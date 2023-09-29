Пим, Джон

Пим ( англ. Pym) , Джон (20.05.1584, Браймор, Сомерсет — 08.12.1643, Лондон) — английский политик, лидер парламентской оппозиции в начальный период Английской революции середины XVII в. Обучался в Оксфорде и юридическом подворье Миддл-Темпл. Неизменный член палаты общин с 1621, где приобрел репутацию яростного католикофоба, непримиримого критика религиозной политики королевской власти, направленной на установление в церкви англиканского единообразия, и радикала, выступающего за импичмент фаворита короля герцога Бекингема (в 1625–1626), против произвольных арестов и поддержавшего Петицию о праве (в 1628). Будучи опытным финансистом, П. стал казначеем (1630) основанной пуританскими лордами компании «Провиденс», которая занималась переселением преследуемых в Англии пуритан на о. Провиденс и американское побережье Карибского моря, что ввело его в круг влиятельных пуритан. В период беспарламентского правления Карла I Стюарта в 1629–1640 П. и члены компании активно противодействовали сбору «корабельных денег» (1634). В Коротком парламенте (13 апреля — 5 мая 1640) П. стал лидером оппозиции. П. вместе с О. Сент-Джоном был автором петиции 12 лордов с требованием нового созыва парламента в августе 1640. С агитационной целью П. объехал графства, мобилизуя общественное мнение за выборы нового парламента. Лидерские, организационные и ораторские качества П. раскрылись с началом деятельности Долгого парламента . В речах П. старательно вскрывал язвы государства, требовал ликвидации ряда институтов, реформирования церкви и установления периодичности созывов парламента. По настоянию П. импичменту, суду и казни подвергся ближайший советник Карла I граф Страффорд, был арестован архиепископ Кентерберийский У. Лод , упразднены Высокая комиссия, Звездная палата и другие институты, поставлен вопрос об отмене епископата в церкви (1640–1641), приняты акты, согласно которым парламент должен собираться раз в три года, а существующий состав парламента не может быть распущен без его согласия. После вспыхнувшего восстания в Ирландии в октябре 1641 П. инициировал и участвовал в выработке «Великой ремонстрации», которая требовала от короля назначать министров, подотчетных парламенту и облаченных его доверием. В январе 1642 попытка арестовать П. и других лидеров парламента окончилась неудачей. С началом гражданской вой­ны между королем и парламентом П. стал ведущим членом сформированного парламентом Комитета безопасности, созданного для руководства вооруженными силами парламента. П. разработал налоговую систему, необходимую для финансирования создаваемых вооруженных сил, ключевыми элементами которой стали акцизные сборы, поземельный налог, конфискации и продажа земель роялистов. Являлся инициатором создания региональных комитетов, через которые в дальнейшем осуществлялось управление Англией в годы революции. После поражений от королевских вой­ск в сентябре 1643 было заключено подготовленное П. за несколько месяцев до смерти соглашение между шотландцами и парламентом — «Торжественная лига и Ковенант», по которому Англия брала на себя обязательства ввести пресвитерианское устройство в церкви в обмен на военную помощь Шотландии в борьбе с королем. По этому соглашению учреждался Комитет двух королевств — для координации ведения вой­ны, а само соглашение позволило переломить ход вой­ны и обеспечить победу парламента. П. похоронен в церкви Св. Маргарет в Вестминстере.

Лит. : Woolrych A. Britain in Revolution, 1625–1660. Oxford, 2002; Кондратьев С. В. Английская революция XVII века. М., 2010. С. В. Кондратьев.