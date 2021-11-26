АРГАЙЛ (Argyll) Арчибальд Кемпбелл

Шотландский государственный деятель.

Сын главы могущественного клана Кемпбеллов. Образование получил в университете Сент-Эндрюс. После отъезда в Испанию отца, принявшего католичество (1618), А. возглавил клан. В 1625–1628 на подвластных ему территориях исполнял обязанности Генерального юстициария, обладая административными и судебными полномочиями, сопоставимыми с вице-королевскими. В 1628 стал членом шотландского Тайного совета. В 1638 после смерти отца наследовал титул графа А. В 1638 стал одним из лидеров движения национально Ковенанта, направленного против насаждения Карлом I в Шотландии англиканства. Участвуя в работе Генеральной Ассамблеи — высшего органа пресвитерианской церкви Шотландии, голосовал за упразднение епископата. В 1639 отправил несколько сот горцев в армию ковенантеров для борьбы с королем, а сам подавлял роялистские мятежи в Центральной Шотландии. Осенью 1641 Карл I, ища примирения, пожаловал А. титул маркиза . В 1643 А. участвовал в переговорах с делегацией Долгого парламента о заключении военного союза против короля — Торжественной Лиги и Ковенанта (см. Английская революция XVII в. ). В 1644 прибыл вместе с шотландской армией в Англию для участия в гражданской войне, но вскоре был вынужден вернуться в Шотландию для борьбы с местными роялистами. Проявив себя посредственным полководцем, А. потерпел ряд поражений от роялистских отрядов маркиза Монтроза. В 1648 А. выступал против войны с Англией, за которую ратовала «партия» герцога Гамильтона. После разгрома шотландской армии в Англии, А. возглавил восстание «виггаморов», направленное против сторонников Гамильтона (август 1648). В 1649–1651 А. играл ведущую роль в Государственном совете Шотландии. Получив согласие наследника престола (см. Карл II ) принять Ковенант и смириться с пресвитерианством, А. провел 1 января 1651 его коронацию в Эдинбурге. Однако А. был против вторжения Карла II во главе шотландского войска в Англию. После поражения короля признал Английскую республику (1652) и затем Протекторат (смотрите Кромвель Оливер ) (1654). С заключением Унии между Англией и Шотландией стал членом английского парламента от Абердина (1659). После Реставрации Стюартов в Англии А. по приказу Карла II был отдан под суд и казнен.

Автор статьи: Кондратьев С.В.