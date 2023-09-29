Навигацио́нные а́кты

Навигацио́нные а́кты — законы (1651, 1660, 1663, 1673), принятые английским парламентом для защиты британского судоходства и рыболовства от конкуренции со стороны Республики Соединенных провинций и других иностранных государств и установления английской монополии на перевозку товаров между Англией и ее колониями. Согласно Н. а. британские колонии в Азии, Африке и Америке могли импортировать и экспортировать товары только на английских судах, экипажи которых на ¾ должны были составлять англичане. В свою очередь Н. а. предусматривали, что товары из английских колоний в Азии, Африке или Америке и товары из зарубежных стран могут ввозиться в Англию либо на английских судах, либо на судах стран-­производителей товаров. По Н. а. подданные английской короны и английские корабли обретали юридическую монополию на всю торговлю между различными колониальными портами и между этими портами и Анг­лией. Торговля между колониальными портами и зарубежными странами была ограничена английскими судами. Иностранные суда, таким образом, полностью исключались из колониальных портов и могли торговать только в портах Британских о-вов. Принятие Н. а. стало причиной нескольких Англо-голландских вой­н . Н. а. явились побудительным мотивом контрабандной торговли в североамериканских и других колониях Англии и вызвали несколько восстаний.

Лит .: Zahedieh N. Capital and the Colonies: London and the Atlantic Economy 1660–1700. Cambridge, 2010. С. В. Кондратьев.