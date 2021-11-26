ИНДЕПЕНДЕНТЫ

ИНДЕПЕНДЕНТЫ (англ. independent – не­за­ви­си­мый) - се­па­ра­ти­сты, кон­гре­га­цио­на­ли­сты , брау­ни­сты, од­но из ре­лигиозных те­че­ний про­тес­тан­тиз­ма; в пе­ри­од Анг­лий­ской ре­во­лю­ции XVII века по­ли­тическая пар­тия, вы­ра­жав­шая ин­те­ре­сы ра­ди­каль­ной бур­жуа­зии и но­во­го дво­рян­ст­ва.

Вы­де­ли­лись в конце XVI века из пу­ри­тан (пер­вая об­щи­на индепендентев бы­ла ос­но­ва­на в 1580 году Р. Брау­ном). Вы­сту­па­ли за пол­ную ав­то­но­мию ка­ж­дой об­щи­ны (кон­гре­га­ции) ве­рую­щих, от­ри­ца­ли цер­ков­ную ие­рар­хию, вме­ша­тель­ст­во го­су­дар­ст­ва в ре­лигиозную жизнь. Пер­во­на­чаль­но под­вер­га­лись жес­то­ким пре­сле­до­ва­ни­ям; спа­са­ясь от них, многие индепенденты уез­жа­ли в Аме­ри­ку и ак­тив­но уча­ст­во­ва­ли в её ко­ло­ни­за­ции (в 1620 году на тер­ри­то­рии современного шта­та Мас­са­чу­сетс бы­ло ос­но­ва­но пер­вое по­се­ле­ние индепендентев).

В хо­де Английской ре­во­лю­ции XVII века индепенденты до­би­лись до­ми­ни­ро­ва­ния в пар­ла­мен­те, во гла­ве с О. Кром­ве­лем раз­вер­ну­ли борь­бу про­тив роя­ли­стов и уме­рен­ных пу­ри­тан-пре­сви­те­ри­ан. В 1645-1647 годах ра­ди­каль­ное кры­ло индепендентев офор­ми­лось в отдельную по­ли­тическую груп­пи­ров­ку - ле­вел­ле­ров.

В пе­ри­од рес­пуб­ли­ки (1649-1653 годы) и про­тек­то­ра­та Кром­ве­ля (1653–-1659 годы) индепенденты фак­ти­че­ски на­хо­ди­лись у вла­сти и оп­ре­де­ля­ли по­ли­ти­ку английского го­су­дар­ст­ва. По­сле рес­тав­ра­ции Стю­ар­тов в 1660 году со­шли с по­ли­тической аре­ны, вновь под­верг­лись го­не­ни­ям. По­лу­чи­ли сво­бо­ду ве­ро­ис­по­ве­да­ния вме­сте с другими про­тес­тан­та­ми по Ак­ту о ве­ро­тер­пи­мо­сти 1689 года.

В начале XXI века об­щи­ны индепендентев наи­бо­лее рас­про­стра­не­ны в анг­лоя­зыч­ных стра­нах.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)