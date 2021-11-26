АЛЬТМАРКСКОЕ ПЕРЕМИРИЕ

АЛЬТМАРКСКОЕ ПЕРЕМИРИЕ - мирный договор между Швецией и Речью Посполитой, завершивший войну, продолжавшуюся с 1600 года.

Договор заключен 16 (26) сентября 1629 года на 6 лет в Альтмарке (Altmark - ныне Стары Тарг, близ Мальборка и Гданьска, Польша) между Швецией и Польшей при активном посредничестве Франции, Англии и Голландии, заинтересованными в выступлении Швеции против Габсбургов .

Шведы сохранили завоеванные территории в Лифляндии (Видземе), включая Ригу, и контроль над большинством портов Восточной и Западной Пруссии, кроме Кенигсберга , Данцига (Гданьска) и Пуцка. Также (по особому договору с Данцигом) Швеция получила право получать 2/3 от всех корабельных пошлин в портах Западной Пруссии, таких как Данциг и Эльбинг, и Восточной Пруссии (Толкемит, Браунсберг, Пиллау, Фишхаузен, Лохштадт и Мемель) в ближайшие 6 лет. В Данциге поляки лишались, кроме того, права строить и держать военный флот. Латгалия, территория на юго-востоке (так называемая Инфлянтия), осталась под управлением Речи Посполитой.

Альтмаркское перемирие позволило Густаву II Адольфу в 1630 году вступить в Тридцатилетнюю войну . В 1635 году Альтмаркское перемирие заменено новым перемирием, подписанным в Штумсдорфе.

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