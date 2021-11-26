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«КАВАЛЕРЫ»
«КАВАЛЕРЫ» - сторонники короля в Английской революции XVII века.
В период Английской революции XVII века прозвище, данное сторонниками парламента своим противникам - роялистам. Название «Кавалеры» подчёркивало дворянский характер королевской армии, основную силу которой представляла кавалерия. Прозвище вошло в употребление в конце 1641 года и использовалось в период всей революции.
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