АБРАМОВИЧ НИКОЛАЙ ЯНОВИЧ

Ранние годы

О ранних годах жизни Николая Яновича сохранились отрывочные сведения. Точная дата рождения не установлена. Исследователи указывают 1590-е гг. Место рождения также доподлинно неизвестно.

Сохранились сведения о родителях А.: отец – Ян Абрамович, мать – Анна Дорота. Когда отец А. умер, его в 1603 г. передали на воспитание Радзивиллам – представителям богатейшего рода Великого княжества Литовского. Предположительно, А. освоил артиллерийское искусство и инженерию, обучаясь в университете Лейпцига.

Военная карьера

Участник боев со шведами в Курляндии и Ливонии в 1620-х гг. Воевал в войсках Х. Радзивилла, был командиром артиллерии. Участник осады и взятия Риги в 1625 г., битвы у Гнева в 1626 г. В 1626 – 1627 гг. сражался со шведами в Померании и Пруссии. Участник Смоленской войны; возглавлял полк пехоты группировки Радзивилла (1633). В 1634 г. был назначен «старшим над пушкой» (генерал артиллерии). Руководил полком в походе к г. Белый. Участник заключения Поляновского мира 1634 г.

Государственные дела

В 1636 г. А. получил назначение на должность стародубского старосты, затем – мядельского, позднее – курклийского старосты. Несколько раз избирался в качестве депутата Трибунала Великого княжества Литовского. С 1638 г. – чашник, с 1640 г. – мстиславский комендант, с 1643 г. – мстиславский воевода, с 1647 г. – трокский воевода.

С 1646 г. – комиссар, участник переговоров с Россией. От имени литовского короля занимался передачей Трубчевской волости России. Однако за эти действия был подвергнут суду, оштрафован на 60 тыс. злотых и приговорен к смерти. Но спор был решен за счет передачи Великому княжеству Литовскому Лоева и Любеча. В 1648 г. А. вел переговоры со Швецией.

Благотворительность

А. и его отец были сторонниками и одними из лидеров кальвинистского движения, которое распространилось по Великому княжеству Литовскому. В 1631 г. А. преподнес Литовскому синоду двор в Слуцке для учеников гимназии.

С 1644 г. возглавлял провинциальный синод.

Землевладелец

А. обладал огромными земельными угодьями, доставшимися ему от отца. Это земли в Варнянах, Дубниках, Язове (Виленский повет), Свиранах, Сураже, Кобыльнике (Ошмянский повет). Кроме того, в собственности А. находились владения Мглин и Дроков (Стародубский повет), Лебедево (Ошмянский повет), Холмеч (Речицкий повет), имения в Киевском воеводстве.