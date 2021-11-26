КАБРАЛ ПЕДРУ АЛВАРЕШ
Кабрал (порт. Cabral), Педру Алвареш (1460, Белмонте(?), Бейра Байша — после 1520) — португальский мореплаватель и путешественник.
Второй сын алкайда Белмонте фидалгу Фернана Кабрала и Изабел де Гувейя. Супруга — Изабел де Каштру, племянница Афонсу де Албукерки. Состоял на различных должностях при Жоане II, рыцарь ордена Христа. Был известен по материнскому имени как Гувейя.
После возвращения Вашку да Гама король Мануэл I в 1500 назначил К. на должность командующего второй экспедицией в Индию. Флот из 13 кораблей вышел из Лиссабона 9 марта 1500. Близ о-вов Зеленого Мыса пропал один из кораблей. 22 апреля увиденной земле дали имя Земли Истинного Креста (Терра де Вера Крус); впоследствии названной Бразилией. К. стал первооткрывателем этой части страны. Споры о его приоритете в открытии Бразилии и в целом Южн. Америки не завершены. Вступив во владение вновь открытыми землями от имени португальского короля, К. составил известие об успехах экспедиции и отправил его в Португалию с одним из кораблей.
2 мая 1500 11 кораблей К. взяли курс на мыс Доброй Надежды. 29 мая, огибая мыс Доброй Надежды, флотилия К. попала в жестокий шторм, 4 корабля погибли, в том числе и тот, на котором находился Б. Диаш. У Софалы 16 июля отбился корабль Д. Диаша и, утратив надежду воссоединиться с флотом К., попытался в одиночку продолжить плавание, 10 августа открыл Мадагаскар и затем вернулся в Португалию. Плавание вдоль восточного берега Африки прошло не вполне удачно: основать факторию в королевстве Килоа, которое активно участвовало в торговле золотом, не удалось. 13 сентября флот достиг Каликута в Индии. К. был враждебно встречен арабскими купцами, видевшими в португальцах конкурентов. Он попытался основать факторию, но переговоры шли трудно. Жители Каликута, недовольные португальцами и возбуждаемые арабскими купцами, восстали, убив около 40 португальцев. Ожесточившиеся португальцы уничтожили 15 кораблей в порту и два дня бомбардировали город. Вынужденный 24 декабря оставить Каликут, К. наладил контакты с его соперниками — Кочином и Каннануром. Корабли нагрузили пряностями, приняли на борт послов этих государств и покинули Индию 16 января 1501. В Португалию в июле 1501 возвратилось 6 кораблей (по другим данным 4) и не более трети моряков и солдат.
В результате экспедиции К., являющейся неотъемлемой частью Великих географических открытий, началась колонизация Бразилии, ставшей важнейшим владением Португалии. Был открыт Мадагаскар, продолжилось португальское проникновение в бассейн Индийского океана.
Негативным итогом была утрата дорогостоящих кораблей, малый груз пряностей. К. впал в немилость, и следующая экспедиция в Индию была организована без его участия. Известно, что в 1509 он жил неподалеку от Сантарена. В 1518 за открытие Земли Вера Крус К. получил звание кавалейру Королевского совета. Могила К. идентифицирована в 1848, находится в Сантарене в церкви да Граса.
Лит.: Слезкин Л. Ю. Земля Святого Креста. ОткрытиеизавоеваниеБразилии. М., 1970. Cortesão J. Cabral e as origens do Brasil: ensaio de topografia histórica. Rio de Janeiro, 1944. Fonseca L. A. da. Pedro Аlvares Cabral: uma viagem. Lisboa, 1999. Martinho T. Pedro Аlvares Cabral: o homem, o feito e a memória. Vila Nova de Gaia, 2001; Pedro Alvares Cabral, o descobridor do Brasil / Introd. e coord. J. A. das Neves. Porto, 1991.