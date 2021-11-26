ДИАШ ДЕ НОВАИШ

Диаш де Новаиш (порт. Dias de Novais), Паулу — португальский мореплаватель, основатель Луанды и первый губернатор Анголы .

По отцовской линии — внук мореплавателя Бартоломеу Диаша. Секретарь королевского казначейства, фидалгу Королевского дома. В 1559 — командир эскадры посольства Португалии с целью наладить контакты с королевством Ндонго (Нгола) на территории современной Сев. Анголы (от титула короля «ngola» происходит название «Ангола»). Прибыл в устье р. Кванзы в 1560. За отказ поддержать в местной войне короля Музунгу Д. был заключен в тюрьму. Освобожден в 1565 или 1566 с обещанием военной помощи Португалии в междоусобицах. Миссия потерпела неудачу, договор заключен не был и Д. вернулся в Португалию.

В 1571 получил от короля Португалии Себастьяна I по хартии дарования титул губернатора Королевства Себасте в Эфиопии, или Внутренней Гвинее, под каковым названием в то время была известна эта часть Анголы, и право основать поселения на этой территории. Он отбыл из Лиссабона (третья по счету португальская миссия в Анголе) на семи кораблях (350 солдат и переселенцев) 23 октября 1574 и высадился на о. Кабраш (Ilha das Cabras, совр. о. Луанда, о. ду Кабу, в действительности — коса) 11 февраля 1575, где уже проживали около 40 португальцев, разбогатевших на работорговле. 29 июля 1576 принял посольство короля, получил дозволение обосноваться на материке и в устье р. Кванзы основал крепость Сан-Мигел, вокруг которой сформировалось поселение Сан-Паулу-де-Луанда. Оно стало опорным пунктом португальских завоеваний в Анголе. В 1605 Луанда получила статус города. Не имея возможности завоевать какую-либо территорию собственными силами, Д. заключил союзы с обоими королевствами — Конго (с королем Алвару I) и Ндонго. В 1579 в результате интриг португальских торговцев в Конго король Нжинга Нгола напал на португальские войска. В поисках легендарных серебряных копей Д. продвинулся по долине р. Кванза до слияния с р. Лукала в Масангано, где в 1580 португальцы разбили войска королевства Ндонго (короля Нгола Килуанге). В 1582 Нгола потеснил португальские войска под командованием Д. и в 1583 Д. заложил крепость и основал поселение Вила-де-Носса-Сеньора-де-Виториа-де-Масангано. Квадратная в плане крепость без бастионов, возведенная при участии самого Д., защищала поселения и гарантировала известную безопасность торговых путей. Она обеспечила португальскую оккупацию региона. Война с королевством Ндонго 1579—1599 завершилась в 1599 договором, определившим границы.

Д. был похоронен в Масангано напротив церкви Носа-Сеньора-де-Виториа; в 1609 останки перенесены в Луанду.

Лит.: Amaral Ilídio do. O consulado de Paulo Dias de Novais: Angola no último quartel do século XVI e primeiro do século XVII. Lisboa, 2000; Coutinho A. X. da Gama Pereira. Os representantes de Bartolomeu Dias e Paulo Dias de Novais. Matosinhos, 1938; Couto C. Documentos para a história da successão de Paulo Dias de Novais na doação da Capitania de Angola. [s. l., s. n., 197—]. P. 133—185; Garcia C.A. Paulo Dias de Novais e a sua época. Lisboa, 1964; Idem. Paulo Dias de Novais: o fundador de Angola. Lisboa, 1970.