Атака шотландских горцев глазами очевидца Говоря о военной истории XVII-XVIII веков, нельзя не обратиться к опыту войн, ведшихся на севере Британии, в которых шотландские кланы с достаточно высокой эффективностью смогли противопоставить свой древний "горский рывок" современной линейной тактике.

Тактика «горского рывка» или highland charge представляла собой решительный и быстрый бросок пехоты шотландских горцев на врага с целью прорвать фронт построения и обратить его в бегство. Успеху атаки часто способствовала правильно выбранная местность, наибольшего успеха атака достигала, если была направлена вниз, со склона холма.

Чтобы лучше понять ощущения и опыт солдата линейного строя, столкнувшегося с атакой шотландских горцев, мы обратимся к одному из немногих, и от того, крайне ценных первоисточников - воспоминаниям Дональда МакБейна. Дональд родился в 1664 году в Инвернессе в семье фермера и хозяина постоялого двора. В возрасте 23 лет он завербовался в роту одного из вождей клана МакКензи и принял участие в двух сражениях, один раз в против клана МакДональдов, а второй против армии виконта Клаверса, одной из ключевых фигур якобитского движения. Описание своего первого боевого опыта и противостояния «горскому натиску» он оставил для нас в своих мемуарах, озаглавленных The Expert Swordsman's Companion (Советы мастеру фехтовальщику, 1728 г.) на страницах 75-79. Мемуары МакБейна считается одной из лучших солдатских автобиографий и важнейшим источником для понимания военной жизни XVII-XVIII веков. Из них мы и узнаем, каково был молодому солдату.

Прежде, чем дать слово МакБейну, обрисуем картину событий, в которых ему довелось участвовать

В первом случае он станет участником конфликта МакИнтошей и МакДональдов. Война кланов длилась с XV века, когда МакИнтоши получили контроль над Лохабером, областью в Северо-Шотландском нагорье. Владение Лохабером будет оспариваться на протяжении более чем 200 лет и завершится только после поражения 2-го якобитского восстания в 1746 году, когда клан МакИнтош заберет регион у потерявших силу и влияние соперников.

Во втором он вместе с королевской ротой будет противостоять первому якобитскому генералу, виконту Клаверсу. Его яростная преданность свергнутому королю Якову, его воинское мастерство и его безвременная смерть в битве при Килликранки в 1689 году сделали его символом приверженности делу якобитов. Якобиты были приверженцами изгнанного в 1688 году «Славной революцией» английского короля Якова II и боролись за восстановления на английском престоле дома Стюартов. Большая часть якобитов происходила из горных шотландских кланов, что сказалось на избранной или тактике противостояния регулярной английской армии.

Итак, об опыте войны с горцами Дональд МакБейн поведает своими словами:

Эпизод первый

Мой отец жил в двух милях от Инвернесса и содержал ферму и постоялый двор. Я же всегда был ребенком диким и не мог усидеть в школах (что до сего дня нахожу своей великой потерей). Не много пользы было от меня и на работе. Хотя отец и пытался приучить меня к труду и отправил меня крутить табачные листья в Инвернесс. Когда же я провел там некоторое время, хозяйка попыталась начать обучать меня, чего я не смог вытерпеть, будучи буйным молодым человеком, который съел бы двухдневный рацион за один обед. Тогда же я решился записаться в солдаты в роту капитана МакКензи, и то был год 1687, и было мне тогда двадцать и три года.

Спустя недолгое время после того, как я вступил в роту, мы отмаршировали из Инвернесса и присоединились к лорду МакИнтошу против Каппохских МакДональдов , забравших земли у МакИнтошей несмотря на то, что по закону она принадлежала МакИнтошам. Оба клана вышли в пешем порядке, и наша рота все еще была при МакИнтоше, который выдвинулся вместе со своим кланом, когда мы не встретились с нашими противниками на поле (что заставило меня в сердцах пожелать вернуться к кручению табака). Макинтош отправил к МакДональду одного из своих друзей для переговоров, чтобы они смогли прийти к разумному соглашению. МакДональд же отверг мир и сказал, что будет сражаться, если того потребуют обстоятельства. Затем обе партии велели своим войска маршировать на холм.

Моя рота шла впереди, и мы выстроились в линию в боевом порядке, и я оказался с правого фланга. Не успели мы выстроиться в подобающий порядок, как увидели, что МакДональдов было вдвое больше, чем нас, что вызвало у нас страх и трепет, по крайней мере у меня. Это заставило меня еще раз повторить свое прежнее желание, ибо подобного я ранее никогда еще не видел. МакДональды спустились с холма, без обуви, чулок и даже берета на голове. Они издали громкий крик и тут же с обеих сторон началась стрельба, продолжавшаяся, как мне показалось, не менее часа. Затем они разорвали свой строй и бросились на нас с мечами, щитами и лохаберскими топорами, что заставило нас отступить, видя, что наш капитан был ранен и многие из наших уже лежали на земле с расколотыми головами.

Я остолбенел от зрелища, которого никогда не видел прежде, и в это время на меня набросился горец с мечом и щитом. Он срубил багинет (т.е. штык) на деревянной рукояти, закрепленный в стволе моего мушкета, но я успел перехватить мой мушкет за ствол и ударить его прикладом, от чего приклад мушкета отлетел. Поняв, что очень скоро этот горец сблизится со мной, я развернулся и побежал что было сил. И я оставил позади себя по меньшей мере тридцать миль прежде, чем обернулся. Каждый человек, которого я встречал, казался мне врагом. Но вскоре я дошел до нашего гарнизона в Инвернессе, и все, что осталось от нашей роты, также прибыло туда вскоре после меня. Там же мы оставались до следующего, 88-го года, когда прибыл король Вильям и нашу роту расформировали.

Эпизод второй

Следом за тем я был обязан поступить на службу королю Вильгельму (Речь о короле Вильгельме III Оранском, короле Англии с 13 февраля 1689 и короле Шотландии с 11 апреля того же года. Королем Вильгельм стал, победив изгнанного в 1688 году «Славной революцией» английского короля Якова II). в его Большую роту, и мы квартировались в Инвернессе на протяжении двух последующих лет. За это время виконт Клаверс начал собирать новую армию для короля Якова против короля Вильгельма. Клаверс смог собрать под своим крылом большую часть кланов Высокогорья, в то время как генерал МакКей, управлявший королевскими войсками Вильгельма, имел совсем немного людей.

Для поддержки МакКея был проведен призыв среди отрядов полковника Гранта, и я оказался среди тех, кто поступил к нему на службу. После того, как мы присоединились к генералу, нам велели маршировать в Блер на Атоле, где мы узнали о том, каков будет наш враг, его численность и насколько он близок к нашим позициям. Мы приблизились к усадьбе Рунраври, пройдя перевал Киликранки и оставив позади большую реку и еще одну, поменьше, справа от нашего построения, мы оставили все свои пожитки позади, у дома кузнеца, и выстроились в боевой порядок, в котором пребывали некоторое время.

Через какое-то время противник появился на вершине холма, и наш строй издал крик, призывая их спуститься и вступить в бой, так как их положение на холме было более выгодным, чем наше, в низине. Они не послушались нашего совета и тогда наши пушки начали обстрел и успели дать порядочное число залпов.

Только когда солнце начало клониться к закату, горцы наконец устремились на нас с холма подобно безумцам, без обуви и чулок, прикрываясь щитами от наших выстрелов, в самый последний момент они отбросили свои мушкеты и достали широкие мечи. Они врезались в наш строй прежде, чем мы успели сделать третий залп. Удар их был настолько силен, что вынудил нас отступить. Кто-то побежал к воде, кто-то в другую строну, стремясь присоединиться к остаткам войска.

Я же выбрал бежать в сторону нашей поклажи, где нашел лошадь и намеревался пересечь реку на ней. В этот же момент за мной погнался горец с щитом и мечом, намереваясь забрать и мою лошадь, и мою жизнь. Вы бы посмеялись, увидев, как он гонялся за мной. Я старался удержать коня между ним и собой, чтобы он не смог ударить меня мечом, а он в то же время достал пистоль, и как только я увидел это, я начал убегать, а он выстрелил в меня, но не попал.

Я бежал в сторону перевала, где наткнулся на еще один глубокий поток, в ширину не меньше восемнадцати футов от берега до берега. Я решился на прыжок и, оставив шляпу и мушкет на берегу, бросился в воду, потеряв один ботинок прямо в воздухе. Многие из наших погибли в той воде и на этом перевале. Противник преследовал нас со всей силой, а я что было ног бежал в сторону Данкеля, где укрылся до тех пор, пока не стали прибывать другие из нашего войска. После все выжившие разошлись по соответствующим им ротам. Битва эта была в 89-м году.

Битва при Киликранки стала одновременно победой и поражением Якобитов - виконт Клаверхаус, приведший свою армию к победе, сам погиб в сражении.

Заключение

МакБейн - уникальный источник, открывающий перед нами события яркого и грозного рубежа XVII-XVIII веков.

Воспоминания о ранних годах своей службы, оставленные МакБейном, позволяют нам приблизиться к истории военного дела, оценив его на личном уровне, спустившись с «полководческих» высот, где война представляется перемещением ровных прямоугольников по плоскостям карты.

Здесь раскрывается история человека, его переживаний в реалиях войны, когда вокруг него буквально вершится история. Ирония, с которой МакБейн пишет о своих первых шагах на солдатском поприще позволяет нам проникнуться вполне понятными человеческими эмоциями там, где нам не привычно читать и говорить о них.

Дальнейшая военная карьера проведет МакБейна через несколько крупных войн, за время которых он также станет мастером фехтования, победит в большом количестве дуэлей и откроет свою школу. В конце жизни он напишет труд о фехтовании, к которому приложит и свою яркую биографию, к одному из эпизодов которой мы только что имели удовольствие прикоснуться.