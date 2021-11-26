ДИАШ БАРТОЛОМЕУ

Диаш (порт. Dias de Novaes), Бартоломеу — португальский мореплаватель, первый европеец, обогнувший южное побережье Африки и достигший Индийского океана.

Происхождение Д. неясно, данные о раннем периоде жизни отрывочны. Изучал математику и астрономию в Лиссабонском университете, был эшкудейру- фидалгу Королевского дома, рыцарем Ордена Христа. Дарованные ему привилегии и герб перешли потомкам (двоим сыновьям). Предположительно в 1481—1482 Д. был капитаном в экспедиции Дьогу де Азамбужа в Гвинейский залив. Король поручил Д. продолжить исследования Дьогу Кана и в 1486 он возглавил экспедицию с официальной целью установления отношений с легендарным пресвитера Иоанна государством . Главной целью была разведка береговой линии юга африканского континента и поиски морского пути в Индию. Экспедиция Д. состояла из трех кораблей (2 каравеллы водоизмещением по 50 т и вспомогательное судно), вышла из Лиссабона в августе 1487 и в начале декабря достигла самой южной точки экспедиции Кана у берегов современной Намибии . После 6 января 1488 он был застигнут жестоким штормом и снова увидел землю 3 февраля 1488, уже обогнув Африку. Картографируя берег, он продвинулся до залива Алгоа (близ совр. г. Порт-Элизабет) в 800 км к востоку от мыса Доброй Надежды. Желание Д. плыть дальше встретило сопротивление команды, которая потребовала возвращения и в конце января — начале февраля 1488 от р. Инфанта (совр. мыс Грейт-Фиш) он отправился в обратный путь. Возвращаясь, Д. ставил падраны (каменные столбы с гербами короля Португалии) в наиболее важных пунктах побережья, открыл самую южную точку континента. В мае 1488 Д. высадился на мыс, который нарек мысом Бурь, впоследствии переименованный королем Жоаном II в мыс Доброй Надежды. Он вернулся в Лиссабон в декабре 1488, отдавая себе отчет в значении результатов экспедиции.

Знакомый с требованиями плавания в водах южной Африки, Д. руководил подготовкой и снаряжением кораблей экспедиции Вашку да Гамы и в 1497—1499 сопровождал его флотилию до Гвинеи . В 1500 он сопровождал Педру Алвареша Кабрала , командуя одним из кораблей. Близ мыса Доброй Надежды корабль Д. был застигнут бурей и пропал без вести. Достижение южной оконечности Африки является одним из важнейших событий в истории европейского мореплавания. Путешествие Д., продолженное Вашку да Гамой, позволило открыть морской путь в Индию.

Лит.: Barreto L. F. Viagens de Bartolomeu Dias e Pero da Covilhã por Mar e Terra. Lisboa, 1988; Bartolomeu Dias: Corpo documental, Bibliografia / Ed. L. De Albuquerque. Lisboa, 1988; Bartolomeu Dias: No 500 aniversário da dobragem do Cabo da Boa Esperança 1487/88—1988: Comemorações em Durban. Porto, 1990; Congresso internacional «Bartolomeu Dias e a sua época». Actas. Vol. 1—5. Porto, 1989.