогали консервировать рыбу, овощи и другие продукты, сохраняя их вкусовые качества.

В XV веке османские турки захватили восточное побережье Средиземного моря и заблокировали старые торговые маршруты. Сухопутные путешествия стали слишком долгими и опасными, но европейцы не могли отказаться от восточных товаров. Поэтому они начали искать морские пути на Восток. Мореплаватели тех времён отправлялись в путешествия не только из любопытства, но и ради практических целей. Популярная в то время гипотеза о шарообразной форме Земли давала надежду на открытие морского пути в Индию.

Благодаря научным и техническим достижениям того времени стали возможны далёкие морские путешествия. В XV веке были созданы каравеллы — быстрые парусные суда, пригодные для долгих плаваний и способные двигаться даже при встречном ветре. Компас и астролябия, инструмент для определения географических координат, были улучшены, а португальцы доработали навигационные карты. Картографы начали создавать карты с более точным изображением границ Европы, Азии и Северной Африки.

Первыми отправились в путешествия по морю португальцы, начиная с 1419 года. Для них единственным способом развития торговли стали плавания на юг к побережью Африки. Генрих (Энрике) Мореплаватель сыграл значительную роль в развитии мореходства. Он разработал новый тип корабля — каравеллу с косыми парусами. Этот корабль был лёгким, быстрым и манёвренным, что позволяло ему плыть даже при плохом ветре.

Во время жизни Генриха Мореплавателя португальцы открыли остров Мадейра, Азорские острова и острова Зелёного мыса, а также исследовали африканское побережье. Их экспедиции возвращались с золотом, слоновой костью и рабами.

В 1488 году португалец Бартоломеу Диаш достиг крайней южной точки Африки. Во время своего путешествия Диаш столкнулся с сильным штормом, который длился тринадцать дней. Однако Диаш сумел успешно обогнуть мыс на юге Африки, впоследствии названный Мысом Доброй Надежды, и открыл путь в Индийский океан. Тем не менее, до открытия морского пути в Индию оставалось ещё около десяти лет.

Вскоре после этого Испания стала конкурентом Португалии в поисках новых торговых маршрутов. В 1492 году испанец Христофор Колумб отправился на поиски Индии. В результате этого путешествия Колумб сделал открытие, которое изменило представления о мире и его истории.

Открытие Америки. Христофор Колумб (1492-1504)

Европейцы долгое время искали новый морской маршрут в Индию. Христофор Колумб, моряк из Генуи, предложил отправиться на запад через Атлантический океан. Колумб родился в Италии в скромной католической семье, говорил на четырёх языках и страстно желал знаний. Ещё в 70–80-х годах XV века он изучал географию, навигационные карты и литературу, подтверждающую шарообразность Земли. Он долго вынашивал идею большого морского путешествия и зарекомендовал себя как талантливый капитан, штурман и астроном ещё до своего знаменитого плавания. Согласно распространённой версии, в 1474 году Колумб обратился к астроному и географу Паоло Тосканелли за советом о том, как проложить самый короткий морской путь в Индию. Используя карты Тосканелли, Колумб составил план путешествия, который был отклонён Португалией, но затем одобрен испанскими монархами. Королей Испании привлекло обещание Колумба открыть для них золотые сокровища Индии и Китая. Они заключили с ним соглашение, сделав его вице-королём всех будущих земель, которые перейдут под власть испанской короны.

3 августа 1492 года из Испании отправилась в плавание небольшая флотилия из трёх кораблей: «Нинья», «Пинта» и «Санта-Мария». Путешествие заняло почти три месяца. В официальных документах нет прямого указания на цель экспедиции, но предполагается, что она была направлена на поиск Индии и установление торговых связей с ней. Об этом свидетельствует сохранившийся список товаров, которые короли надеялись найти за океаном: «жемчуг или драгоценные камни, золото или серебро, пряности». Эти товары традиционно ассоциировались с азиатскими странами, особенно с Индией.

12 октября 1492 года испанские моряки пересекли Атлантический океан и высадились на острове, который назвали Сан-Сальвадор (Гуанахани). Колумб и его команда были убеждены, что достигли берегов Индии. Они обнаружили, что новые земли богаты ресурсами, а местные жители наивны. Аборигенов моряки называли «индейцами», так как считали, что находятся в Индии. Кроме того, испанцы увидели неизвестные ранее сельскохозяйственные культуры, такие как кукуруза, картофель и табак. В поисках золота Колумб также исследовал берега более крупных островов Куба и Гаити. Гаити они назвали Эспаньолой, или Малой Испанией.

В 1493 году целью второй экспедиции стал поиск материковой земли. Эта экспедиция преследовала завоевательские цели. Началось массовое порабощение и истребление местного населения, возникали конфликты и недовольство испанцев, стремившихся быстро обогатиться на новой земле. Всё это заставило Колумба вернуться в Испанию. В последующих двух экспедициях он всё ближе подбирался к материку, но так и не обнаружил его. В 1506 году Колумб скончался, до конца своих дней будучи уверенным в том, что открыл путь в Индию.

После открытий Колумба большое количество испанских и португальских экспедиций отправились по его стопам и вскоре обнаружили материк. Один из участников экспедиции, итальянский мореплаватель Америго Веспуччи, первым высказал предположение, что это не Индия, а новый континент, «Новый Свет». Он родился во Флоренции, но в начале XVI века служил испанскому королю. В 1499 году Америго Веспуччи совершил своё первое путешествие в Вест-Индию, тогда так называли Америку. Он проплыл вдоль северного побережья Южной Америки по Карибскому морю, а затем вернулся в Атлантику, проплыв между Кубой и Гаити. Веспуччи доказал, что открытые Колумбом земли — это новый материк, который был назван в его честь Америкой в 1507 году. Со временем европейцы стали называть Америку и другие открытые земли Новым Светом, а Европу — Старым Светом.

После открытия Колумбом Вест-Индии возник конфликт между Испанией и Португалией из-за соперничества в освоении новых территорий. Чтобы избежать войны, страны заключили соглашение. В 1494 году был подписан Тордесильясский договор, согласно которому Португалии достались земли Африки, Азии и Бразилии. Испанцы получили другую часть мира, где большинство территорий оставалось неизведанным. Фактически это была западная часть Америки и тихоокеанские острова.

Путь в Индию. Васко да Гама (1497 – 1499)

Португалия стремилась не отставать от Испании в исследовании новых земель. В 1497–1499 годах португальский мореплаватель Васко да Гама открыл прямой путь в Индию. Король Португалии Манул I предоставил экспедиции два больших корабля. У команды были самые современные карты и навигационные инструменты. Васко да Гама успешно обогнул Африку, вышел в Индийский океан и через три месяца достиг города Малинди на восточном побережье Африки. Там португальские моряки встретили первых жителей Индии — индусов. Затем Васко да Гама продолжил путешествие через Аравийское море и через месяц прибыл в город Каликут на западном побережье Индии, где закупил большое количество пряностей. Таким образом, морской путь в Индию вокруг Африки был открыт. Вернувшись в Португалию с грузом пряностей и драгоценностей, а также новостями о сказочных богатствах индийских правителей, Васко да Гама вдохновил других путешественников отправиться к берегам Индии.