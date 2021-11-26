ПЛАНИСФЕРА КОНТАРИНИ

Новые горизонты эпохи Великих географических открытий

За вторую половину столетия было совершено большое количество географических открытий. В 1487 г. Б. Диаш предпринял путешествие в Африку; ему удалось обогнуть континент и выйти в Индийский океан. В 1497 г. последовало открытие о-ва Ньюфаундленд Дж. Каботом. В 1499 г. известный мореплаватель В. да Гама прошел морем путь из Европы в Индию.

Важной вехой в истории Великих географических открытий стали путешествия Х. Колумба конца XV – начала XVI вв. Именно он положил начало изучению Карибского моря и земель Южной Америки. В 1499, 1501 – 1502 гг. А. Веспуччи так же побывал в Карибском море и Южной Америке.

Первые карты новых земель

Исследование новых территорий в XV в. привело к созданию первых образов Нового света. Одними из первых описаний новых земель стали карта Х. де ла Коса 1500 г. и планисфера Кантино, подготовленная около 1502 г. Обе карты были строго засекречены решениями высшей власти, а их количество было строго ограниченным.

Платисфера

Планисферу Контарини подготовил Джованни Маттео Контарини. Она была выгравирована на меди во Флоренции Франческо Росселли. Карту издали во Флоренции и Венеции в 1506 г. До наших дней дошла только одна копия карты, ее нашли в 1922 г. В настоящее время местом ее обитания является Британская библиотека.

На платисфере Контарини изображены Гренландия и Ньюфаундленд, которые представляют северо-восточную часть Азии. Америка на карте отсутствует, однако отдельным континентом изображена Южная Америка. Она помещена на юго-востоке азиатского континента. Карта содержит изображение Кубы и Испаньолы. При этом Куба отделена от Сипанго (Японии) морским проливом, а Сипанго отделена от Китая. В конце карты помещена легенда: «Эта земля была открыта мореплавателями для короля Португалии». На карет не встречается и упоминание об экспедициях Дж. Кабота.

Последующие карты

В 1507 г. появилась карта мира И. Реуша. Она оказалась более доступной для ознакомления общественности. До наших дней дошло много ее копий.