САПЕГИ

Сапéги — магнатский, позднее также княжеский род герба «Лис» в Великом княжестве Литовском , Речи Посполитой , позднее в Российской и в Священной Римской (Австро-Венгерской) империях. С. занимали высшие государственные должности в Великом княжестве Литовском и Речи Посполитой.

Выводили свое происхождение от великого князя Литовского Гедимина. В современной историографии их предком считается писарь короля Казимира Ягеллончика Семен Сопига. В середине XVI в., унаследовав владения князей Гольшанских, приобрели большое влияние в Великом княжестве Литовском. К этому времени перешли из православия в католицизм. В конце XVII в. дальнейшее усиление С. привело к их открытому столкновению с Радзивиллами , Вишневецкими, Огинскими. В ходе гражданской вой­ны («Домашняя вой­на») С. в 1700 потерпели полное поражение от конфедерации шляхты и в значительной мере утратили свое политическое влияние, хотя и продолжали играть важную роль в Речи Посполитой. После восстания 1830–1831 значительная часть владений С. на территории Российской империи была конфискована. В Польской республике в начале 1920-х должность министра иностранных дел занимал Евстафий Сапега, архиепископом Кракова был его родственник Адам Стефан Станислав Бонифаций Юзеф Сапега.

Лит .: Долгоруков П. В. Российская родословная книга. СПб., 1856. Т. 3; Dom Sapieżyński. Warszawa, 1995; Tłomacki A. Sapiehowie. Warszawa, 1996; Rachuba A. Dzieje rodu Sapiehów. Warszawa, 1999. М. М. Бенцианов .