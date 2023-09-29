Пóльско-турéцкие вóйны XVII в.

Пóльско-турéцкие вóйны XVII в. — ­вой­ны между Речью Посполитой (РП) и Османской империей , главным образом на украинских землях (Волынь, Подолия и др.), в Молдавии и Австрии. Причинами вой­ны 1620–1621 стали экспансия польских магнатов в Молдавии, взаимные разорительные набеги запорожских казаков и крымских татар на сопредельные территории, а также оказание Польшей в 1619 помощи Габсбургам в вой­не с лояльным туркам трансильванским князем Г. Бетленом. Поводом к вой­не послужило вторжение польских вой­ск под командованием гетмана С. Жолкевского в зависимое от Османской империи Молдавское княжество . Его господарь Г. Грациани, желавший освободиться от зависимости от турок, выразил готовность перейти под покровительство РП и попросил помощи у Жолкевского. 19 сентября 1620 армия РП столкнулась с численно превосходившим турецко-­татарским вой­ском в районе г. Цецора (ныне деревня Цуцора, Молдавия) на р. Прут и потерпела сокрушительное поражение. Во время панического отступления погибли значительная часть польского вой­ска и сам Жолкевский, а заменивший его гетман С. Конецпольский попал в плен. Воспользовавшись разгромом польской армии, отряды крымских татар разорили значительную часть Подолии и Галиции. На следующий год турецкий султан Осман II, рассчитывая на союз с Россией и Швецией, организовал новый поход против РП. Предвидя это, польский король Сигизмунд III Ваза предпринял ряд мер по восстановлению обороноспособности страны. В ноябре 1620 польский сейм одобрил новые налоги, направленные на создание сильной армии, удалось договориться о взаимодействии с казаками, были предприняты, правда без особого успеха, попытки получить помощь из-за рубежа. Командовавший вой­сками РП великий литовский гетман Я. К. Ходкевич располагал под Хотином (ныне Черновицкая область Украины) примерно 70 тыс. человек, а Осман II — порядка 120 тыс. Сражение у Хотина 27 августа — 28 сентября 1621 не принесло туркам победы. 29 сентября 1621 начались переговоры о заключении мира, завершившиеся 8 октября 1621. РП сохранила границу по Днестру, но признала контроль султана над Молдавией. Стороны обязались не допускать набегов Крымского ханства и Османской империи на РП, а украинских казаков на Крым и Турцию. В 1633 турецкий правитель Силистрии Мехмед Абаза-паша попытался захватить Каменец-­Подольский, но успеха не добился и в 1634 подписал мир с гетманом С. Конецпольским.

Причиной польско-­турецкой вой­ны 1672–1676 стали признание в марте 1669 казаками Правобережной Украины и их гетманом П. Дорошенко власти турецкого султана Мехмеда IV, передача ими ему Подолии и обязательство оказывать военную помощь. Когда в 1671 король Польши М. К. Вишневецкий приступил к восстановлению власти РП над Правобережной Украиной, Мехмед IV потребовал от него отказа от прав на эти земли. Весной 1672 турецкая армия вместе с казаками Дорошенко и крымскими татарами осадила приграничную польскую крепость Каменец-­Подольский. 27 августа 1672 крепость капитулировала, открыв туркам путь на запад. В сентябре 1672 они дошли до Львова. Поляки пошли на переговоры о мире. 18 ноября 1672 был подписан Бучачский мирный договор, по которому РП отказывалась от Подольского и Брацлавского воеводств в пользу Турции, передавала южную часть Киевского воеводства под власть гетмана Дорошенко, а также обязывалась платить харадж (налог на немусульман) в 22 тыс. злотых в год. Но польский Сейм не ратифицировал договор, и осенью 1673 вой­на возобновилась. 10–11 ноября 1673 польская армия под командованием великого коронного гетмана Я. Собеского разгромила турок в сражении под Хотином. В зимнюю кампанию 1674–1675 армия РП отстояла от крымских татар Львов и Трембовлю. В ходе боев под Журавно (ныне Львовская область) 24 сентября — 17 октября 1676 наступление турецко-­татарский вой­ск было остановлено. По условиям Журавинского перемирия от 17 октября 1676 РП освобождалась от уплаты хараджа, но уступала османам Подолию и оставляла Правобережную Украину (за исключением Белоцерковского и Паволочского округов) под властью П. Дорошенко. Польский сейм не утвердил ни Журавинское соглашение, ни Стамбульский мирный договор 1678. В 1683–1699 РП воевала с Османской империей как союзница Австрии. Союзные силы под командованием польского короля Яна III Собеского 12 сентября 1783 под Веной и 7–9 октября 1863 под Парканами (Словакия) разгромили турецкую армию. В 1684 РП присо­единилась к Священной лиге . Боевые действия в 1684–1686 и 1691 с целью добиться влияния в придунайских княжествах и вернуть Подолию результата не дали. По Карловицкому миру (26 января 1699) РП вернула себе Подолию и Правобережную Украину, но вывела свои вой­ска из Молдавских княжеств.

Лит. : Podhorodecki L. Wielki Hetman Rzeczypospolitej. Opowieść o Stanisławie Žółkiewskim. Warszawa, 1987; Wagner M. Wojna polsko-­turecka w latach 1672–1676. 2 t. Zabrze, 2009; Великанов В. С., Нечитайлов М. В. Щит и меч султана: армия Османского государства в конце XVI — начале XVIII в. М., 2019; Pabich Ł. Wojna polsko-­turecka w latach 1633–1634. Oświęcim, 2019. Г. Ф. Матвеев.