ГАРРИНГТОН ДЖЕЙМС

ГАРРИНГТОН ДЖЕЙМС - английский публицист , идеолог нового дворянства и буржуазии.

Про­ис­хо­дил из ста­рин­но­го дво­рян­ско­го ро­да. Обу­чал­ся в Окс­форд­ском университете. В пе­ри­од Анг­лий­ской ре­во­лю­ции XVII века был на сто­ро­не пар­ла­мен­та, од­на­ко на­стаи­вал на до­с­ти­же­нии ком­про­мис­са с ко­ро­лём Кар­лом I Стю­ар­том. В ра­бо­тах «Рес­пуб­ли­ка Океа­ния» («The Commonwealth of Oce­ana», 1656 год), «Пре­иму­ще­ст­ва на­род­но­го прав­ле­ния» («The prerogative of popular government», 1657 год), «Ис­кус­ст­во за­ко­но­да­тель­ст­ва» («Act of lawgiving», 1659 год) вы­сту­пал про­тив вос­ста­нов­ле­ния феодальной мо­нар­хии; раз­ра­бо­тал кон­сти­ту­цию бур­жу­аз­но-дво­рян­ской рес­пуб­ли­ки, при ко­то­рой двух­па­лат­ный пар­ла­мент фор­ми­ро­вал­ся ис­клю­чи­тель­но из пред­ста­ви­те­лей иму­щих сло­ёв, а из­би­рательные пра­ва пре­дос­тав­ля­лись толь­ко соб­ст­вен­ни­кам. В 1658-1660 годы Гаррингтон воз­глав­лял рес­пуб­ли­кан­скую груп­пу, пы­тав­шую­ся до­бить­ся при­ня­тия раз­ра­бо­тан­ной им кон­сти­ту­ции. В пе­ри­од про­тек­то­ра­та О. Кром­ве­ля (1653-1658 годы) и по­сле рес­тав­ра­ции Стю­ар­тов (1660 год) под­вер­гал­ся пре­сле­до­ва­ни­ям вла­стей.

Сочинения:

The Oceana and other works. L., 1737.

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