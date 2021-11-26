АПОКРИСИС

Православное полемическое сочинение в ответ на заключение Брестской церковной унии 1596.

Греч. άπóκρισις — «ответ». Вышло в двух вариантах: изначальном польском и в западнорусском переводе. Полное польское название: «А., или Ответ на сочинение о соборе Брестском, от имени людей древней греческой религии Христофором Филалетом поспешно данный». Название западнорусского перевода: «Апокрисисъ албо Отповeдь, на книжкы о съборе берестейскомъ, именемъ людій старожитнои релеи греческои, черезъ христофора филялета, врихле дана». А. был написан по заказу князя К. К. Острожского как ответ православной стороны на сочинение Петра Скарги «Брестский собор и его защита» (1597), отстаивавшее правоту и законность заключенной унии. Оба варианта А. предварены посвятительным письмом канцлеру и великому коронному гетману Яну Замойскому. Посвящение православного сочинения католику было вызвано опасением за судьбу книги, большая часть экземпляров которой все же была сожжена вскоре после издания. Сочинение подписано псевдонимом «Христофор Филалет» (по-русски «Христоносец Правдолюбец»). Про реального автора точно известно лишь то, что это было светское лицо из шляхетской фамилии. В историографии чаще всего высказывается гипотеза, что автором был польский протестант Мартин Броневский, сторонник политического союза православных и протестантов («разноверцев») против политики католической реакции короля Сигизмунда III; согласно другой гипотезе А. написал Христофор Вронский (или Бронский). Автор А. несомненно был в тесных отношениях с виленским православным Свято-Духовским брат­ством, которое и издало, по крайней мере, польский вариант книги. На то, что автор А. был протестантом, указывали униатские полемисты того времени, православная сторона этого не оспаривала. В историографии же данный вопрос остается спорным. Исследователями отмечается ши­рокая образованность автора и большое значение его произведений для всей религиозно-исторической полемики вокруг принятия Брестской церковной унии. В книге подробно описываются события, сопутствовавшие ее заключению, ход Брестского православного и униатского соборов, приводятся различные исторические документы, письма и речи церковных и государственных деятелей того времени. Основное внимание автора отведено разбору законности унии с правовой точки зрения, причем как в плане церковно-канонического, так и светского права Речи Посполитой . В связи с этим рассматриваются отдельные аспекты истории Церкви и межцерковных взаимоотношений, особенно истории Флорентийского собора. Значительную часть текста занимает разбор богословских вопросов, особенно — проблем церковного устройства и верховенства римских пап , концепции истинной унии, введения нового календаря, всеобщего священства. Автор активно отстаивает право мирян участвовать в делах управления Церковью. Со стороны униатов в ответ на А. было издано сочинение «Антирризис» (1600) за подписью Петра Аркудия (исследователи сходятся во мнении, что подлинным автором был Ипатий Потей). Так или иначе, к положениям А. возвращались почти все сочинения дальнейшей православно-униатской полемики. А. сыграл принципиальную роль в становлении православной полемической литературы и формировании политики идеологии православной общественности Речи Посполитой первой половины XVII в.

Издания:

Апокрисис X. Филалета, в переводе на современный русский язык, с предисловием, приложениями и примечаниями. Киев, 1870;

Апокрисис, сочинение Христофора Филалета // Русская историческая библиотека, том 7. Памятники полемической литературы в Западной Руси. Кн. 2, стб. 477–982. Спб., 1882 (оба варианта параллельным текстом);

Apokrisis, abo Odpowiedz´ na książki o synodzie brzeskim 1596. Red. Józef Długosz, Janusz Bylin´ski. Wrocław, 1994.

Автор статьи: Неменский О.Б.

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