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КЛОБМЕНЫ
КЛОБМЕНЫ - участники крестьянского движения в Англии в марте – ноябре 1645 в период Английской революции XVII века.
Движение клобменов развернулось в графствах юго-западной и западной Англии (Дорсетшир, Уилтшир, Сомерсетшир и др.), а также в Уэльсе. Клобмены выступали за отмену копигольда (см. Копигольдеры), а также против грабежей и насилия как со стороны королевской, так и со стороны парламентской армий. В конце 1645 года клобмены были разгромлены парламентской армией во главе с Т. Ферфаксом.
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