ОНЕЙЛЛ ОУЭН РОЭ

ОНЕЙЛЛ ОУЭН РОЭ (О’Нилл) - ирландский военный деятель, один из руководителей Ирландского восстания 1641-1652 годов.

Пле­мян­ник Х. О’Нейлла . В 1607 году вме­сте с род­ст­вен­ни­ка­ми по­ки­нул Ир­лан­дию . По­сту­пил на служ­бу к испанскому ко­ро­лю Фи­лип­пу III . При­ни­мал уча­стие в вой­нах с рес­пуб­ли­кой Со­еди­нён­ных про­вин­ций и с Фран­ци­ей. В 1627 году под­пи­сал пе­ти­цию ирландских офи­це­ров к Фи­лип­пу IV , в ко­то­рой пред­ла­га­лось вы­са­дить в Ир­лан­дии экс­пе­диционный кор­пус, со­став­лен­ный из ирландских сол­дат, для по­мо­щи вос­став­шим ка­то­ли­кам (в даль­ней­шем пре­ду­смат­ри­ва­лось объ­яв­ле­ние Ир­лан­дии про­тек­то­ра­том Ис­па­нии ). Од­на­ко этот про­ект не по­лу­чил официальной под­держ­ки. По­сле на­ча­ла вос­ста­ния 1641-1652 годов О’Нейлл ос­та­вил испанскую служ­бу и в ию­ле 1642 года вы­са­дил­ся в Ир­лан­дии с 300 доб­ро­воль­ца­ми. Был при­знан гла­вой кла­на О’Нейллов и стал ко­ман­дую­щим вой­ска­ми Оль­сте­ра. В октябре 1642 года уча­ст­во­вал в со­б­ра­нии Вер­хов­но­го со­ве­та Ирландской кон­фе­де­ра­ции в городе Кил­кен­ни, где вы­ра­зил не­со­гла­сие со мно­ги­ми ре­ше­ния­ми, при­ня­ты­ми под влия­ни­ем уме­рен­ных ка­то­ли­ков. От­стаи­вал идею пре­вра­ще­ния Ир­лан­дии в не­за­ви­си­мое ка­то­лическое государство, ус­та­нов­ле­ние тес­ных свя­зей с Ис­па­ни­ей, Свя­тым Пре­сто­лом, ка­то­лическими князь­я­ми Гер­ма­нии, от ко­то­рых рас­счи­ты­вал по­лу­чить по­мощь в слу­чае вой­ны с Анг­ли­ей; вы­сту­пал за пол­ную ли­к­ви­да­цию английских ко­ло­ний в Оль­сте­ре и про­тив за­клю­че­ния пе­ре­ми­рия с Кар­лом I . По­сле вы­сад­ки в Ир­лан­дии в апреле 1642 года шот­ланд­цев был на­прав­лен на се­вер для за­щи­ты Оль­сте­ра. Со­про­во­ж­дае­мая ты­ся­ча­ми бе­жен­цев-ка­то­ли­ков, ар­мия О’Нейлла от­сту­пи­ла на юг и в те­че­ние 3 лет удер­жи­ва­ла южный Оль­стер и северный Лен­стер. За это вре­мя О’Нейллу уда­лось ук­ре­пить бое­спо­соб­ность ар­мии, пе­ре­воо­ру­жить её бла­го­да­ря по­став­кам ору­жия из Ис­па­нии. Вес­ной 1646 года О’Нейлл пе­ре­шёл в на­сту­п­ле­ние и 5.6.1646 года в сра­же­нии при Бен­бур­бе на­нёс по­ра­же­ние шотланлской ар­мии под ко­мандованием генерала Р. Мон­ро. Не при­нял мир, за­клю­чён­ный Вер­хов­ным со­ве­том с Кар­лом I (март 1646 года), и вме­сте с Т. Пре­сто­ном пред­при­нял не­удач­ную по­пыт­ку за­нять Дуб­лин, кон­тро­ли­руе­мый пра­ви­тель­ст­вом Кон­фе­де­ра­ции. По­сле по­ра­же­ний войск Кон­фе­де­ра­ции от пар­ла­мент­ской ар­мии у Дан­ганс- Хил­ла и Нок­на­на­ус­са (1647) О’Нейлл на­чал пе­ре­го­во­ры с генералом Дж. Мон­ком. Не до­бив­шись га­ран­тий не­за­ви­си­мо­сти Ир­лан­дии, вновь пе­ре­шёл на сто­ро­ну Кон­фе­де­ра­ции и в августе 1649 года воз­гла­вил ар­мию, ко­то­рая долж­на бы­ла про­ти­во­сто­ять втор­же­нию войск под ко­мандованием О. Кром­ве­ля. Ско­ро­по­стиж­но скон­чал­ся (по од­ной из вер­сий, был от­рав­лен).