СКОНСКАЯ ВОЙНА 1675–1679

Скóнская войнá 1675–1679 ( дат . Skånske krig, швед . Skånska kriget) — датско-шведская вой­на за провинцию Сконе, которая перешла по Роскилль­скому миру 1658 от Дании к Швеции. Попытки реванша со стороны Дании в региональном конфликте тесно связаны с Голландской вой­ной 1672–1678 , в которой Дания являлась членом антифранцузской коалиции (с 1674), а Швеция — сторонником Франции. Пока Швеция была занята вой­ной с Бранденбургом (союзником Дании), датский король Кристиан V начал вторжение на шведскую территорию в 1675, захватив Висмар, о. Готланд (1676) и в союзе с Республикой Соединенных провинций (см. в ст. Нидерланды ) одержал победу над шведским флотом в битве у о. Эланд (1 июня 1676), получив тем самым контроль над Балтийским морем. Боевые действия велись также на шведско-норвежской границе в районе Бохуслена и Вестергётланда (в норвежской историографии «вой­на Гюльденлёве»), вынуждая Швецию участвовать в вой­не на два фронта. Численное превосходство позволило датчанам вести стремительные наступательные действия и оккупировать область Сконе, в том числе благодаря поддержке поднявших восстание против Швеции крестьян. Шведскому королю Карлу XI удалось нанести поражение датским вой­скам в кровопролитном сражении при Лунде 3 декабря 1676 и остановить наступление Дании в направлении Гётеборга и в Емтланде. Восстание населения в Сконе было подавлено, попытки датчан захватить Мальмё и Ландскруну провалились, а в 1678 захвачен г. Кристиансанд, последний оплот датчан в Сконе. С. в. завершилась подписанием при помощи французской дипломатии Лундского мира 1679 . В Лунде также были достигнуты датско-шведские договоренности о торговле, о браке между сестрой Кристиана V Ульрикой Элеонорой и Карлом XI и подписаны секретные соглашения об обязательстве сторон не вступать в союзы с третьими державами без предварительной договоренности.

Лит .: Åberg A. Kampen om Skåne under försvenskningstiden. Stockholm, 1995; Isacson C. G. Skånska kriget, 1675–1679. Lund, 2000; Штенцель А. История вой­н на море с древнейших времен до конца XIX века. Т. 2. М., 2002; Götesson L-Å. Skånska krigets verkningar i Landskronatrakten 1676–1679. Stockholm, 2015. В. В. Рогинский.