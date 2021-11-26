АНГЛИЙСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ СЕРЕДИНЫ XVII ВЕКА

Крупнейший социально-политический конфликт в британской истории Нового времени, оказавший огромное влияние на судьбы Англии, Шотландии и Ирландии.

Предреволюционная Британия: особенности экономического и социального развития В XVI — начале XVII в. важнейшими факторами, оказывавшими влияние на экономику и настроение жителей Британии, стали демографический бум и рост цен на предметы потребления. В сельской местности проживало более 80 % населения, но сельская экономика была неспособна занять постоянно растущее число людей. Еще одним следствием роста населения стала галопирующая инфляция. В 1620–1630-х резко снизились доходы населения. Это смягчалось тем, что в Англии большинство горожан держало скот, имело огороды и сады. Кроме того, работодатели нередко частично оплачивали труд работников продуктами. Лендлорды стремились также повышать эффективность использования земли: сгоняя с нее держателей, они сводили отдельные участки в одно большое поле, проводили дренаж почвы, удобряли ее, вводили в оборот новые площади, осушая топи и болота. Крестьяне, вынужденные под давлением лендлордов и экономических трудностей продавать свои участки, пополняли армию безземельных работников, перемещавшихся по стране в поисках занятости. Миграции, ставшие приметой повседневной жизни, и частые бунты обездоленных создавали общее ощущение опасности и нестабильности. Власть и общество принимали меры по сокращению числа неимущих и бездомных бродяг. Городские власти лицензировали право собирать подаяние; акты о бедных, принятые английским (1571, 1598, 1601) и шотландским (1579, 1597) парламентами, предписывали церковным приходам собирать с состоятельных горожан платежи на поддержку бедняков. Рост цен на сельскохозяйственную продукцию позволял лендлордам, предприимчивым крайонам и занятым в аграрном секторе горожанам получать высокие доходы. Прибыльными секторами экономики являлись также добыча, транспортировка и продажа угля, произодство железа, стекла, кораблестроение, сукноделие. В XVI в. самые большие и быстрые состояния делались в сфере морской и океанской торговли, которой монопольно занимались торговые компании. В первой половине XVII в. условия для внешней торговли оказались менее благоприятными, чем прежде. Ее общий объем из-за кризиса в сукноделии перестал расти. На Балтике и на о-вах Пряностей доминировали голландские купцы. Амстердам стал главной торговой площадкой Европы. Торговцы и финансисты Сити не раз просили Стюартов изменить экономическую политику, отменить ограничения на вывоз денег, ввести запрет на перевозку английских товаров на иностранных судах, потребовать от Республики Соединенных провинций снижения пошлин на английское сукно, ввести лимиты на рыбную ловлю для голландцев у британских берегов. Поскольку внешняя торговля находилась в руках монопольных компаний или отдельных лиц, получавших патенты благодаря близости ко двору, их оппоненты требовали расширения свободы торговых операций и упразднения монополий. Критика монополий в парламенте в 1621 вынудила правительство отменить наиболее одиозные из них и отдать под суд злоупотреблявших монопольными правами. Политика После смерти Елизаветы I (1603) корона перешла к королю Шотландии Якову VI Стюарту, который стал править в Англии и в Ирландии под именем Якова I . Англия, Шотландия и Ирландия существенно отличались друг от друга — экономически, социально, культурно и конфессионально. Англия была экономически наиболее развита, обладала централизованной системой управления, все ее население говорило по-английски и исповедовало преимущественно протестантизм . Шотландия была менее централизованной. Жители ее высокогорных районов говорили по-гэльски и в значительной части сохраняли верность католицизму . Там существовала клановая система. Королевская администрации в Эдинбурге было трудно контролировать кланы. Жители экономически и культурно более развитой равнинной Шотландии говорили на сходном с английским диалекте, исповедовали кальвинизм и с опаской относились к «диким» горцам. Самой сложной и неоднородной страной была Ирландия. Ее население состояло из трех культурно и этнически различавшихся общностей. Самой большой этнической общностью были кельты или «старые ирландцы», говорившие по-гэльски и жившие кланами (здесь они назывались «септы»). Обмен между «старыми ирландцами» носил очень часто еще не денежный, а натуральный характер. Другой значительной группой населения были так называемые старые англичане, потомки нормандских завоевателей, начавших еще в XII в. колонизацию Пейла (Восточной Ирландии), а затем утвердившихся и в других регионах. Главным городом Пейла, где размещалась английская администрация, был Дублин. В Пейле применялась английская трехпольная система ведения аграрного хозяйства. Земля принадлежала лордам маноров, сдававшим ее крестьянам в держание. В XVI — начале XVII в. Лондон активно способствовал переселению в Ирландию англичан и шотландцев, исповедовавших протестантизм. Им выделялись «плантации» — территории, отторгнутые у ирландцев. Протестантские анклавы призваны были также служить опорой центральной власти на острове. Так сформировалась третья группа населения — «новые англичане». В политической сфере главным результатом правления Тюдоров было усиление королевской власти. Центром управления стал созданный в 1540 Тайный совет, куда входили руководители важнейших ведомств во главе с канцлером, государственным секретарем и министры королевского двора и где вырабатывались самые значимые внутри- и внешнеполитические решения. Чтобы усилить свое влияние на судопроизводство и ввести религиозное единообразие, корона создала чрезвычайные суды — Звездную палату и Высокую комиссию. Однако самым авторитетным органом власти в Англии был парламент. Не испросив у него согласия, король не имел права облагать подданных налогами. Из-за инфляции доходы короны из других источников сократились на 40 %, поэтому парламентские субсидии имели большое значение для казны. В предреволюционной Англии отношения Стюартов с палатами часто не складывались. Среди главных внутриполитических проблем, доставшихся Стюартам, была незавершенная Реформация . Хотя догматика англиканства вобрала в себя идеи Кальвина , церковь сохранила епископат, иерархическое устройство и принятые в католицизме пышные облачения священников, что вызывало критику сторонников более радикального протестантизма — пуритан , настаивавших на продолжении Реформации и углублении церковных преобразований. Идеалом для одной части пуритан (пресвитериан) были общины раннего христианства и кальвинистские церкви Женевы и Шотландии, что исключало наличие епископов, иерархию духовных должностей и подчинение Церкви королевской власти. По мнению пресвитериан, на уровне приходов истинную веру должны были поддерживать собрания (консистории) духовных пасторов (пресвитеров) и светских старейшин, а на уровне епархий Церковью должны руководить ассамблеи или синоды избранных священников и старейшин. В Англии с 1580-х существовали и еще более радикальные протестанты — индепенденты, отвергавшие любой офицциально установленный религиозный порядок и выступав шие против вмешательства светской власти в духовные дела. Стюарты старались не докучать могущественным шотландским магнатам. Шотландия имела свой парламент и особую правовую систему, в основе которой лежали нормы римского права. В Шотландии были очень сильны позиции пресвитерианской Церкви. Протестантизм там победил по инициативе светских лиц, учредивших пресвитерианскую Церковь — Кирку. В результате пресвитерианские консистории играли во многом определяющую роль в религиозной и социальной жизни равнинной Шотландии. Епископат формально сохранялся, но был отстранен от решения церковных вопросов. Управление Церковью осуществляла Генеральная ассамблея выборных представителей консисторий, среди которых много было светских лиц. Ирландией английские короли владели по праву завоевания. После того как в Англии началась Реформация, а ирландские кельты и «старые англичане» сохранили верность католицизму, английская корона, сталкиваясь с сопротивлением и восстаниями католиков, стала усиливать военное присутствие на острове. Стюарты законодательно упразднили клановую систему в Ирландии, лишив вождей судебной власти. Все жители объявлялись свободными подданными короля. Ирландские крестьяне должны были платить своим лордам только фиксированные ренты и повинности. На Ирландию распространялось действие английского права и создавались аналогичные метрополии институты. В 1607 корона конфисковала земли в шести графствах на северо-западе острова и приступила к их ускоренной колонизации. «Новые англичане» быстро богатели и стремились доминировать в системе управления, вызывая зависть со стороны «старых англичан» и ненависть ирландцев. Конфликты короля и парламента при Карле I Короткая история взаимоотношений Карла I с парламентом полна конфликтов. В 1628 депутаты приняли «Петицию о праве», осудив принудительные поборы с населения и произвольные аресты. С 1629 король перестал созывать парламент. В поисках источника пополнения казны правительство в 1634 приказало приступить к сбору «корабельных денег» для нужд флота. Многие не желали подчиняться. Религиозная политика Карла I также вызывала острое неприятие в обществе. Он поставил у руля англиканской Церкви архиепископа У. Лода, последователя голландского теолога Я. Арминия. Арминиане пытались примирить кальвинистский догмат о предопределении с католическим учением свободы воли. Подобные теологические новшества укрепляли возникшее еще при Якове I подозрение, что Стюарты попустительствуют католицизму. Перемены раскололи англиканское духовенство. Существовавший в Церкви и обществе религиозный баланс был нарушен, и пуритане обрели в глазах народа образ героических защитников истинной веры. Лод решительно насаждал доктринальное и обрядовое единообразие, считая установленную литургию лучше импровизированной проповеди. Духовенство Лод считал стоящим выше остального народа. При нем были восстановлены многие старые символы богослужения. Лод не имел намерений реставрировать католицизм, но пуритане обвиняли его именно в этом. Чрезвычайно неудачным шагом короны стала попытка ввести в Шотландии англиканское церковное устройство вместо пресвитерианского. Король заявил о намерении вернуть себе контроль над землями, переданными в ходе Реформации светским лицам, ввести в церковную литургию и специально составленный молитвенник. В 1637 шотландцы восстали и вообще упразднили епископат. Знать, священники и простолюдины подписали Национальный Ковенант, продемонстрировав решимость бороться «за истинную веру и древние вольности». Король начал войну с Шотландией, весьма разорительную для казны и крайне непопулярную в Англии. Для получения субсидий король вынужден был созвать парламент. «Короткий парламент» (13 апреля — 5 мая 1640) за откровенную строптивость сразу же был распущен, а некоторые его члены даже арестованы. Шотландцы тем временем заняли северные графства Англии. Конституционный период революции (1640–1642) Начало А. р. датируется ноябрем 1640, когда открылись заседания парламента, названного позднее «Долгим». В нем сложилась оппозиционная группа во главе с пресвитерианином Дж. Пимом, задававшая тон работе депутатов. Парламент принял ряд законов, существенно ограничивших королевскую власть. Трехгодичным актом была установлена периодичность парламентских сессий — раз в 3 года независимо от желания монарха. Были упразднены Звездная палата, Высокая комиссия, Советы Севера и Уэльса, отменены незаконные налоги, приостановлено право короны распускать парламент. Ближайшие советники короля — граф Страффорд и архиеп. Лод подверглись аресту. Весной 1641 Страффорд был осужден и казнен. В октябре 1641 вспыхнуло восстание в Ирландии, сведения о котором доходили до Лондона, обрастая слухами о сотнях тысяч зверски убитых протестантов и о готовности ирландцев вторгнуться в Англию. Парламент и король сошлись в том, что для подавления мятежа нужно собрать армию и оплатить ее средствами от займов, полученных под залог будущих земельных конфискаций в Ирландии. В ноябре 1640 палата общин приняла Великую ремонстрацию, потребовав от короля реформировать Церковь на пресвитерианский манер и впредь назначать должностных лиц с согласия парламента. В январе 1642 Карл I предпринял неудачную попытку арестовать 5 лидеров палаты общин — Пима, Гемпдена, Гезльрига, Голлиса и Строда, после чего покинул столицу. В феврале парламент подчинил себе ополчения графств. 12 июля парламент распорядился приступить к набору армии. 22 августа король поднял штандарт над Ноттингемом, что означало начало гражданской войны. Сторонников короля в ней называли «кавалерами», приверженцев парламента — «круглоголовыми». Первая гражданская война (1642–1646) Начав борьбу с королем, парламент обложил население ежемесячными платежами и ввел крайне непопулярные акцизы на предметы массового потребления. Первое военное столкновение, произошедшее при Эджихилле (октябрь 1642), не принесло победы ни одной из сторон. Зимой 1642–1643 стороны укрепляли свои вооруженные силы. Для короля солдат набирали влиятельные аристократы, которые затем командовали этими частями, а нередко и содержали их. К началу 1643 парламент имел 2 армии — в Лондоне под командованием Эссекса и в южных графствах под командование Уоллера. Возникали также самостоятельные отряды, во главе которых стояли набиравшие их полевые командиры. Расположенные по соседству графства для формирования вооруженных сил объединялись в ассоциации. Так появилась армия Восточной ассоциации под командованием графа Манчестера, в которой начали свою военную карьеру Т. Ферфакс и О. Кромвель. В летнюю кампанию 1643 инициатива принадлежала роялистам, одержавшим верх в ряде локальных столкновений. В сентябре 1643 Долгий парламент и шотландские пресвитериане заключили «Торжественную лигу и Ковенант» — договор, по которому Англия обязывалась ввести у себя пресвитерианское устройство Церкви в обмен на военную помощь Шотландии в борьбе с королем. Для координации военных действий был учрежден Комитет двух королевств. Вступление Шотландии в войну изменило баланс сил в пользу парламента. 02.07.1644 объединенные силы шотландской и парламентской армии разбили роялистов под Марстон-Муром. В свою очередь, роялисты одержали верх над армией Эссекса в Корнуолле. В Шотландии воевавший на стороне короля маркиз Монтроз, во главе горцев и высадившихся им на помощь ирландцев, осенью 1644 — зимой 1645 нанес ряд поражений ковенантерам. После второго сражения при Ньюбери (22.10.1644), в котором граф Манчестер не внял призывам Кромвеля и не довел до конца разгром армии короля, в парламентском лагере наметилось размежевание. Манчестер, парламент, пресвитериане и шотландские ковенантеры стали склоняться к компромиссу с королем. Еще в 1643–1644 английские пресвитериане, согласно соглашению с ковенантерами, приступили к церковной реформе. Они отстранили от власти епископат, запретили лицам, не принявшим Ковенант, занимать руководящие посты в церкви и пытались убедить парламент отказаться от вмешательства в церковные дела. Против навязывания пресвитерианами религиозного единообразия решительно выступили индепенденты, в том числе О. Кромвель . Они стояли за широкую свободу вероисповедания и богослужения, распространяющуюся на многочисленные диссентерские (от англ. dissent — «сектант», «раскольник», «несогласный») секты, в большом количестве возникшие с начала революции. В декабре 1644 индепенденты провели через парламент Ордонанс о самоотречении, запрещавший совмещать должности армейского офицера и парламентария. И вскоре многие прежние командиры — пресвитериане — предпочли покинуть армию. В январе 1645 парламент по предложению индепендентов принял Ордонанс о создании профессиональной армии, которую роялисты иронично назвали «армией нового образца». Отныне армейские части содержались за счет налогов и подчинялись не своим региональным лордам, а единому командованию. Реформа поставила во главе армии людей, не принадлежавших к аристократии но отличившихся на полях сражений с роялистами. Гражданская война на время ослабила влияние местных элит, которые были оттеснены от гражданского и военного управления. Однако формирующаяся система в силу своей экстраординарности и дороговизны не могла существовать слишком долго. Главнокомандующим новой, объединенной армии стал Т. Ферфакс, а командующим кавалерией — О. Кромвель. 14.06.1645 «армия нового образца» наголову разгромила роялистов при Нэзби и решила исход войны в пользу парламента. В августе 1645 ковенантеры разбили в Шотландии и отряды Монтроза. В 1646 парламент принял закон, упразднявший права короля как верховного сюзерена над землей. Институт рыцарского держания, на основе которого лендлорды владели землей, упразднялся, и владения превращались в свободно отчуждаемую собственность. В том же году был упразднен епископат, земельные угодья епископов поступали в продажу. В 1646 парламент принял Ордонанс о пресвитерианском управлении в английской Церкви. Оставшийся без войск король в мае 1646 сдался шотландцам, которые в начале 1647 за 400 тыс. фунтов передали его в руки англичан. Политический кризис 1647 Окончание войны вселяло надежды на восстановление мира и порядка. Урожаи 1646 и 1647 были скудными. Провинции требовали от парламента сократить налоги. Пресвитериане, преобладавшие в парламенте, у которого имелась большая задолженность по выплате жалованья солдатам, приняли в феврале 1647 решение о роспуске значительной части армии и использовании вновь набранных солдат для подавления ирландского восстания. Генералы и армейские «низы» были с этим категорически не согласны. Весной — летом 1647 армия сформировала из солдатских делегатов (агитаторов) и высших офицеров (грандов) Генеральный совет и выступила как самостоятельная политическая сила. Кавалерийский отряд под командованием корнета Джойса захватил короля (июнь 1647), сделав его пленником армии, которая вошла в Лондон 03.08.1647. Перед походом на столицу Генеральный совет армии принял «Главы предложений» — план урегулирования политического кризиса. В нем предлагалось реформировать избирательную систему, прекратить преследования религиозных диссентеров и распустить Долгий парламент. Вскоре выяснилось, что и в самой армии нет единства между ее «верхами» и «низами». Среди последних широкую популярность приобрели идеи радикальной группировки левеллеров («уравнителей») и их лидеров Дж. Лильберна, Р. Овертона и У. Уолвина. Левеллеры провозглашали народ источником власти, требовали равного избирательного права, реформы права и справедливого перераспределения налогов. В октябре и ноябре 1647 гранды и представители «низов» армии провели несколько заседаний в Петни, под Лондоном, где попытались выработать приемлемый для обеих сторон план реформы избирательной системы. 11.11.1647 Карл I бежал из заключения. В середине ноября 1647 вспыхнул мятеж в одном из левеллеровских полков, который тут же был подавлен. В декабре 1647 Карл I заключил тайное соглашение с шотландцами, которым не нравилось поведение английской армии, вышедшей из-под контроля парламента, и обещал ввести в Англии пресвитерианство в обмен на военную помощь. Вторая гражданская война (1648) Упущенная возможность восстановить мир вызвала волну недовольства в провинциях, где усилились роялистские настроения. Вспыхнули мятежи на севере, в Уэльсе, Кенте, Эссексе, но к лету 1648 армия подавила почти все очаги сопротивления. В июле шотландская армия во главе с герцогом Гамильтоном вторглась в Англию, но уже в августе войска Кромвеля и Ламберта наголову разбили Гамильтона и примкнувших к нему английских роялистов. 04.10.1648 Кромвель занял Эдинбург. Пока армия воевала, парламент возобновил переговоры с королем. В ноябре 1648 Генеральный совет армии направил в парламентских сочиненную Айртоном «Ремонстрацию», объявлявшую единственным источником власти народ, с которым король разорвал договор. Декларировалось также наличие союза армии и Бога, выдвигалось требование положить конец переговорам, судить короля, распустить Долгий парламент и изменить систему парламентских выборов. Парламент отверг «Ремонстрацию». 1 декабря армия вновь вошла в столицу. 6 декабря отряд полководца Т. Прайда провел «чистку» Долгого парламента от пресвитериан. Оставшиеся депутаты, прозванные «охвостьем», передали Карла I специально созданному трибуналу, который приговорил короля к смерти. 30.01.1649 Карла I казнили. Первая Английская республика (1649–1653) Переворот конца 1648 — начала 1649 был подготовлен и реализован политически активным армейским и парламентским меньшинством. Казнь законного, Богом помазанного монарха ужаснула страну. Подобный поворот событий не отвечал желаниям столичных и провинциальных элит, что изначально делало положение «охвостья» и нового режима довольно шатким. В феврале 1649 палата общин упразднила палату лордов и монархию, в мае Англия была провозглашена республикой. Вся полнота исполнительной власти передавалась Госсовету. Ирландия и Шотландия не признали новую английскую власть, объявив сына казненного монарха королем Карлом II. Наиболее серьезными внутренними оппонентами республики были пресвитериане и роялисты. Ее основной опорой стала армия, а главными союзниками — многочисленные протестантские секты: милленарии, «люди пятой монархии», диггеры, баптисты, рантеры, квакеры. Эти секты больше не считали Библию самым прямым и простым путем к Богу, а полагали, что Господь непосредственно влияет на каждого человека. Через благодать Бога необразованный простолюдин может познать истину лучше, чем величайший богослов. Сектанты не видели надобности в государственной Церкви, прелатстве, нередко пропагандировали социальное равенство и выступали за обобществление земель. Они жили в ожидании скорейшего второго пришествия Христа, который в течение последующих 1000 лет будет править на земле вместе с воскресшими праведниками. Ряд высших офицеров армии разделял верования некоторых из сект и жаждал дальнейших перемен. Однако влиятельные элиты графств и городов дали Кромвелю понять, что нуждаются в стабильности. Его полититика в 1650-е характеризовалась религиозной толерантностью и лавированием между этими двумя крайностями в поисках устойчивого политического и административного порядка. Кромвель осознавал, что сектанты, или «святые», как их называли, не составляют большинство населения страны, но надеялся, что со временем они численно возобладают. Победившая республика приступила к завоеванию Ирландии. В августе 1649 на острове высадилась армия Кромвеля. В марте 1650 капитулировала столица Килкенни. В мае 1650 парламент отозвал Кромвеля в Англию. В августе 1652 был принят Акт об устроении Ирландии. 40 % остававшихся у ирландцев и «старых англичан» земель конфисковывалось. Полученные от ее продажи суммы предназначались на выплату займов и жалованья армии. Из шести ирландских графств выселялись все землевладельцы-католики, а их имущество переходило к «новым англичанам», т. е. протестантам. В июле 1650 Кромвель двинул свои войска в Шотландию против объединенных сил роялистов и шотландцев. 03.12.1651 Шотландия капитулировала. Республика вела столь же наступательную внешнюю политику. В 1651 парламент принял направленный против Голландии Навигационный акт, запрещавший ввозить в Англию и ее североамериканские колонии товары на судах трех стран. Англо-голландские отношения обострились, началась война 1652–1654 (см. Англо-голландские войны ), из которой Англия вышла победительницей. Голландии пришлось смириться с Навигационным актом. В 1649 было принято решение о продаже земель, принадлежащих ранее короне, а в 1651 — о продаже земель роялистов. В результате значительная часть конфискованной недвижимости попала в руки видных парламентариев и деятелей революции. Уровень доверия к республике и депутатам у подавляющей массы населения упал еще больше, и 20 апреля 1653 Кромвель разогнал «охвостье» при помощи военной силы. Теперь к недовольным пресвитерианам и роялистам добавились республиканды-индепенденты. Протекторат Кромвеля (1653–1658) После роспуска «охвостья» было созвано в июне 1653, по сути, учредительное собрание из 140 чел., среди которых было много радикальных сектантов. Они объявили себя парламентом и заявили о намерении кодифицировать право, упразднить десятины, заменить церковный брак гражданским и освободить должников из тюрем, но так и не смогли воплотить свои идеи в реальные законы. Кромвель не хотел новых потрясений, и 12.12.1653 собрание было распущено, что отчасти развело Кромвеля с радикальными сектантами. Затем офицеры во главе с Ламбертом выработали проект конституции, названный «Орудие управления». Учреждалась должность лорда-протектора, которую получил Кромвель с объемом полномочий, превосходившим королевские. Он правил вместе с однопалатным парламентом и между парламентскими сессиями мог издавать ордонансы, имевшие силу закона. Кромвель и Госсовет не стремились менять доставшуюся от прошлого экономическую и социальную систему. Общество, состоявшее из разрядов, различавшихся по степени благородства, доходам и регламентированным соучастием в управлении, казалось им правильным. Порядок, считал лорд-протектор, невозможен там, где нет социальной и политической иерархии. Такие принципы соответствовали представлениям джентри и состоятельных горожан. Дабы не увеличивать число врагов своего режима, Кромвель проводил умеренную религиозную политику. Лорд-протектор проводил активную внешнюю политику. Завершив в 1654 войну с Голландией, он в союзе с Францией объявил войну Испании (см . Англо-испанские войны ). Военные расходы оплачивались за счет прямых и косвенных налогов, величина которых давно превзошла прежние запросы Стюартов и вызывала широкое общественное недовольство. В апреле 1654 была провозглашена уния между Англией и Шотландией. В первом созванном Кромвелем парламенте (03.09.1654–22.01.1655) депутаты-республиканцы попытались пересмотреть ордонансы лорда-протектора и некоторые положения конституции, а также потребовали сокращения вдвое армии — основной опоры режима. Кромвель распустил парламент. В 1655 роялисты подняли восстание, которое, хотя и было легко подавлено, тем не менее показало, что режим нуждается в реорганизации. Лорд-протектор разделил Англию на 12 административно-военных округов во главе с генерал-майорами, которые приступили к ликвидации роялистского подполья, конфискациям владений сторонников монархии и обложению их особым налогом. Второй парламент протектората (17.09.1656–04.02.1658) оказался столь же строптивым, как и первый. Уже в самом начале из него насильственно устранили около 100 депутатов-республиканцев, и парламент стал искать путь перехода от военного правления к более предсказуемому и стабильному гражданскому. В результате появился новый конституционный документ «Покорнейшая петиция и совет» (май 1657), предлагавший Кромвелю принять титул короля, воссоздать верхнюю палату и править вместе с назначаемым им Советом. Кромвель отказался от монархического титула, согласился с остальными предложениями и получил дополнительно право назначить себе преемника. Таким образом, найти взаимоприемлемую для всех форму правления не удалось. Стабильность режима полностью зависела от личного авторитета Кромвеля, но лорд-протектор 03.09.1658 умер. Вторая Английская республика (1659) Ричард Кромвель, преемник и сын умершего лорда-протектора, вступил в конфликт с генералами, и вынужден был уйти со своего поста в мае 1659. На некоторое время была восстановлена республика, возглавлявшаяся вновь собранными депутатами Долгого парламента. В феврале 1660 из Шотландии в Лондон вернулась армия под командованием Дж. Монка, который фактически принял на себя верховную власть и вступил в переговоры с Карлом II. 04.04. 1660 Карл II издал в Бреде (Фландрия) декларацию, обещав в случае своего возвращения всеобщую амнистию участникам революции, за исключением тех, кто осудил на казнь его отца, свободу вероисповедания и неприкосновенность сменившей владельцев собственности. 25.04 в Лондоне был собран так называемый парламентский Конвент, который 01.05.1660 восстановил монархию с Карлом II во главе. Итоги революции Обычно под «революцией» понимают решительный разрыв с прошлым, произведенный посредством насилия, и установление нового общественного устройства. Однако в отношении событий в Британии середины XVII в. определенно можно говорить, пожалуй, только о насилии и разрыве. За годы гражданской войны в сражениях и от болезней погибло не меньше четверти миллиона человек. Социальные же и экономические изменения, последовавшие за столь драматическими событиями, были не столь радикальными и не столь очевидными. Упразднение королевского сюзеренитета над землей и отмена некоторых других прежних правовых норм способствовали формированию земельного рынка, ускорили концентрацию пашен и пастбищ в руках лендлордов и обезземеливание крестьян. Но эти процессы начались еще при Тюдорах, к началу революции население к ним в определенной мере адаптировалось, и, кроме того, они продолжались затем еще весь XVIII в. Перемещения земельной собственности в ходе революции были довольно масштабными, но после Реставрации большинство отчужденных земель вернулось к прежним владельцам. Окончательное упразднение монополий открыло перспективы для более свободного развития промышленности и торговли, но в целом экономический уклад и социальный порядок не претерпели значительных изменений. Более того, негативные воспоминания о пустых и утопических обещаниях скорого установления Царства Божьего и общей справедливости в определенном смысле способствовали консервации иерархического социального порядка. После революции экономическое развитие Британии значительно ускорилось, и британская экономика век спустя превратилась в ведущую экономику мира, но этого страна могла, вероятно, достигнуть и без гражданской войны. В политике республиканский эксперимент себя не оправдал, и произошел возврат к монархической форме правления. Вплоть до первой половины XIX в. избирательная система Англии оставалась архаичной, а реальное участие большинства населения в избирательных процедурах минимальным. Революция не способствовала и упрочению союза между Шотландией и Англией, что произойдет спустя уже почти полвека. Наиболее заметными были институциональные перемены. Впредь английским монархам уже не удавалось обходиться без парламента. В общественном сознании постепенно закреплялась идея баланса властей. Началось формирование политических партий, утвердились институты постоянной армии и прямого налогообложения. Стал складываться и функционировать механизм сменяемости и циркуляции политических элит, исключающий в значительной степени возможность повторения революции. После революции религиозная сфера стала обретать большую независимость от власти. Пресвитериане в Англии почти исчезли, но число различных сект, имевших сторонников среди самых разных социальных слоев, оставалось значительным. Идея толерантности и свободы совести, преодолевая культурные стереотипы, становилась все более актуальной, несмотря на то что восстановленная англиканская Церковь продолжала упорно настаивать на единообразии. В истории Британии не было другого такого периода, когда столь широкие массы народа пришли в движение, ведомые смешанными чувствами соц. недовольства, конфессиональной, правовой и политической ущемленности, религиозной экзальтации и надеждой на установление всеобщей свободы и справедливости. Вместе с тем революция привила британцам стойкий иммунитет от утопических призывов к быстрому переустройству мира. Она способствовала формированию общества, в котором уважение к традициям, законности и полученному от предков общественному достоянию уживается с идеями индивидуализма, свободы и народного суверенитета.

Автор статьи: Кондратьев С.В.

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