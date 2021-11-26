АЛЕКСАНДР I ЯГЕЛЛОН

Великий князь Литовский (1492–1506) и король Польши (1501–1506).

Четвертый сын Казимира IV Ягеллона и Елизаветы Австрийской (Габсбург), брат короля Яна Ольбрахта. Взошел на престол Великого княжества Литовского 20 июля 1492. Событиями, во многом определившими ход его правления, были две войны с Великим княжеством Московским . Первая (1492–1494) закончилась для А. утратой Вязьмы и части Верховских княжеств. По ее окончании, 18 февраля 1495, А. для налаживания отношений с Иваном III женился на его дочери Елене. Вторая война (1500–1503) была вызвана добровольным переходом под власть Москвы князей С. И. Бельского, В. И. Шемячича и С. И. Можайского. 14 июля 1500 в битве при Ведроши московские войска нанесли литовцам сокрушительное поражение. Вскоре после этого А. заключил союзы с Ливонским орденом (3 марта 1503) и Польшей (став ее королем). Однако подписанное 25 марта 1503 на 6 лет Благовещенское перемирие закрепило потерю Великим княжеством Литовским почти 1/3 территории с верховьями р. Оки и Днепра, а также вынудило А. признать за Иваном III титул государя всея Руси, на который прежде (по мирному договору 1494) претендовал он сам. При А. происходило дальнейшее сближение Литвы и Польши. После смерти Казимира IV была ликвидирована персональная уния двух государств, но сохранялась династическая уния: королем Польши был Ян Ольбрахт, а государем Великого княжества Литовского — А. В 1499 была заключена так называемая Виленская уния двух государств, призванная обеспечить взаимную военную помощь и декларировавшая намерение создать единую государственность. Со смертью Яна Ольбрахта А. в октябре 1501 был избран королем Польши (коронован 12 дек.), благодаря чему персональная уния была восстановлена. Одновременно с избранием короля на Петрковском сейме 3 октября 1501 была заключена Мельницкая уния (утверждена А. 23 октября в Мельнике), по которой Польша и Великое княжество Литовское объединялись в одно государство, с общим выборным королем, сеймом, монетой и т. д. Ягеллоны тем самым теряли наследственность власти в Литве, что было им крайне невыгодно. Литовский сейм так и не утвердил этой унии. В правление А. были значительно ограничены права великокняжеской и королевской власти в пользу магнатов и шляхты. Ограничения власти великого князя в пользу панов были прописаны еще в привилее 1492. С избранием королем А. подписал 25 октябре 1501 Мельницкий привилей, сильно ограничивший права монарха в пользу сената — т. е. магнатов, интересы которых этот орган фактически выражал. Главной институцией, принимающей важнейшие государственные решения, становился сенат, а король утрачивал даже право свободного назначения сенаторов. Этот привилей вызвал сильное недовольство шляхты. Сейм в Перткове 1504 и закрепившая его решения конституция Радомского сейма «Nihil novi» (1505) отменили Мельницкий привилей. По этой конституции, начинавшейся со слов «ничего нового без общего согласия», кардинально повышалась роль посольской избы, что давало преимущества шляхте и усиливало зависимость королевской власти от сейма, без одобрения которого не мог быть принят теперь ни один закон. Принято считать, что именно с этого акта берет свое начало эпоха «шляхетской демократии» в Польше. Стоит отметить, что на Великое княжество Литовское ее действие тогда не распространялось. Новая система законодательства была утверждена А. в так называемом Статуте Лаского (1506) — первой в истории кодификации польского права, осуществленной великим коронным канцлером Яном Ласким, лидером великопольской шляхты. Требование полного выполнения норм этого статута стало основой так называемого экзекуционистского движения шляхты в первой половине XVI в. Религиозная политика А. отличалась относительной терпимостью к иноверцам, однако в целом была направлена на усиление роли католической церкви. При А. с православных в Великом княжестве Литовском стали взимать десятину в пользу католического прихода. В 1498 А. передал управление Киевской митрополией еп. Смоленскому Иосифу Болгариновичу, имевшему планы соединения с Римом на условиях Флорентийской унии. В 1500 к папе Римскому Александру VI было отправлено посольство с просьбой о заключении унии, но эту идею папа отверг. После смерти Иосифа Болгариновича (1501) новым митр. Киевским стал твердый в православии Иона III, протеже жены А. Елены. Правление А. было также временем гонений на евреев: в 1495 он издал распоряжение изгнать их из Великого княжества Литовского, но в 1503 все же разрешил им проживание на территории государства. 5 августа 1505 польско-литовская армия под командованием князя Михаила Глинского одержала в сражении под Клецком важную победу над крымско-татарскими войсками Менгли I Гирея . А. и его жена Елена не имели детей, и после смерти А. польско-литовский престол перешел к его младшему брату Сигизмунду I .

Автор статьи: О. Б. Неменский.