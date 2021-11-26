ОХЕДА АЛОНСО ДЕ

ОХЕДА АЛОНСО ДЕ (испан. Hojeda, Ojeda) - испанский мореплаватель, конкистадор .

Участвовал в 1493-1496 годах во 2-й экспедиции Х. Колумба . В 1499-1500 годах возглавлял экспедицию (с участием А. Веспуччи), открывшую берег Гвианы на территории от 54° до 60° восточной долготы, побережье Венесуэлы от 66° до 72° западной долготы и ряд островов, в том числе Кюрасао.

В 1502 году Охеда высадился на карибский берег Венесуэлы, где основал первое испанское поселение на континенте - Санта-Крус. В 1508-1510 годах Охеде удалось организовать третью и наиболее масштабную экспедицию (4 каравеллы и свыше 300 человек экипажа) к берегам Южной Америки . Высадившись с 70 солдатами поблизости от современной Картахены с целью найти золото и поймать индейцев для продажи в рабство, Охеда встретил ожесточённое сопротивление местного населения. Тем не менее ему удалось основать первый испанский форт на материке - Сан-Себастьян. Оставив крепость, Охеда отплыл за провизией и медикаментами на остров Эспаньола (Гаити), но в пути потерпел кораблекрушение и, едва добравшись до Санто-Доминго, умер.