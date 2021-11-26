ПОЛЯКИ
ПОЛЯКИ - Население Польши.
(самоназвание - Polacy). Западнославянский народ, основное население Польши (36,4 миллионов человек, включая 418 тысяч слензан и 17 тысяч кашубов - 2011 год, перепись). Живут также на северо-западе Белоруссии (третья по численности этническая группа: 294,5 тысяч человек, из них в Гродненской области - 230,8 тысяч человек; польский язык считают родным 15,9 тысяч человек - 2009 год, перепись), на западе Украины (в основном в Житомирской, Хмельницкой, Тернопольской и Львовской областях; 144,1 тысяч человек, 18,7 тысяч человек говорят в основном по-польски - 2001 год, перепись), на востоке Литвы (в основном Вильнюсский и Шальчининкский районы; 200 тысяч человек - 2011 год, перепись), на юго- востоке Латвии (44,8 тысяч человек, из них 16,5 тысяч человек в Даугавпилсском крае - 2011 год, перепись), на северо-востоке Чехии (Тешинская Силезия на востоке Моравско-Силезского края; третья по численности этническая группа: 62,8 тысяч человек - 2001 год, перепись), в Словакии (3,1 тысячи человек), а также в России (в основном в Москве, Санкт-Петербурге, Калининградской и Тюменской областях, Карелии и Краснодарском крае; 47 тысяч человек - 2010 год, перепись). По данным МИД Польши (2008), выходцы из Польши (полония) проживают также в Германии (2 миллиона человек), Бразилии (до 2 миллионов человек), Великобритании (1,1 миллиона человек), Франции (1 миллион человек), Ирландии (до 250 тысяч человек), Австралии (165 тысяч человек), Нидерландах (160 тысяч человек), Италии (150 тысяч человек), Норвегии (150 тысяч человек), Испании (145 тысяч человек), Аргентине (140 тысяч человек), Чехии (130 тысяч человек), Австрии (100 тысяч человек), Швеции (100 тысяч человек) и других; в США живут 10,1 миллионов человек польского происхождения, из них 3,7 миллиона человек - на Северо-Востоке и 3,3 миллиона человек на Среднем Западе, по-польски говорят 593,6 тысяч человек (данные Бюро переписи на 2009 год); в Канаде - 984,6 тысяч человек, из них около половины в провинции Онтарио, 242,9 тысяч человек говорят на польском языке (2006, перепись). Говорят на польском языке. Верующие в основном католики.
Поляки сформировались из западно-славянских племён бассейнов Одры и Вислы в рамках Польского государства (смотреть в статье Польша). В результате Кревской унии 1385 года и Люблинской унии 1569 года поляки составили часть элиты Литвы, Белоруссии и Украины (местное население подвергалось значительной полонизации), после разделов Речи Посполитой XVIII века - Российской империи. Разгром Польского восстания 1794 года, Польского восстания 1830-1831 годов и Польского восстания 1863-1864 годов привёл к значительной польской эмиграции в страны Западной Европы и Северной Америки, а также к появлению польского населения в Сибири. На польских землях в составе Российской империи проводилась политика русификации, в составе Германии (с 1871) - германизации. Поляки участвовали в русском революционном движении, создавали национальные революционные организации. Во время 1-й мировой войны польские части воевали на стороне как Австро-Венгрии, так и России. После образования Польской республики (1918) и установления советско-польской границы (1921) в СССР осталось 782,3 тысячи поляков, из них на Украине - 476,4 тысяч человек, в Белоруссии - 97,5 тысяч человек (1926 год, перепись). Были созданы польские автономные районы на Украине (1925-1935 годы; центр - в поселке Мархлевск, ныне Довбыш Житомирской области) и в Белоруссии (1932-1938 годы; центр - в городе Дзержинск Минской области). В 1930-е годы начались репрессии против поляк СССР. С 1933 года велись аресты по так называемому делу Польской военной организации (ПОВ), созданной в 1914 году Ю.К. Пилсудским. В 1935-1936 годы из приграничных районов в Северный Казахстан были выселены до 40 тысяч поляк. В ходе так называемой польской операции НКВД 1937-1938 годов были осуждены 139,8 тысяч поляк, из них приговорены к расстрелу 111,1 тысяч человек. Во время 2-й мировой войны и оккупации Польши Германией около 1,5 миллионов поляк погибли, происходили массовые переселения (в частности, свыше 0,5 миллиона поляк были переселены из присоединённой к 3-му Рейху Великой Польши). На присоединённых к СССР Западной Украине и Западной Белоруссии (так называемой Восточной Кресы) в 1939-1941 годы органами НКВД были арестованы свыше 100 тысяч бывших польских граждан, в лагерях военнопленных содержались свыше 40 тысяч бывших польских военнослужащих (около 15 тысяч военнопленных и 7,3 тысяч заключённых поляк были расстреляны в 1940 году, смотреть в статье Катынь), свыше 300 тысяч поляк были депортированы (по данным НКВД на 1.8.1941 года, в СССР насчитывалось 381,2 тысяч осуждённых и ссыльных бывших польских граждан). После установления дипломатических отношений между СССР и польским правительством в Лондоне (соглашение Сикорского-Майского 30.7.1941 года) польские спецпоселенцы и заключённые были амнистированы; к осени освобождены 341,9 тысяч человек. Из них к сентябрю 1942 года 80 тысяч военнослужащих и свыше 37 тысяч членов их семей эвакуированы в Иран в составе армии генерала Андерса. Из оставшихся в СССР польских военнослужащих была сформирована 1-я Польская армия (смотреть в статье Армия Людова); свыше 165 тысяч поляк получили советское гражданство. На оккупированной Германией Западной Украине поляки подвергались этническим чисткам со стороны Организации украинских националистов. После войны из Западной Украины, Западной Белоруссии и Литвы в Польшу были переселены до 1,2 миллионов поляк и евреев в 1945-1946 годы и 249,2 тысяч человек в 1955-1959 годы (по переписи 1959 года, в СССР проживали 1,4 миллиона поляк, из них в БССР - 538,9 тысяч человек, УССР - 363,3 тысяч человек, Литовской ССР - 230,1 тысяч человек, Казахской ССР - 53,1 тысяч человек).
Выделяются этнографические группы: великополяне (в том числе познаняцы в Познаньском повяте, тастаци в Сьредском и Вжесиньском повятах, калишацы в Калишском повяте, бискупяне в Гостыньском повяте, хазацы в Равичском повяте Великопольского воеводства, куявяки и палушане на юге Куявско-Поморского воеводства); ленчицане - на севере и серадзане - на юге Лодзинского воеводства; слензане и гуралы - в Нижнесилезском, Опольском, Силезском и Малопольском воеводствах, а также в Чехии и Словакии; малополяне (в том числе гуралы, краковяцы в Краковском повяте Малопольского воеводства, сандомирцы на востоке Свентокшиского воеводства, лясовяцы и жешувяцы в Подкарпатском воеводстве, люблиняцы в Люблинском воеводстве); мазуры и вармяки - в Мазовецком и Варминьско-Мазурском воеводствах, на севере Люблинского, северо-востоке Лодзинского, севере и северо-западе Подляского воеводств; кашубы - в Поморском воеводстве.
Традиционная культура типична для народов Центральной Европы. Занимались земледелием и животноводством. Были развиты гончарство, ткачество, вышивка, резьба по дереву, вырезание узоров из бумаги (выцинанок). Традиционное жилище в основном срубное; на западе и севере (на землях, входивших в Пруссию) распространены каркасно-столбовая (сумико-лонтковая) и фахверковая (рыгловая) конструкции. Перед входом в дом иногда устраивают навес на столбах (подсени). Крыша часто соломенная. С XVIII века с уничтожением лесов дома стали строить в основном из кирпича. Дом состоял из жилого помещения (изба) с печью, сеней (сень) с камином (комин) и кладовой (комора); сени обычно располагались посередине постройки (планировка, сходная с планировкой франконского дома; при этом печь, стоящая в центре дома, выходила устьем в сени, очаг с дымоходом помещался перед её устьем, угол с очагом часто обносился стеной и превращался в кухню), иногда - с одного её конца. На северо-западе хлебная печь могла ставиться вне дома или пристраиваться к сеням снаружи. В избе, в углу, противоположном от печи, помещались стол и домашний алтарь. Одежда слензан, гуралов, лясовяков и жешувяков шилась из белого льна и некрашеной шерсти; слензан, мазуров, поляки Подляшья - из полосатой шерстяной ткани. В середине XIX век распространился крестьянский костюм из фабричных тканей (например, краковский костюм: у женщин - кофта на кокетке, юбка с цветочным орнаментом, белый фартук, суконный или бархатный, расшитый золотом корсаж; у мужчин - рубаха и кафтан длиной до колен, широкие штаны в красно-белую полоску, сукман из белого или коричневого сукна; характерный мужской головной убор - конфедератка с красным верхом и барашковым околышем). Для традиционной кухни характерны тушёная капуста (бигос), кислые похлёбки из муки (жур), из сока квашеной капусты (квашница), из квашеной свёклы (барщч) с мукой, салом, маслом, сметаной.
Святки (Годы) сопровождаются колядованием, ряжением, гаданиями. На Масленицу пекут оладьи, пончики; на Пасху (Вельканоц) выпекают обрядовый хлеб (бабка велканочна - смотреть Кулич), красят яйца (смотреть Пасхальное яйцо), обливают друг друга водой в «обливанные дни». Уборка урожая сопровождалась дожинками.
Народная вокальная музыка преимущественно одноголосная. Многоголосие характерно для районов Польши, прилегающих к Белоруссии и Украине, для польско-литовского пограничья; встречается у гуралов. Вокальная музыка включает песни календарно-обрядовые, семейно-обрядовые, лирические, солдатские (рекрутские); припевки (пшыспевки) являются частью танцевальной музыки, а также входят в свадебный обряд. До середины XX века сохранялось исполнение баллад странствующими музыкантами (дзяды вэндровнэ). «Песни набожнэ» поются вне церковной службы, в том числе в паломнических путешествиях («пилигримки»), «песни погжэбовэ» - во время погребального обряда. С прославлением Воскресения Господня связан уникальный мужской обряд «Аллилуйка» - хождение по деревням с пением пасхальных церковных песнопений (совершается после Пасхи, сохранился в польско-литовское пограничье). Пение колэнд/колядок распространено повсеместно у католиков и православных. Инструментальная музыка - неотъемлемая часть свадебного обряда и «забавы» (танцевального вечера). Пастушеские наигрыши на аэрофонах в прошлом выполняли сигнальную функцию. Среди них особые наигрыши - хейналы - исполнялись во время Рождественского поста на большой деревянной трубе лигавка (близка западно-европейскому альпийскому рогу). Лигавка известна в польских землях с XI века, встречается главным образом в Мазовии; аналогичные инструменты - базуна у кашубов, тромбита/трембита у гуралов-подгалян. Значительное место среди аэрофонов занимают разновидности волынки (дуды, козел бялы, козел чарны и другие). Наряду со скрипкой, которая широко используется как сольный и ансамблевый инструмент, известны традиционные разновидности смычковых: мазанки, генсле, злобцоки, сука билгорайска, басэтля, марына (два последних инструмента - басовые); распространенаколёсная лира - «лира корбова». Среди аэрофонов: пастушеские гвиздки, бекаче, пищалки, фуярки. Распространено ансамблевое инструментальное музицирование, ансамбль («капела») в каждом районе Польши имеет свой состав. В Мазовии обязательный солирующий инструмент ансамбля - скрипка, к которой добавляются бас (басэтля), бубен (бэмбэнек) или барабан (бэмбэн вельки), гармоника (хармония). Для Великопольши характерны «капелы дудярске» (включают волынки разных видов, скрипку, кларнет, бас), для Силезии - ансамбли духовых, для Подгалья - смычковые ансамбли (2 скрипки, «альтовка венгерская», бас), в польско-белорусском пограничье, в Тарнувском повяте (Малопольское воеводство) и Подкарпатском воеводстве в состав капеллы входят цимбалы, и другое. Повсеместно распространены танцы в сопровождении инструментальной музыки: хороводные; коллективные двухрядные; парные - «танцы вировэ» (хореографическая основа - вращение пар: оберек, полька, вальс) и «танцы фигуровэ» (ходзоны - народный вариант полонеза, мазур (смотреть в статье Мазурка), краковяк). Начало последовательному изучению фольклора положил этнограф, фольклорист и композитор О. Кольберг (1814-1890), который впервые собрал и систематизировал по областям памятники польской народной культуры. После 2-й мировой войны народная музыка стала утрачивать свою первоначальную обрядовую функцию, в XX-XXI века из народной практики постепенно исчезают локальные музыкальные особенности, происходит унификация вариантов песен и танцев.