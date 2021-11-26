ПЕНН УИЛЬЯМ

ПЕНН УИЛЬЯМ - английский ре­ли­ги­оз­ный дея­тель, один из ли­де­ров ква­кер­ско­го дви­же­ния.

Сын адмирала английского фло­та Уиль­я­ма Пен­на (1621-1670 годы). Учил­ся в Окс­фор­де (1660-1662 годы), где по­зна­ко­мил­ся с уче­ни­ем ква­ке­ров, изу­чал бо­го­сло­вие и пра­во в Со­мю­ре (Фран­ция) и Лон­до­не (1662-1665 годы). В 1667 году офи­ци­аль­но при­сое­ди­нил­ся к ква­ке­рам, вме­сте с ос­но­ва­те­лем ква­кер­ско­го дви­же­ния Дж. Фок­сом мно­го пу­те­ше­ст­во­вал по Анг­лии, Ир­лан­дии и Ев­ро­пе. В 1668 году Пенн опуб­ли­ко­вал пам­флет «Па­де­ние фун­да­мен­та, воз­двиг­ну­то­го на пес­ке» («The sandy foundation shaken»), на­прав­лен­ный про­тив сло­ва «Трои­ца» в хри­сти­ан­ском ис­по­ве­да­нии (в ча­ст­но­сти, в Анг­ли­кан­ской церк­ви ) из-за от­сут­ст­вия это­го сло­ва в Биб­лии. За этот пам­флет Пенн был за­клю­чён в Тау­эр, где на­пи­сал счи­таю­щий­ся клас­си­кой ква­кер­ской литературы трак­тат «Ес­ли нет кре­ста, то нет и вен­ца» («No cross, no crown», 1669 год), при­зы­ваю­щий ве­рую­щих тер­пе­ли­во стра­дать, как стра­дал Хри­стос, за что они удо­сто­ят­ся оп­рав­да­ния пе­ред Бо­гом и ува­же­ния сре­ди лю­дей. В даль­ней­шем Пенн ещё несколько раз под­вер­гал­ся тю­рем­но­му за­клю­че­нию. В хо­де раз­би­ра­тель­ст­ва по об­ви­не­нию его в про­по­ве­ди ква­кер­ст­ва (1670 год), во вре­мя ко­то­ро­го при­сяж­ные при­зна­ли Пенна не­ви­нов­ным, а су­дьи за от­каз сле­до­вать их ре­ко­мен­да­ци­ям об­ви­ни­ли при­сяж­ных в «не­ува­же­нии к су­ду» и при­ка­за­ли аре­сто­вать их, бы­ло при­ня­то су­деб­ное ре­ше­ние о за­пре­те судь­ям ока­зы­вать дав­ле­ние на при­сяж­ных. Это по­ста­нов­ле­ние в ка­че­ст­ве пре­це­ден­та ока­за­ло су­ще­ст­вен­ное влия­ние на су­деб­ную сис­те­му в Анг­лии и Северной Аме­ри­ке. В начале 1670-х годов Пенн про­по­ве­до­вал так­же в Гол­лан­дии и германских зем­лях.

По про­ше­нию Пенна, же­лав­ше­го об­лег­чить тя­жё­лое по­ло­же­ние ква­ке­ров, английский ко­роль Карл II раз­ре­шил ква­ке­рам пе­ре­се­лить­ся в Северную Аме­ри­ку. В 1677 году около 200 ква­ке­ров, вклю­чая Пенна, пе­ре­се­ли­лись в ку­п­лен­ную ими провинцию Западного Джер­си (часть современного шта­та Нью-Джер­си). В 1681 году Пенн в по­кры­тие дол­га пра­ви­тель­ст­ва пе­ред его от­цом по­лу­чил от Кар­ла II в Северной Аме­ри­ке об­шир­ную тер­ри­то­рию - ко­ло­нию, в на­зва­нии ко­то­рой за­кре­пи­лась фа­ми­лия Пенн - Пен­силь­ва­ния (ны­не штат США), где в 1682 году он ос­но­вал город Фи­ла­дель­фия (греческий «го­род брат­ской люб­ви»). Пенн объ­я­вил в сво­ей ко­ло­нии пол­ную сво­бо­ду бо­го­слу­же­ния и со­ста­вил про­ект хар­тии воль­но­стей (кон­сти­ту­цию) для её жи­те­лей, ко­то­рой га­ран­ти­ро­ва­лись сво­бо­да ре­ли­гии, за­щи­та от не­спра­вед­ли­во­го тю­рем­но­го за­клю­че­ния, сво­бод­ные вы­бо­ры. Про­воз­гла­сив в сво­их вла­де­ни­ях ус­та­нов­ле­ние де­мо­кра­тического «эти­че­ско­го об­ще­ст­ва», Пенн ак­тив­но при­зы­вал ква­ке­ров и другие ре­лигиозные мень­шин­ст­ва из различных стран пе­ре­се­лять­ся в Пен­силь­ва­нию (к концу XVII века на­се­ле­ние ко­ло­нии дос­тиг­ло 5 тысяч человек).

В 1684 году Пенн вер­нул­ся в Анг­лию для борь­бы за воз­вра­ще­ние сво­их зе­мель, кон­фи­ско­ван­ных в Анг­лии и Северной Аме­ри­ке на вол­не оче­ред­ных ре­прес­сий про­тив ква­ке­ров. В 1694 году кон­фи­ско­ван­ные северо- американские зем­ли бы­ли ему воз­вра­ще­ны. Пенн пы­тал­ся встре­тить­ся с по­се­щав­шим Анг­лию в январе - апреле 1698 русским ца­рём Пет­ром I , но смог лишь пе­ре­дать ему пись­мо (от 18.04.1698 года), в ко­то­ром изо­бра­жал ква­кер­ст­во как под­лин­ное хри­сти­ан­ст­во и уве­рял ца­ря, что ес­ли тот по­сле­ду­ет ква­кер­ст­ву, то ста­нет ве­ли­чай­шим хри­сти­ан­ским мо­нар­хом. В 1699-1701 годах Пенн жил в Аме­ри­ке, управ­лял Пен­силь­ва­ни­ей. Вер­нув­шись на ро­ди­ну, столк­нул­ся с фи­нан­со­вы­ми труд­но­стя­ми, в 1707-1708 годы на­хо­дил­ся под до­маш­ним аре­стом, по­ка об­щи­на ква­ке­ров не оп­ла­ти­ла его дол­ги. В 1712 году тя­же­ло за­бо­лел и ото­шёл от дел.

Пенн - ав­тор мно­го­численных со­чи­не­ний ре­лигиозного, фи­лософского и по­ли­тического со­дер­жа­ния, в том числе сборник афо­риз­мов «Пло­ды оди­но­че­ст­ва» (1692 год), сочинение «Ев­ро­пей­ская кон­фе­рен­ция, пар­ла­мент или со­сло­вия» (1693 год, про­ект объ­е­ди­не­ния Ев­ро­пы). Ряд идей, от­стаи­вав­ших­ся Пенном (например, ра­вен­ст­во всех лю­дей пе­ред Бо­гом), вос­при­ня­ли от­цы-ос­но­ва­те­ли США Б. Франк­лин и Т. Джеф­фер­сон и при­ме­ни­ли их в фор­ми­ро­ва­нии фе­де­раль­но­го управ­ле­ния стра­ной по­сле окон­ча­ния Вой­ны за не­за­ви­си­мость в Се­вер­ной Аме­ри­ке 1775-1783 годы.

Сочинения:

A collection of the works of W. Penn to which is prefixed a journal of his life with many original letters and papers not before published. N. Y., 1974. Vol. 1–2.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)