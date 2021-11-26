ЕСАУЛ

ЕСАУЛ - должность и чин в казачьих войсках дореволюционной России.

Дол­ж­ность есаула вве­де­на в 1578 году поль­ским ко­ро­лём С. Ба­то­ри­ем во вре­мя ре­фор­мы украинского рее­ст­ро­во­го ка­за­че­ст­ва (смотри Рее­ст­ро­вые ка­за­ки). Пер­во­на­чаль­но есаул ко­ман­до­вал сот­ней, за­тем яв­лял­ся помощником ата­ма­на (в от­сут­ст­вие ата­ма­на ис­пол­нял его обя­зан­но­сти). Есаулы под­раз­де­ля­лись на ге­не­раль­ных, вой­ско­вых, пол­ко­вых, со­тен­ных, ста­нич­ных, по­ход­ных и ар­тил­ле­рий­ских. К началу XX века со­хра­ни­лись толь­ко две долж­но­сти вой­ско­вых есаулов, со­сто­яв­ших при на­каз­ном ата­ма­не Дон­ско­го ка­зачь­е­го вой­ска (по од­но­му от лейб-гвардии Ка­зачь­е­го и лейб-гвардии Ата­ман­ско­го пол­ков). С 1798 года есаул - офи­цер­ский чин в ка­зачь­их вой­сках, со­от­вет­ст­во­вал чи­ну рот­ми­ст­ра в ка­ва­ле­рии и да­вал пра­во на по­томственное дво­рян­ст­во. Уп­разд­нён в 1917 году.

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