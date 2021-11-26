КВАКЕРЫ

Квакеры (англ. quaker — букв. «трясун») — представители радикального протестантского движения, зародившегося в эпоху Английской революции XVII в.

Самоназвание — «Общество друзей», официальное название — «Религиозное общество друзей». Создано в 1647 Дж. Фоксом (1624—1691) и другими радикальными проповедниками, которые в 1640-х ожидали второго пришествия Иисуса Христа и выступали за реформирование церкви и религии. После 1652 К. активно действовали на севере Англии, где число их сторонников быстро росло. В основе доктрины К. лежит верование в присутствие «внутреннего света» — Божественного откровения в душе верующего. Вероучение было изложено Фоксом в «Дневнике», им же была разработана структура Общества. У К. не было единого центра, взаимодействие и интенсивная переписка между лидерами общин способствовали выработке общей практики и учения, которое было систематизировано Р. Бэркли в «Апологии истинного христианского богословия» (1678). К. становились представители различных социальных слоев, проповедниками были как мужчины, так и женщины. К. отвергали существующую социальную структуру, проповедуя идею всеобщего равенства перед Богом. Подвергались преследованиям в годы протектората и после реставрации монархии Стюартов , что вынуждало их эмигрировать в Сев. Америку, где У. Пенн основал колонию Пенсильвания, ставшую главным центром К. Преследования прекратились после принятия Акта о веротерпимости 1689, тем не менее до середины XIX в. К. не имели права учиться в британских университетах и занимать государственные посты.

Расхождения во взглядах между «евангелистами» (направление К., утверждавшее авторитет Священного Писания), и «традиционалистами», выступавшими в защиту «внутреннего света», привели к расколу «Общества друзей» в 1827—1829, который был преодолен только в 1955. Все члены самоуправляющихся общин К. ведут аскетичный образ жизни, являются пацифистами, отвергают военную службу. Для координации независимых и разнородных общин действует Всемирный консультативный комитет друзей, который собирается раз в три года. К середине ХХ в. общины К. существуют во многих странах, в т. ч. в России. За пропаганду мира «Комитет службы американских друзей» и «Совет службы друзей Англии» удостоены Нобелевской премии мира (1947).

Ист.: Fox Gr. The Journal of George Fox. Cambridge, 1952; Penn W. The Witness of William Penn. New York, 1957.

Лит.: Moore R. A. Light in their Consciences: Early Quakers in Britain, 1646—1666. Pennsylvania, 1992; Dandelion P. Quakers. A Very Short Introduction. Oxford, 2008.