«КАВАЛЕРЫ»

«КАВАЛЕРЫ» - сторонники короля в Английской революции XVII века.

В пе­ри­од Анг­лий­ской ре­во­лю­ции XVII века про­зви­ще, дан­ное сто­рон­ни­ка­ми пар­ла­мен­та сво­им про­тив­ни­кам - роя­ли­стам. Название «Кавалеры» под­чёр­ки­ва­ло дво­рян­ский ха­рак­тер ко­ро­лев­ской ар­мии, основную си­лу ко­то­рой пред­став­ля­ла ка­ва­ле­рия. Про­зви­ще во­шло в упот­реб­ле­ние в конце 1641 года и ис­поль­зо­ва­лось в пе­ри­од всей ре­во­лю­ции.

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