Азия

Asia (греч. Άσία, лат. Asia) — одна из трех частей, на которые делили ойкумену древние греки и римляне. Первые упоминания А. сохранились в произведениях Эсхила и Пиндара. Этимология названия А. остается неясной. Уже в античности его пытались вывести из различных похоже звучащих слов: от «ил, сырое, топкое место». Геродот приводит 2 версии происхождения названия А.: по одной, А. была названа по имени супруги Прометея Азии, по другой, — по имени лидийца Азия, сына Котия, внука Манеса. Страбон добавляет еще одну — от племени асионов или эсионов, живших в Меонии. Эпонимом А. считалась также Азия — дочь Океана и Тефии. Сначала ойкумену членили на 2 континента, объединявшие c Африкой то Европу, то А. Одна из самых ранних попыток деления мира на 3 части приписывается Гекатею Милетскому (трехчленное деление ойкумены широко привилось также на римской почве). Первые дошедшие до нас рассуждения о форме и размерах А. принадлежат Геродоту. Он считал, что большая часть А. стала известна при персидском царе Дарии, покорившем индийцев. Геродоту знакомы Индия, Персия, Ассирия, Аравия, Каспийское море, Бактриана. Соглашаясь, что А. с юга и севера омывается океаном, Геродот признает неизвестной границу восточной части материка, лежащей за Индией и представляющей собой пустыню. Границей А. и Европы, по Геродоту, считалась р. Фасис в Колхиде (совр. Риони) или Танаис (совр. Дон) и Меотийское оз. (совр. Азовское море). Границей А. и Африки (Ливии в греческих источниках) Геродот называет Нил. Существовала также практика проведения границы между А. и другими материками по суше. Так, Дионисий Периэгет (II в. н. э.) писал, что есть 2 способа делить ойкумену на материки — по рекам (Дон и Нил) и по горным хребтам. Агафемер передает, что «Ливию и Азию разделяет Нил, по мнению же других, — перешеек между Сербонидским озером и Арабским заливом. Границей Азии и Европы древние считали реку Фасис и перешеек до Каспийского моря, более же поздние [исследователи] — озеро Меотиду и реку Танаис». Представление о р. Фасис, как границе между Европой и А., восходит к весьма древним временам и отразилось в сказании об аргонавтах. Отклик этих представлений находим и в раннесредневековых сочинениях. Принимая Танаис за границу Европы и А., а Нил — А. и Африки, античные авторы нередко доводили течение этих рек до окружающего всю ойкумену океана, делая тем самым все 3 материка островами. С другой стороны, граница между А. и Африкой по Нилу не всегда казалась логичной. Геродот высмеивал тех своих предшественников, которые приравнивали А. по величине к Европе. Сам Геродот считает Европу в 2 раза длиннее, чем А. и Ливия, вместе взятые. Эта точки зрения обусловлена, вероятно, проведением границы между Европой и А. по Фасису, далее по Кавказскому перешейку и Каспийскому морю; она не была принята последующими писателями, полагавшими, что Европа по длине меньше Ливии и А., вместе взятых (напр., Страбон). По Эратосфену, наибольшая длина А. составляет 50 000 стадиев (ок. 9250 км); Птолемей оценивал это расстояние в 48 000 стадиев (ок. 8880 км; на самом деле на широте Дарданелл, Анкары, Еревана, Бухары, Кашгара и Пекина, т. е. ок. 40° СШ, длина А. составляет ок. 8800 км). В результате азиатских походов греков под руководством Александра Македонского в IV в. до н. э. знания об А. значительно расширились. Стали лучше известны территории Центральной А. и Индии, что вызвало множество дискуссий среди географов о форме, размерах, оро- и гидрографии, населении и обычаях людей отдаленных азиатских областей. В римское время уже с конца III в. до н. э. благодаря функционированию Великого шелкового пути стали известны и области восточнее Индии, собственно, китайцев; известно несколько посольств, которыми обменялись римляне и китайцы. Пути из Средиземноморья в Китай вели как по суше, так и по морю. Хуже всего была известна Сев. и Сев.-Восточная А. По мере расширения знаний об А. сформировалось представление о двух А. — об А. как крайне западной части А., прилегающей к Средиземному морю (собственно совр. Малая А.) и об А. как целостном материке от Средиземного моря до Восточного океана. Малая А. и была изначально просто А., известной грекам с древн. времен, в частности уже Гомеру, который сам происходил из Малой А. Термин Малая А. возник очень поздно. А. могла также члениться на две части: А. Верхнюю (т. е. материковую) и Нижнюю (прибрежную). Античные географы, описывая весь материк, отмечали существование огромного горного Таврского хребта, который, начинаясь от малоазийского Тавра, будто бы идет далее на восток до океана через Кавказ и центральноазиатские горные массивы, разделяя всю А. на 2 части — А. «по сю сторону Тавра» (южную половину) и А. «по ту сторону Тавра» (северную половину). В А. были известны в качестве крупнейших рек Меандр, Галис, Сангарис, Термодонт, Тигр, Евфрат, Инд, Ганг, Амударья и Сырдарья. Считалось, что в материк А. врезаются 3 мощных залива океана, образующие на севере материка Каспийское море (это море считали внутренним Геродот и Птолемей, заливом океана — Эратосфен, Страбон, Мела, Плиний), на юге — Персидский залив и Красное море. Южнее Индии был известен о. Тапробана (Цейлон, совр. Шри-Ланка), с которым велась оживленная морская торговля через Египет. А. называлась также римская провинция в Малой А. (provincia Asia) со столицей в Эфесе, образованная в 133–129 до н. э. и включающая пергамское царство Атталидов вместе с Лидией, Мизией, Карией и позже с Фригией и Киликией. Реформы Диоклетиана в конце III в. н. э. разделили провинцию А. на 7 меньших территориальных образований, одно из которых, простирающееся от горы Иды на север до р. Меандр на юге, называлось A. ipsa. Вместе с некоторыми другими областями эти 7 образовывали Dioecesis Asiana, во главе которой стоял викарий. Во времена борьбы греков и персов в ходе греко-персидских войн V в. до н. э. в греческой историко-политической науке и публицистике родилось представление о противостоянии «демократической», свободной и культурной Европы и «деспотичной», рабской и варварской А. (практически о противостоянии Греции и Персии). По Геродоту, «персы считают А. и живущие там варварские племена своими, Европа же и Эллада для них чужая страна». Имея в виду покорение Александром азиатских народов, Страбон писал о том, что «у одних народов преобладают законность, государственное начало и достоинства, связанные с воспитанием и науками, у других же — противоположные». Это европоцентристское представление, которое во время крестовых походов было еще более усилено конфессиональным аспектом противостояния, до сих пор является расхожим клише среднестатистического европейца.