ОНЕЙЛЛ ОУЭН РОЭ
ОНЕЙЛЛ ОУЭН РОЭ (О’Нилл) - ирландский военный деятель, один из руководителей Ирландского восстания 1641-1652 годов.
Племянник Х. О’Нейлла. В 1607 году вместе с родственниками покинул Ирландию. Поступил на службу к испанскому королю Филиппу III. Принимал участие в войнах с республикой Соединённых провинций и с Францией. В 1627 году подписал петицию ирландских офицеров к Филиппу IV, в которой предлагалось высадить в Ирландии экспедиционный корпус, составленный из ирландских солдат, для помощи восставшим католикам (в дальнейшем предусматривалось объявление Ирландии протекторатом Испании). Однако этот проект не получил официальной поддержки. После начала восстания 1641-1652 годов О’Нейлл оставил испанскую службу и в июле 1642 года высадился в Ирландии с 300 добровольцами. Был признан главой клана О’Нейллов и стал командующим войсками Ольстера. В октябре 1642 года участвовал в собрании Верховного совета Ирландской конфедерации в городе Килкенни, где выразил несогласие со многими решениями, принятыми под влиянием умеренных католиков. Отстаивал идею превращения Ирландии в независимое католическое государство, установление тесных связей с Испанией, Святым Престолом, католическими князьями Германии, от которых рассчитывал получить помощь в случае войны с Англией; выступал за полную ликвидацию английских колоний в Ольстере и против заключения перемирия с Карлом I. После высадки в Ирландии в апреле 1642 года шотландцев был направлен на север для защиты Ольстера. Сопровождаемая тысячами беженцев-католиков, армия О’Нейлла отступила на юг и в течение 3 лет удерживала южный Ольстер и северный Ленстер. За это время О’Нейллу удалось укрепить боеспособность армии, перевооружить её благодаря поставкам оружия из Испании. Весной 1646 года О’Нейлл перешёл в наступление и 5.6.1646 года в сражении при Бенбурбе нанёс поражение шотланлской армии под командованием генерала Р. Монро. Не принял мир, заключённый Верховным советом с Карлом I (март 1646 года), и вместе с Т. Престоном предпринял неудачную попытку занять Дублин, контролируемый правительством Конфедерации. После поражений войск Конфедерации от парламентской армии у Данганс- Хилла и Нокнанаусса (1647) О’Нейлл начал переговоры с генералом Дж. Монком. Не добившись гарантий независимости Ирландии, вновь перешёл на сторону Конфедерации и в августе 1649 года возглавил армию, которая должна была противостоять вторжению войск под командованием О. Кромвеля. Скоропостижно скончался (по одной из версий, был отравлен).