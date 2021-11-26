ЛЕЙСЛЕРА ВОССТАНИЕ
ЛЕЙСЛЕРА ВОССТАНИЕ 1689-1691 ГОДОВ - восстание жителей провинции Нью-Йорк, направленное против политики метрополии, а также местной знати, установившей с согласия колониальных властей ряд торговых монополий.
В 1685 году после вступления на английский престол Якова II провинция Нью-Йорк получила статус коронной провинции, была фактически отменена хартия Нью-Йорка, перестала собираться провинциальная ассамблея, значительная часть земель передана во владение английским лордам.
Сигналом к началу восстания стало известие о низложении Якова II (смотри «Славная революция»). Повстанцы во главе с капитаном местной милиции Дж. Лейслером 31 мая 1689 года захватили форт Нью-Йорк и свергли местную колониальную администрацию, признав власть короля Вильгельма III Оранского. Восставшие создали собственное правительство, провели выборы в местную ассамблею, предоставив избирательные права всем свободным поселенцам независимо от их имущественного положения. Был аннулирован ряд торговых монополий, увеличены налоги, взимаемые с богатых колонистов.
Самостоятельная политика правительства Нью-Йорка вызвала неудовольствие нового английского монарха. В марте 1691 года Лейслера восстание было подавлено прибывшими из Англии войсками во главе с полковником Г. Слоутером, назначенным губернатором Нью-Йорка; Лейслер был казнён. Власти пошли на некоторые уступки жителям провинции, в том же году восстановили её хартию.