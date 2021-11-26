КОРОТКИЙ ПАРЛАМЕНТ

КОРОТКИЙ ПАРЛАМЕНТ - английский парламент , заседавший менее месяца (13 апреля - 5 мая 1640 года).

Причины и предпосылки революции.

Английская революция обусловлена целым комплексом социально-экономических, религиозно-идеологических и политических предпосылок. В экономической истории Англии наиболее рельефно проявились общеисторические закономерности перехода европейского средневекового общества к буржуазному строю. Но сохранялась и определённая специфика: ломка традиционного способа производства, ввиду исторически сложившейся ориентации Англии на европейский рынок шерсти, началась здесь раньше в сельском хозяйстве, чем в городской промышленности, предопределив более интенсивное развитие рассеянной мануфактуры именно в деревне. Это придало особую остроту аграрному вопросу и прежде всего проблеме копигольда (смотри Копигольдеры). От того, могли ли быть превращены крестьянские держания на земле лорда в свободную собственность (смотри Фригольдеры) на основе общего права, зависела судьба крестьянства. В борьбу за землю между крестьянством и новым дворянством (джентри) на стороне последнего вмешалась буржуазия, т.к. земля в то время всё ещё была объектом самого прибыльного вложения капитала и во многом основой социального престижа. Но сеньориальное право владения землёй не позволяло ей свободно переходить из рук в руки, что не устраивало ни буржуазию, ни джентри.

Одна из особенностей Английской революции проявилась в том, что идеология Реформации, принявшая в Англии форму пуританизма, играла здесь революционно-мобилизующую роль. Это вероучение укоренилось при Елизавете I Тюдор - поборнице англиканской церкви, воспринявшей часть догматики кальвинизма, но оставившей нетронутыми те стороны культа, которые были несовместимы с обрядовой системой пуританизма. Ещё большее практические значение имели организационные расхождения пуритан с Англиканской епископальной церковью, ставшей инструментом королевского абсолютизма. Вместо назначаемых короной епископов и клириков часть пуритан (пресвитериане) выбирала проповедников общинами верующих, управляемыми пресвитерами. Принцип выборности был для этой части пуритан средством подчинить церковь интересам антиабсолютистской оппозиции.

Окрепшая в елизаветинские времена буржуазия и джентри, а частично и лорды отдавали себе отчёт в том, что отсутствие у них полных прав собственности на землю, а также фискальные злоупотребления власти прямо связаны с ослаблением роли представительных органов и усилением абсолютистских тенденций в стране. Яков I Стюарт (1603-1625 годы) рассматривал парламент в качестве вспомогательного учреждения при короле, тогда как оппозиция, отрицая божественное право короля как в церковных, так и в светских делах, видела в парламенте (во главе с королём) верховный орган государства. Итогом противоречий между королём и парламентом, обострившихся из-за попыток двора самовольно устанавливать налоги и проведения политики сближения с Испанией, стал неоднократный роспуск парламента.

Политический кризис.

При Карле I (1625-1649 годы) политической кризис достиг апогея в связи с подачей парламентской оппозицией «Петиции о праве» (1628 год). Она содержала протест против злоупотреблений со стороны короны и требования оградить собственность от посягательств со стороны монархии. После роспуска парламента королём (март 1629 год) начинается 11-летний период беспарламентского правления.

Главными орудиями репрессивной политики короля и его ближайшего окружения (граф Страффорд и архиепископ У. Лод) стали «Звёздная палата» (высший судебный орган) и Высокая комиссия, рассматривавшая церковные дела. Страффорд также занялся «землеустройством» в Ирландии с целью конфискации ирландских земель в пользу английской короны, что вызвало сопротивление ирландцев. Политика короля и Лода в Шотландии привела к успешному восстанию шотландцев (1639-1640 годы). Король, остро нуждавшийся в деньгах, дважды созывал парламент. Первый, так называемый Короткий, парламент действовал недолго (13 апреля - 5 мая 1640 год) и был распущен. Второй, получивший название Долгий, просуществовал с ноября 1640 года по апрель 1653 года.

В начало 1640-х годов парламентская оппозиция сформулировала главные требования буржуазии и нового дворянства в «Петиции о корнях и ветвях» и Великой ремонстрации 1641 года. Суть программы буржуазии и джентри («классов-союзников») состояла в освобождении от феодальных повинностей, служб и ограничений, а также от незаконных (не вотированных парламентом) налогов. Цель защиты буржуазной собственности преследовали и Акт об упразднении «Звёздной палаты» (июль 1641 год) и Акт о незаконном сборе корабельных денег (август 1641 года). В ноябре 1640 года граф Страффорд обвинён парламентом в государственной измене, осуждён и 12 мая 1641 года казнён (Лод разделил его судьбу в начале 1645 года).

Зимой 1641-1642 годов стало открытым противостояние короля и парламента (палаты общин). Но и сторонники парламента («круглоголовые»), и роялисты («кавалеры») поначалу не располагали настоящей вооруженной силой, чтобы пойти на прямое столкновение. Тем не менее, конфликт перерос в гражданскую войну.

Первая гражданская война (1642-1646 годы). В августе 1642 года король покинул Лондон и уехал на север. Собрав там верных трону рыцарей, он объявил парламенту войну. 23 октября 1642 года состоялось сражение у холма Эджхилл (близ Оксфорда). Несмотря на успех армии парламента, её командующий граф Эссекс позволил армии короля избежать разгрома. После этой битвы король до конца войны обосновался в Оксфорде. Материальное преимущество (королевой роялистам была передана сумма в 2 миллиона фунтов стерлингов) и военная инициатива в целом оказались в этот момент на стороне короля. Часть армии парламента, находившаяся в западных графствах, была уничтожена. В июле 1643 года роялистам сдался Бристоль. На севере они нанесли поражение армии Ферфакса. Кавалеры готовились захватить Лондон и наступали на Глостер.

Военные неудачи парламента заставили его мобилизовать силы. В это время наиболее динамичную силу в нём представляли индепенденты, окончательно оформившиеся в самостоятельную политическую партию, выражавшую интересы радикальных буржуазных кругов и нового дворянства. В начале гражданской войны выдвинулась фигура члена палаты общин индепендента О. Кромвеля. Из числа йоменов-пуритан, преданных «Божьему делу», он создал ядро армии парламента - кавалерию «железнобоких». Парламент получил поддержку и от так называемой Восточной ассоциации - возникшего по инициативе Кромвеля летом 1642 года объединения пяти (позднее семи) восточных графств.

25 сентября 1643 года был оформлен союз парламентов Англии и Шотландии («ковенант»). «Железнобокие» Восточной ассоциации 11 октября 1643 года одержали важную победу над сторонниками короля в сражении при Уинсби (Линкольншир). 2 июля 1644 года парламентская армия победила королевские войска в битве при Марстон-Муре. Окончательный разгром роялистов произошёл 14 июня 1645 года в сражении при Нейзби. До конца следующего года Англия была освобождена от роялистского воинства. Король, сбежавший к шотландцам (апрель 1646 год), был через несколько месяцев препровождён в Англию.

Гражданская война изначально развивалась на фоне усиления крестьянских выступлений, не раз вспыхивавших в Восточной, Юго-Западной и Центральной Англии. Ордонанс парламента от 24 февраля 1646 год, отменивший рыцарские держания и связанные с ним повинности в пользу короля, не только не облегчил положение крестьян, но и создал ещё более благоприятные условия, чтобы согнать их с земли. Стал набирать силу процесс замены самого многочисленного класса средневековой Англии буржуазными арендаторами, применявшими труд наёмных рабочих и выплачивавшими арендную плату лордам, которые сами становились капиталистическими собственниками земли. Копигольдеры оставались в феодальной зависимости от владельцев маноров, они не были допущены в суды общего права и по-прежнему подлежали юрисдикции манориальных судов.

Усугубились и тяготы городского населения, вызванные войной, нарушением хозяйственных связей, застоем в промышленности и торговле. Парламент обложил налогами предметы первой необходимости (соль, топливо, пиво, ткани). Лондонские низы постоянно выражали своё недовольство и не раз вмешивались в ход событий.

Размежевание в лагере революции. Конфликт между пресвитерианами, а также и частью индепендентов, прозванных за их близость к пресвитерианам «шёлковыми», и простым людом обернулся противостоянием парламента и армии, от которой после победы над королём парламентское большинство решило избавиться. Однако сама армия, из рядов которой выдвинулись новые руководители - «агитаторы», всё более оттеснявшие от командования «грандов» (офицеров, представлявших армейскую верхушку), отказалась сдать оружие. Борьба армии и парламента приобрела политический характер.

В этот период в среде индепендентов складывается новая партия, представлявшая в основном интересы мелкой буржуазии и требовавшая уравнения людей в политических правах, - левеллеры (уравнители). В своих воззрениях руководитель левеллеров Д. Лилберн и его соратники опирались на доктрину естественного права, в основе которой лежал принцип равенства людей по рождению. Однако социальные проблемы, и прежде всего ситуация в деревне, их мало занимали. Поэтому, приветствуя отмену рыцарского держания, они оставили без внимания судьбу копигольда и тем самым отказались от поддержки крестьянства.

Между тем запланированный парламентом роспуск армии не состоялся: его сорвали «агитаторы», тесно связанные с левеллерами. В начале июня 1647 года они захватили парламентскую артиллерию, а затем перевезли Карла I в расположение армии, которая 6 августа вошла в столицу. Парламент, по-прежнему склонный к компромиссу с монархией, искал возможность положить конец демократизации армии и договориться с Карлом I о приемлемой для обеих сторон форме государственного устройства. По поручению «грандов» генералом Г. Айртоном были разработаны крайне умеренные «Главы предложений». В противовес «Главам...» снизу был выдвинут манифест левеллеров «Народное соглашение», представлявший собой, по сути, проект буржуазно-демократического, республиканского устройства страны, хотя левеллеры и не решались открыто произносить слово «республика». Они требовали замены Долгого парламента однопалатным (численностью в 400 человек), созываемым каждые два года на основе всеобщего избирательного права для мужчин, введения принципа пропорциональности при избрании депутатов и провозглашения свободы совести. Чтобы поставить под контроль движение за «Народное соглашение», Кромвель провёл в пригороде Лондона Патни армейский совет (28 октября 1647 год), на котором верх взяли индепенденты, а попытка неповиновения части армии, вдохновлённая идеями уравнителей, была подавлена.

Карл I решил воспользоваться противоречиями в стане противника. Он привлёк на свою сторону шотландских пресвитериан и бежал на остров Уайт. Это побудило к сближению индепендентов, левеллеров и «агитаторов». На совете руководителей армии в Виндзоре в апреле 1648 года Карл I был официально обвинён в тягчайших преступлениях против «Божьего дела» и нации.

Вторая гражданская война. Началась вторая гражданская война (весна-лето 1648). Подавив мятежи роялистов на западе и юго-востоке, Кромвель двинулся на север Англии против шотландцев, выступивших на стороне короля, и разгромил их в битве при Престоне 17-19 августа 1648 года. В декабре 1648 года армейские офицеры изолировали Карла I в одном из замков, армия вступила в Лондон, где отряд драгун под началом полковника Прайда очистил палату общин от пресвитериан, готовых к очередной сделке с королём («Прайдова чистка»). Численно урезанный индепендентский парламент получил прозвище «охвостья Долгого парламента». В конце декабря 1648 года было принято решение о суде над королём, а 4 января 1649 года парламент провозгласил себя носителем высшей власти. Назначенный парламентом Верховный суд во главе с судьёй Брэдшоу после долгих колебаний вынес Карлу I смертный приговор. 30 января 1649 года король был обезглавлен на площади перед дворцом Уайтхолл. Феодальная монархия была низвергнута.

Республика.

В марте 1649 года была упразднена палата лордов и отменена королевская власть «как ненужная, обременительная и вредная для свободы». Англия фактически стала республикой (объявлена 19 мая 1649 года) без короля и палаты лордов. Это событие имело общеевропейское значение: тезису о божественном происхождении королевской власти английская буржуазия в союзе с новым дворянством не только противопоставила идею республики, основанную на учении о народном договоре, но и практически воплотила эту идею.

Однако специфика республики в Англии 1640-х годов заключалась в том, что принципы буржуазной демократии не были последовательно реализованы, поскольку в концепции «народного суверенитета» даже у левеллеров лежало ограниченное социальное содержание самого понятия «народ», которое, отделяя непривилегированные сословия от джентри, одновременно исключало неимущие слои. Разрешение на демократической основе аграрного вопроса в интересах масс крестьянства Англии содержалось лишь в требованиях представителей движения «истинных левеллеров» (диггеров), возглавленного Дж. Уинстэнли. Оно возникло весной 1649 года как отражение надежд крестьянства на то, что с уничтожением королевской власти откроется возможность переустроить жизнь людей на основах справедливости. В памфлете «Закон свободы», представлявшем проект переустройства общества на основе отмены частной собственности на землю, Уинстэнли писал о том, что справедливость может проявляться в виде признания земли общей сокровищницей народа Англии. Когда «истинные левеллеры» приступили к осуществлению своих планов (группа в 30-40 человек во главе с Уинстэнли начала сообща вскапывать землю недалеко от местечка Кобем в графстве Суррей), против них, несмотря на мирный характер движения, ополчились все слои общества, политические партии и движения, включая левеллеров.

Захватнической была политика индепендентов в Ирландии и Шотландии. В 1649-1652 годах состоялось фактические завоевание «Зелёного острова». По приказу Кромвеля поголовно истреблялись гарнизоны даже сдававшихся крепостей. Ирландия была опустошена. Тысячи ирландцев в качестве «белых рабов» были вывезены в американские колонии. В руки новых земельных собственников из Англии попало почти 2/3 территории Ирландии. Схожими были и принципы политики «землеустройства» в Шотландии, куда войска Кромвеля вторглись под предлогом борьбы с происками Карла сына казнённого короля. В сентябре 1651 года шотландцы были полностью разгромлены, а наследник английского престола бежал во Францию. Большая часть земель шотландской аристократии была конфискована в пользу англичан. Наряду с «устройством» дел в Ирландии и Шотландии индепендентская республика занялась подавлением роялистского движения в американских колониях. В 1650 году парламент объявил колонистов, не признавших республику, изменниками и всякого рода сношения с ними запретил.

Внешняя и торговая политика республики была основана на принципах протекционизма и соответствовала интересам «классов-союзников». Англичане силой вынудили Голландию признать «навигационные акты», не позволявшие иноземным купцам торговать с английскими колониями без разрешения правительства Англии и запрещавшие ввозить во владения этой страны неевропейские товары на иностранных кораблях.

Протекторат Кромвеля и реставрация Стюартов. В 1653 году Кромвель, фактически установивший режим военной диктатуры, был провозглашён лордом-протектором Англии, Шотландии и Ирландии. Но Кромвель во многом оставался в плену старых представлений о государственном устройстве. В 1657 году была восстановлена палата лордов. Кромвель после некоторых колебаний отказался принять предложенную ему королевскую корону. Военные победы и внешнеполитические успехи Кромвеля на время предотвратили угрозу реставрации Стюартов. Тем не менее, режим протектората оказался непрочным и практически прекратил существование в 1658 году со смертью лорда-протектора. Сменивший отца Ричард Кромвель не мог противостоять реставраторским тенденциям. 25 мая 1659 года он был низложен, власть номинально перешла к восстановленному «охвостью» Долгого парламента. Генерал Монк, командовавший армией в Шотландии, занял Лондон и созвал новый парламент, который обратился с предложением к Карлу занять английский престол на основе ограничительных условий, изложенных в Бредской декларации 1660 года. В Англии произошла реставрация монархии Стюартов. Однако, хотя монархия и англиканство были восстановлены в правах, основные законы, принятые в годы республики и протектората (прежде всего узаконение частной собственности на землю), сохранили силу, а уверовавшие в свои силы джентри и буржуазия отмели притязания Стюартов на восстановление абсолютизма, совершив в 1688 году новую, «Славную революцию».

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