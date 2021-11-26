КОБЗАРИ

КОБЗАРИ - бан­ду­ри­сты, украинские му­зы­кан­ты-ска­зи­те­ли, пев­цы.

Обыч­но вы­ход­цы из ка­за­че­ст­ва ; час­то бро­дя­чие слеп­цы. Их ре­пер­ту­ар со­став­ля­ли ду­мы, псаль­мы, ис­то­рические, ли­рические, бы­то­вые, шу­точ­ные пес­ни, ис­пол­не­ние ко­то­рых со­про­во­ж­да­лось иг­рой на тра­диционных музыкальных ин­ст­ру­мен­тах - коб­зе , бан­ду­ре.

Наи­бо­лее ран­ние све­де­ния о кобзарях со­дер­жат­ся в польских хро­ни­ках XV-XVI веков. Они при­ни­ма­ли уча­стие в по­ли­тических и во­енных со­бы­ти­ях эпо­хи (за­по­рож­ских по­хо­дах, ан­ти­фео­даль­ных и ре­лигиозных дви­же­ни­ях, меж­кон­фес­сио­наль­ных кон­флик­тах, кре­сть­ян­ских вос­ста­ни­ях, национально-ос­во­бо­дительной борь­бе VII-XVIII веков), а так­же в народных празд­не­ст­вах, яр­мар­ках, гу­лянь­ях, свадь­бах и т.п.; сыг­ра­ли боль­шую роль в со­хра­не­нии ис­то­рической па­мя­ти и фор­ми­ро­ва­нии национального соз­на­ния ук­ра­ин­цев.

Сре­ди наи­бо­лее из­вест­ных кобзарей: О. Ве­ре­сай, М. Крав­чен­ко. Дея­тель­ность кобзарей от­ра­же­на в украинском искусстве и литературе («Коб­зарь» Т.Г. Шев­чен­ко, 1840 год, и др.). Тра­ди­ции искусства кобзарей со­хра­ня­ют­ся в кон­церт­ной дея­тель­но­сти (Национальная за­слу­жен­ная ка­пел­ла бан­ду­ри­стов Ук­раи­ны имени Г.И. Май­бо­ро­ды).

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