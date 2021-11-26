ЛЕВЕЛЛЕРЫ

Ле́веллеры ( англ. Levellers — «уравнители») — радикальная демократическая партия периода Английской революции середины XVII в . До середины 1640-х Л. представляли собой радикальное течение индепендентов , в 1647 оформились в самостоятельную политическую партию. Социальную базу Л. составляли различные слои городского населения, ремесленники, торговцы, домовладельцы, отчасти сельский люд (в основном фригольдеры ), демократически настроенная часть парламентской армии. Во главе Л. стояли Дж. Лилберн , Р. Овертон, У. Уолвин, Т. Принс и др. В своих политических воззрениях Л. основывались на доктрине народного суверенитета и естественного права, в основе которой лежал принцип равенства людей по рождению. Л. требовали политического управления страной со стороны народа, отрицали власть абсолютного монарха и парламента, представляющего сословную олигархию (в лице представителей палаты лордов). Их идеалами являлось уничтожение всех сословных привилегий, установление в стране республики, проведение демократических выборов (на основе всеобщего избирательного права) в однопалатный парламент, установление свободы вероисповедания и отмены церковной десятины, демократизация суда и равенства всех граждан перед законом, введение свободы торговли, уничтожение системы монополий и патентов и др. Л. стремились к углублению революции в интересах демократических слоев страны. Однако степень демократизации общества в доктрине Л. была ограничена традиционным пониманием ими принципа «священной частной собственности». Так, Л. были противниками уничтожения дворянского землевладения и ликвидации собственности лордов на землю. Приветствуя отмену рыцарского держания (зависимости землевладения лордов от короля), Л. в своей программе полностью обошли проблему копигольда (хотя и выступали за возвращение крестьянам огороженной земли), что явилось одной из основных причин слабости демократического крыла революции. Л. не поддержали уравнительного движения диггеров, что оттолкнуло от них беднейшие слои копигольдеров, составлявших основную массу населения страны. Программа Л. нашла отражение в памфлетах и манифестах революции, основными из которых являлись «Народное соглашение» («An Agreement of the People»), «Дело армии, правильно обоснованное» («The Case of the Army Truly Stated»). Документ «Дело армии...» был составлен находившимися под влиянием идей Лилберна и его сторонников армейскими агитаторами. Однако несмотря на агитацию в армии Парламента, временный союз с ней и последовательную критику политики индепендентов, с сентября 1649 Л. начали терпеть поражение; на них обрушились преследования со стороны лидеров Индепендентской республики. В 1650-е движение постепенно сошло на нет.

Соч. : Лильберн Дж. Памфлеты / Пер. с англ. М., 1937. Лит.

Лит. : Савин А. Н. Лекции по истории Английской революции. М., 1937; Хилл К. Английская революция / Пер. с англ. М., 1947; Холореншоу Г. Левеллеры и английская революция / Пер. с англ. М., 1947; Английская буржуазная революция XVII века / Под ред. Е. А. Косминского и Я. А. Левицкого. М., 1954; Барг М. А. Народные низы в Английской буржуазной революции XVII века. Движение и идеология истинных левеллеров. М., 1967; Его же. Великая английская революция в портретах ее деятелей. М., 1991; Левин Р. Демократическое движение в английской буржуазной революции. Л., 1973; Павлова Т. А. Кромвель. М., 1980; Кондратьев С. В. Английская революция XVII века. М., 2010; The English Levellers / Ed. by A. Sharp. Cambridge, 1998.