РОЯЛИСТЫ

Рояли́сты ( англ. royalists) ( от англ., фр. «royal» — «королевский») — сторонники короля Карла I («кавалеры») во время Английской революции середины XVII в ., которым противостояли сторонники парламента (см. «Круглоголовые» ). Р. сакрализовали фигуру короля, полагали, что его власть имеет божественное происхождение, она вечна и должна оставаться неизменной. Р., сражавшиеся в армии Карла I, являлись его придворными, должностными лицами, а также знатью, дворянами и жителями северных и западных экономически наименее развитых графств Англии и северных районов Шотландии.

Лит .: McElligott J., Smith D. L. Roya­lists and Royalism during the English Civil Wars. Cambridge, 2007 . С. В. Кондратьев.