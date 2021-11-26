ЕСАУЛ
ЕСАУЛ - должность и чин в казачьих войсках дореволюционной России.
Должность есаула введена в 1578 году польским королём С. Баторием во время реформы украинского реестрового казачества (смотри Реестровые казаки). Первоначально есаул командовал сотней, затем являлся помощником атамана (в отсутствие атамана исполнял его обязанности). Есаулы подразделялись на генеральных, войсковых, полковых, сотенных, станичных, походных и артиллерийских. К началу XX века сохранились только две должности войсковых есаулов, состоявших при наказном атамане Донского казачьего войска (по одному от лейб-гвардии Казачьего и лейб-гвардии Атаманского полков). С 1798 года есаул - офицерский чин в казачьих войсках, соответствовал чину ротмистра в кавалерии и давал право на потомственное дворянство. Упразднён в 1917 году.