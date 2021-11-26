ВАЗА

ВАЗА - шведский дворянский род из Уппланда, занимавший королевский престол в Шве­ции (1523-1654 годы) и Поль­ше (1587-1668 годы).

Ос­но­ва­те­лем ко­ро­лев­ской ди­на­стии Ваза стал Гус­тав Ваза, воз­гла­вив­ший борь­бу про­тив датского гос­под­ства в Шве­ции. По­сле раз­ры­ва Каль­мар­ской унии (1397-1523 годы) был ко­ро­но­ван под име­нем Гус­та­ва I (1523-1560 годы).

Ему на­сле­до­ва­ли Эрик XIV (1560-1568 годы), Юхан III (1568-1592годы), Си­гиз­мунд III (1592-1604 годы; в 1587-1632 годых так­же польский ко­роль), Карл IX (1604-1611 годы), Гус­тав II Адольф (1611-1632 годы), Кри­сти­на (1632-1654 годы).

На польском тро­не ди­на­стия Ваза ут­вер­ди­лась в ре­зуль­та­те из­брания ко­ро­лём Си­гиз­мун­да III, сы­на Юха­на III и Ека­те­ри­ны Ягел­лон­ки. Другие пред­ста­ви­те­ли ди­на­стии на польском пре­сто­ле: Вла­ди­слав IV (1632-1648 годы) и Ян Ка­зи­мир (1648-1668 годы).

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)