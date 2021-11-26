КЛОБМЕНЫ

КЛОБМЕНЫ - уча­ст­ни­ки кре­сть­ян­ско­го дви­же­ния в Анг­лии в мар­те – но­яб­ре 1645 в пе­ри­од Анг­лий­ской ре­во­лю­ции XVII века .

Дви­же­ние клобменов раз­вер­ну­лось в граф­ст­вах юго-западной и западной Анг­лии (Дор­сет­шир, Уилт­шир, Со­мер­сет­шир и др.), а так­же в Уэль­се. Клобмены вы­сту­па­ли за от­ме­ну ко­пи­голь­да (см. Ко­пи­голь­де­ры ), а так­же про­тив гра­бе­жей и на­си­лия как со сто­ро­ны ко­ро­лев­ской, так и со сто­ро­ны пар­ла­мент­ской ар­мий. В конце 1645 года клобмены бы­ли раз­гром­ле­ны пар­ла­мент­ской ар­ми­ей во гла­ве с Т. Фер­фак­сом.

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