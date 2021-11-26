КРОМВЕЛЬ, ОЛИВЕР (англ. Oliver Cromwell)

Сквайр, индепендент, один из лидеров Гражданской войны в Англии, лорд-протектор Англии с 1653 года, дальний родственник Томаса Кромвеля.

Оливер Кромвель родился в семье фригольдера Роберта Кромвеля, не бедного, но и не Креза. Его учителем был Томас Бирд, публицист пуританских убеждений. Год учился в Кембридже (колледж Сидней Сассекс). Учебу Кромвель был вынужден оставить из-за смерти отца - юный Оливер стал главой семьи. В 1628 г. избирался в Парламент от своего города (Хантингдон), где был среди оппозиционно настроенных коммонеров, подавших королю Петицию о Праве.

После роспуска Парламента в 1629 г., Кромвель возвращается в родные места, но ненадолго. Из-за финансовых трудностей он вынужден переехать и начать вести более скромную жизнь арендатора. Финансовые трудности прекратятся в 1636 г. (он получит крупное наследство), но именно эти тяжелые годы будут источником его "духовного перерождения". В 1640 г. он переезжает в Лондон, будучи членом сначала Короткого, а потом и Долгого Парламентов. Однако, пока конфликт между королем и его подданными развивался в стенах Вестминстера, Кромвель был практически незаметен. Все изменилось с переходом противостояния в вооруженную стадию.

Изначально командир небольшого отряда кавалерии, он быстро завоевывал популярность своими талантами. Кроме того, отдельным его требованием к солдатам была лояльность делу парламента и стремление к изучению Писания. Своих воинов он называл "ратниками Божьими". Отряд Кромвеля увеличивался, вскоре за стойкость и решительность их стали называть "железнобокими". Сыграв решающую роль в битвах при Марстон-Муре и Несби, Кромвель был уже не просто членом Палаты Общин или "круглоголовым", но главой победоносной армии, разгромившей роялистов. Эта армия, реорганизованная Парламентом в 1645 г. в Армию Нового Образца, была по-преимуществу пуританской и подчиненной Армейскому Комитету (во главе с Кромвелем).

В 1648 г. полковник Т. Прайд, вероятно по приказу Кромвеля, "очистил" Парламент от пресвитериан, расхождения которых с пуританами начали играть решающую роль в английских событиях. После казни Карла Стюарта Кромвель стал самым влиятельным человеком в королевстве, сосредоточив свои силы на борьбе с Ирландией и Шотландией. Залив кровью "зеленый остров" и разбив Шотландию, Кромвель разогнал в 1653 г. "охвостье" (Парламент после "чистки Прайда") Долгого Парламента и стал лордом-протектором королевства. Ведя весьма успешную внешнюю политику, он крепко держал власть в Англии своими руками, но 3 сентября 1658 г. после непродолжительной болезни умер. Его сын и преемник Ричард не смог удержать власть и в 1660 г. династия Стюартов вернулась на английский престол.