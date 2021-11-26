КОБЗАРИ
КОБЗАРИ - бандуристы, украинские музыканты-сказители, певцы.
Обычно выходцы из казачества; часто бродячие слепцы. Их репертуар составляли думы, псальмы, исторические, лирические, бытовые, шуточные песни, исполнение которых сопровождалось игрой на традиционных музыкальных инструментах - кобзе, бандуре.
Наиболее ранние сведения о кобзарях содержатся в польских хрониках XV-XVI веков. Они принимали участие в политических и военных событиях эпохи (запорожских походах, антифеодальных и религиозных движениях, межконфессиональных конфликтах, крестьянских восстаниях, национально-освободительной борьбе VII-XVIII веков), а также в народных празднествах, ярмарках, гуляньях, свадьбах и т.п.; сыграли большую роль в сохранении исторической памяти и формировании национального сознания украинцев.
Среди наиболее известных кобзарей: О. Вересай, М. Кравченко. Деятельность кобзарей отражена в украинском искусстве и литературе («Кобзарь» Т.Г. Шевченко, 1840 год, и др.). Традиции искусства кобзарей сохраняются в концертной деятельности (Национальная заслуженная капелла бандуристов Украины имени Г.И. Майбороды).