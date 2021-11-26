ГАРРИНГТОН ДЖЕЙМС
ГАРРИНГТОН ДЖЕЙМС - английский публицист, идеолог нового дворянства и буржуазии.
Происходил из старинного дворянского рода. Обучался в Оксфордском университете. В период Английской революции XVII века был на стороне парламента, однако настаивал на достижении компромисса с королём Карлом I Стюартом. В работах «Республика Океания» («The Commonwealth of Oceana», 1656 год), «Преимущества народного правления» («The prerogative of popular government», 1657 год), «Искусство законодательства» («Act of lawgiving», 1659 год) выступал против восстановления феодальной монархии; разработал конституцию буржуазно-дворянской республики, при которой двухпалатный парламент формировался исключительно из представителей имущих слоёв, а избирательные права предоставлялись только собственникам. В 1658-1660 годы Гаррингтон возглавлял республиканскую группу, пытавшуюся добиться принятия разработанной им конституции. В период протектората О. Кромвеля (1653-1658 годы) и после реставрации Стюартов (1660 год) подвергался преследованиям властей.
Сочинения:
The Oceana and other works. L., 1737.