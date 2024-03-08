ТРИДЦАТИЛЕТНЯЯ ВОЙНА 1618—1648

Тридцатилéтняя войнá 1618—1648 ( нем . Dreißigjähriger Krieg) — общеевропейский конфликт между блоком испанских и австрийских Габсбургов , поддержанных папством, Речью Посполитой и некоторыми немецкими князьями, и антигабсбургской коалицией, возглавляемой Швецией и Францией. Т. в. традиционно делят на 4 периода: первый — чешский (1618–1623), второй — датский (1625–1629), третий — шведский (1630–1635), четвертый — франко-шведский (1635–1648). Военные действия в основном проходили в немецких княжествах. Термин «Т. в.» был дан современниками, которые воспринимали ее как единый конфликт.

Предпосылкой Т. в. стало конфессиональное противостояние в Священной Римской империи , однако ее масштабность определялась многообразием причин, приведших к ней. Важную роль играли постоянные разногласия между императором и имперскими сословиями, социальные и экономические противоречия, обострившиеся в начале XVII в. под влиянием «всеобщего кризиса».

Первый, чешский, период Т. в. начался с Пражской дефенестрации 1618, ставшей ответом на конфессиональные и национальные притеснения в Богемии со стороны императора Маттиаса Габсбурга (1612–1619). Восставшие чехи выбросили из окна дворца в Пражском граде трех имперских чиновников, таким образом по существовавшей в Богемии традиции выразив свой протест против политики императора. Осенью 1618 армия Католической лиги 1609 начала военные действия против чешских повстанцев. Чехи провозгласили своим королем Фридриха V Пфальцского. 8 ноября 1620 состоялось решающее сражение при Белой Горе близ Праги. Католики одержали победу над протестантами. Фридрих V лишился всех своих владений и титула курфюрста, который перешел Максимилиану Баварскому , главному руководителю Католической лиги. Практически с самого начала вой­на превратилась в общеевропейскую борьбу, на помощь императору пришли испанские вой­ска.

Второй, датский, период Т. в. начался, когда страх перед рекатолизацией заставил северонемецких князей принять помощь от датского короля Кристиана IV , который решил вступить в военное противостояние в империи под предлогом борьбы за интересы протестантизма. Геостратегические задачи Дании были связаны со стремлением укрепления на Балтике. Положение императора Фердинанда II Габсбурга осложнялось наступлением противников Габсбургов на юге и западе империи. Испанские союзники были поглощены борьбой с Республикой Соединенных провинций , а в итальянских регионах активизировалась направленная против империи франко-савой­ская коалиция. Он принял предложение А. фон Валленштейна о создании армии, которая будет содержать себя сама за счет населения занятых ею территорий. Немецкие протестанты и Кристиан IV потерпели от Валленштейна ряд поражений. Преследуя датчан, он захватил части курфюршества Бранденбург, Померанию и герцогство Мекленбург. После битвы при Вольгасте в 1628 Кристиан IV подписал 22 мая Любекский мир 1629 . Важнейшим следствием побед Валленштейна для внутриимперской политики стало издание Реституционного эдикта в 1629. Им фактически сводились на нет завоевания протестантов и частично восстанавливались права Католической церкви в империи.

В ходе третьего, шведского, периода Т. в. в 1630 под предлогом защиты прав немецких протестантов в вой­ну вступил шведский король Густав II Адольф . Стремясь ослабить позиции шведов и их союзников в империи, генерал И. Тилли в 1631 осадил город Магдебург, важнейший стратегический и духовный центр немецкого протестантизма. Захватив город, имперские вой­ска подвергли его беспрецедентно жестокому разорению. Это изменило соотношение сил в Европе. На стороне Густава II Адольфа выступила Республика Соединенных провинций и курфюрст Саксонии Иоганн Георг I, который прежде стремился к компромиссу с императором. Шведско-саксонское вой­ско в 1631 разбило армию Тилли в битве при Брейтенфельде. В 1632 Густав II Адольф вторгся в Баварию и захватил ее столицу Мюнхен. Однако в битве при Лютцене 16 ноября 1632 шведский король погиб, что заметно ослабило шведскую армию. В битве при Нёрдлингене в сентябре 1634 шведско-саксонская армия была разбита имперскими вой­сками. Поражение вынудило Саксонию выйти из антигабсбургской коалиции. Она заключила с императором Пражский мир 1635, в котором были зафиксированы взаимные уступки католиков и протестантов империи.

Для сохранения под своим контролем переданных ему в начале 1630-х шведами территорий в Вестфалии, ланд­граф Гессен-Касселя Вильгельм V вступил в 1635 в союз с Францией. Начался 4-й, франко-шведский, этап Т. в., который традиционно характеризуется наивысшим разложением армий, бесконечными грабежами мирного населения. В 1637 умер Фердинанд II, императорская корона перешла к его сыну Фердинанду III Габсбургу. В 1641 в Гамбурге начались переговоры между представителями Франции, Швеции и империи. Итогом стал Гамбургский прелиминарный мир. На дальнейший расклад сил повлияли смерть руководителя французской внешней политики кардинала Ришелье в 1642 и поражение Испании от Франции в битве при Рокруа в 1643.

Вестфальский мир 1648 положил конец Т. в. В конгрессе принимали участие все ведущие европейские страны. Он заложил основы первой системы международных отношений, основанной на принципах государственного суверенитета и баланса сил.

Т. в. считается одним из самых кровопролитных конфликтов в Европе в Новое время. Точных данных о потерях в годы вой­ны нет. Она привела к постоянным внутренним миграциям, разорвала традиционные экономические связи. Регионы Сев.-Вост., Центральной, Юго-Зап. и Южн. Германии, Силезия, Моравия и Богемия восстанавливали свой хозяйственный и демографический потенциал несколько десятилетий. Тем не менее, во время Т. в. активно развивалась культура немецкого барокко. Интернационализация Т. в. способствовала становлению немецкой национальной идеи.

Лит .: Поршнев Б. Ф . Тридцатилетняя вой­на и вступление в нее Швеции и Московского государства. М., 1976; Kampmann Ch. Europa und das Reich im Dreißigjährigen Krieg. Stuttgart, 2008; Wilson P. H. Europe’s Tragedy: A History of the Thirty Years War. London, 2010; Кризис и трагедия континента. Тридцатилетняя вой­на (1618–1648) в событиях и коллективной памяти Европы / Под ред. Ю. Е. Ивонина и Л. И. Ивониной. М., 2016; Прокопьев А. Ю. Тридцатилетняя вой­на. СПб., 2020. А. В. Лазарева.