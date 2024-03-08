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РОЯЛИСТЫ
Рояли́сты (англ. royalists) (от англ., фр. «royal» — «королевский») — сторонники короля Карла I («кавалеры») во время Английской революции середины XVII в., которым противостояли сторонники парламента (см. «Круглоголовые»). Р. сакрализовали фигуру короля, полагали, что его власть имеет божественное происхождение, она вечна и должна оставаться неизменной. Р., сражавшиеся в армии Карла I, являлись его придворными, должностными лицами, а также знатью, дворянами и жителями северных и западных экономически наименее развитых графств Англии и северных районов Шотландии.
Лит.: McElligott J., Smith D. L. Royalists and Royalism during the English Civil Wars. Cambridge, 2007. С. В. Кондратьев.
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