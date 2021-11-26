ГВАНЬИНИ АЛЕКСАНДР

ГВАНЬИНИ АЛЕКСАНДР - польский военный деятель, историк.

С середины 1550-х годов на служ­бе у польского ко­ро­ля Си­гиз­мун­да II Ав­гу­ста , с 1576 года - у ко­ро­ля Сте­фа­на Ба­то­рия, уча­ст­во­вал в Ли­вон­ской вой­не 1558-1583 годов, дол­гое вре­мя яв­лял­ся ко­мен­дан­том Ви­теб­ска. Ав­тор нескольких со­чи­не­ний по ис­то­рии, гео­графии и эт­но­ло­гии Поль­ши, Лит­вы, Прус­сии, Ли­во­нии и др. ре­гио­нов, во­шед­ших в его книгу «Sarmatiae Europeae descriptio...» («Опи­са­ние Ев­ро­пей­ской Сар­ма­тии...») (из­да­на на латинском языке в 1578 году, при жиз­ни Гваньини пе­ре­из­да­ва­лась в 1581, 1584 и 1600 годах, пе­ре­ве­де­на на немецкий, чешский и польский язы­ки). В сочинении «Опи­са­ние Мос­ко­вии...» (из­да­но на латинском языке в 1581 году, на немецком языке - в 1582 году, на русском языке впер­вые фраг­мен­ты пе­ре­ве­де­ны в XVII веке, пер­вый пол­ный пе­ре­вод опубликован в 1997 году) при­вёл ин­те­рес­ные дан­ные об уст­рой­ст­ве Русского государства, пра­во­слав­ной церк­ви, русском во­енном искусстве, тор­гов­ле, нра­вах и обы­ча­ях на­се­ле­ния, а так­же но­вые све­де­ния об оп­рич­ни­не. При под­го­тов­ке тру­да Гваньини ис­поль­зо­вал со­чи­не­ния С. фон Гер­бер­штей­на, Р. Бар­бе­ри­ни, А. Кам­пен­зе, А. Кон­та­ри­ни, А. Шлих­тин­га.

Сочинения:

Опи­са­ние Мос­ко­вии / Пер. с лат., ввод. ст. и ком­мент. Г. Г. Коз­ло­вой. М., 1997.

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