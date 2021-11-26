ПЕНН УИЛЬЯМ
ПЕНН УИЛЬЯМ - английский религиозный деятель, один из лидеров квакерского движения.
Сын адмирала английского флота Уильяма Пенна (1621-1670 годы). Учился в Оксфорде (1660-1662 годы), где познакомился с учением квакеров, изучал богословие и право в Сомюре (Франция) и Лондоне (1662-1665 годы). В 1667 году официально присоединился к квакерам, вместе с основателем квакерского движения Дж. Фоксом много путешествовал по Англии, Ирландии и Европе. В 1668 году Пенн опубликовал памфлет «Падение фундамента, воздвигнутого на песке» («The sandy foundation shaken»), направленный против слова «Троица» в христианском исповедании (в частности, в Англиканской церкви) из-за отсутствия этого слова в Библии. За этот памфлет Пенн был заключён в Тауэр, где написал считающийся классикой квакерской литературы трактат «Если нет креста, то нет и венца» («No cross, no crown», 1669 год), призывающий верующих терпеливо страдать, как страдал Христос, за что они удостоятся оправдания перед Богом и уважения среди людей. В дальнейшем Пенн ещё несколько раз подвергался тюремному заключению. В ходе разбирательства по обвинению его в проповеди квакерства (1670 год), во время которого присяжные признали Пенна невиновным, а судьи за отказ следовать их рекомендациям обвинили присяжных в «неуважении к суду» и приказали арестовать их, было принято судебное решение о запрете судьям оказывать давление на присяжных. Это постановление в качестве прецедента оказало существенное влияние на судебную систему в Англии и Северной Америке. В начале 1670-х годов Пенн проповедовал также в Голландии и германских землях.
По прошению Пенна, желавшего облегчить тяжёлое положение квакеров, английский король Карл II разрешил квакерам переселиться в Северную Америку. В 1677 году около 200 квакеров, включая Пенна, переселились в купленную ими провинцию Западного Джерси (часть современного штата Нью-Джерси). В 1681 году Пенн в покрытие долга правительства перед его отцом получил от Карла II в Северной Америке обширную территорию - колонию, в названии которой закрепилась фамилия Пенн - Пенсильвания (ныне штат США), где в 1682 году он основал город Филадельфия (греческий «город братской любви»). Пенн объявил в своей колонии полную свободу богослужения и составил проект хартии вольностей (конституцию) для её жителей, которой гарантировались свобода религии, защита от несправедливого тюремного заключения, свободные выборы. Провозгласив в своих владениях установление демократического «этического общества», Пенн активно призывал квакеров и другие религиозные меньшинства из различных стран переселяться в Пенсильванию (к концу XVII века население колонии достигло 5 тысяч человек).
В 1684 году Пенн вернулся в Англию для борьбы за возвращение своих земель, конфискованных в Англии и Северной Америке на волне очередных репрессий против квакеров. В 1694 году конфискованные северо- американские земли были ему возвращены. Пенн пытался встретиться с посещавшим Англию в январе - апреле 1698 русским царём Петром I, но смог лишь передать ему письмо (от 18.04.1698 года), в котором изображал квакерство как подлинное христианство и уверял царя, что если тот последует квакерству, то станет величайшим христианским монархом. В 1699-1701 годах Пенн жил в Америке, управлял Пенсильванией. Вернувшись на родину, столкнулся с финансовыми трудностями, в 1707-1708 годы находился под домашним арестом, пока община квакеров не оплатила его долги. В 1712 году тяжело заболел и отошёл от дел.
Пенн - автор многочисленных сочинений религиозного, философского и политического содержания, в том числе сборник афоризмов «Плоды одиночества» (1692 год), сочинение «Европейская конференция, парламент или сословия» (1693 год, проект объединения Европы). Ряд идей, отстаивавшихся Пенном (например, равенство всех людей перед Богом), восприняли отцы-основатели США Б. Франклин и Т. Джефферсон и применили их в формировании федерального управления страной после окончания Войны за независимость в Северной Америке 1775-1783 годы.
Сочинения:
A collection of the works of W. Penn to which is prefixed a journal of his life with many original letters and papers not before published. N. Y., 1974. Vol. 1–2.