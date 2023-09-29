Протестанти́зм
Протестанти́зм — условное обозначение христианских религиозных сообществ, не относящихся к католической, православным и древневосточным церквам; часто используется для обозначения лютеранских и реформатских церквей, Церкви Англии и англиканских церквей, а также «свободный церквей». Между ними существуют значимые богословские, обрядовые и дисциплинарные различия, т. е. отсутствует вероучительное и литургическое единство. Термин «протестанты» (от лат. protestatio — «торжественное заявление», «провозглашение») был впервые использован во время Реформации католической стороной для обозначения имперских князей и представителей городов, которые отвергли решение Второго Шпайерского рейхстага 1529 о восстановлении действия Вормсского эдикта («Шпайерские протестации»). Эта характеристика, имевшая негативный смысл, впоследствии стала применяться ко всем сторонникам Мартина Лютера, которые обычно называли себя евангеликами, т. е. последователями евангельского вероучения. Французские последователи Жана Кальвина дистанцировались от понятий «кальвинисты» и «гугеноты», называя себя «членами реформированной церкви». В Англии с середины XVI в. протестантами называли тех, кто отвергал власть папского престола («протестант» — не «папист», т. е. не признает учение об абсолютной власти папы). Таким образом, подразумевалась церковно-политическая, а не конфессиональная принадлежность верующих. При этом в XVII в. отношение короля и церкви к деятельности реформатов-пуритан как к политической угрозе, подобной угрозе «папизма», привело к тому, что наименование «протестанты» перестали применять к пуританам и диссентерам.
Основные исторические реформационные традиции — лютеранство и реформатство. Начиная с 1520‑х германские князья и свободные города, принимавшие учение Лютера, создавали специфические формы церковной обрядности, дисциплины и управления («церковный порядок» — Kirchenordnung). Лютеранская система опиралась на принцип «чья власть, того и вера» («cujus regio, ejus religio»), светские власти играли значительную роль в церковном управлении. Одновременно складывалась система вероучения, основанная на отдельных трудах Лютера и Филиппа Меланхтона (Аугсбургское вероисповедание 1530, Шмалькальденские артикулы 1538, Формула согласия 1580). Реформатская традиция сложилась из двух направлений, основанных Ульрихом Цвингли и Кальвином, ее вероучение было обобщено в ряде документов (Шотландское исповедание 1560, Гейдельбергский катехизис 1563 и др.). Организационные формы реформатских общин различались (пресвитерианство, конгрегационализм (см. Индепенденты)), но в целом церковное устройство носило теократический характер, что обосновывалось ссылками на Писание. Структура и тексты литургии, как и в лютеранстве, восходили к католической традиции, но со временем подверглись еще более радикальному упрощению, особенно в проектах Кальвина («Форма церковной молитвы», 1542) и Гийома Фареля («La manière et fasson», 1533).
Реформационные преобразования в Англии не соответствовали ни одной из континентальных моделей, т. к. разрыв с Римом там произошел по политическим мотивам. Церковь Англии прошла несколько этапов развития вероучения и обрядности, отразившихся в том числе в различных редакциях «Книги общей молитвы» (1549, 1552, 1559 и др.). Окончательное утверждение реформационных идей в Англии при Елизавете I Тюдор произошло в рамках «елизаветинского религиозного устроения (примирения)», включавшего концепцию королевской супрематии (суверенная власть монарха в светских и духовных делах). Позднее учение о божественном происхождении власти монарха было связано с идеей необходимости епископального строя и сохранения апостольского преемства, ставшей важным аспектом конфессиональной идентичности Церкви Англии.
Особая реформационная традиция зародилась в ходе полемики Лютера со сторонниками радикальной Реформации — так называемыми цвиккаускими пророками и Томасом Мюнцером, которые вместе со «швейцарскими братьями», выступившими против Цвингли, стали основоположниками анабаптизма. Не имея общепризнанных лидеров и духовных центров, анабаптисты распространились в разных странах. Несмотря на гонения со стороны католиков и сторонников различных реформационных традиций (см. Мюнстерская коммуна), анабаптизм адаптировался к трудным условиям, особенно в Нидерландах под руководством Менно Симонса (1496–1561), основоположника меннонитов.
Существенные расхождения между Католической церковью и реформационными традициями были связаны с проблемой вероучительного авторитета (в том числе соотношение Писания и церковного предания), таинствами, хамартиологией (учением о грехе) и сотериологией (учением о спасении человека). При этом исторические традиции Реформации во многом расходились между собой. Лютеране и реформаты придерживались позиции «sola Scriptura», согласно которой Библия — единственный источник богооткровенного знания, высшая инстанция во всех вопросах веры и морали (реформаты и анабаптисты рассматривают религиозные мнения и практики, не основанные напрямую на Писании, как запрещенные). Согласно принципу «prima Scriptura» (превалирует в Церкви Англии), Писание — главный источник божественного откровения, его авторитетное толкование содержится в церковном предании. Признание крещения и евхаристии как таинств, установленных Христом, не исключало расхождений по ряду фундаментальных вопросов (крещение младенцев, вера в присутствие Христа в евхаристических элементах и т. п.), приводившим к разрывам общения между сторонниками Реформации. Понимание хамартиологии и сотериологии у лютеран и реформатов, при некотором сходстве, также отличается. Согласно лютеранскому учению, свободная воля человека вследствие грехопадения лишена естественной склонности к добродетели, поэтому человек оправдывается Богом только благодаря действию благодати, которая движет его к совершению добрых дел. По реформатским представлениям, человек фактически утратил свободу воли из-за грехопадения, поэтому он может воссоединиться с Богом только через веру. Оправдание верой объясняется как предопределение к вечной жизни (лютеранство) и как принятие Богом человека, получившего дар веры и очищенного от грехов (реформатская традиция предполагает также предопределение к погибели). От реформатского понимания сотериологии дистанцировалась Церковь Англии («Тридцать девять статей», 1563), которая отвергла учение о двойном предопределении (к жизни и к погибели), приблизившись к лютеранской трактовке, и учение об «ограниченном искуплении» (спасительная жертва Христа искупает только избранных людей). Согласно англиканскому учению, благодать укрепляет свободную волю человека, который оправдывается благодаря заслугам Христа через веру и тем самым становится способным творить добро. Наиболее подробное изложение англиканской хамартиологии и сотериологии дано богословом Ричардом Хукером в 8‑томном труде «О законах церковной политии» («Of the Laws of Ecclesiastical Politie», 1594–1597), оказавшем значительное влияние на развитие английской реформационной мысли.
Лит.: Benedetto R., McKim D. Historical Dictionary of the Reformed Churches. Lanham etc., 2010; Mullett M. Historical Dictionary of the Reformation and Counter-Reformation. Lanham etc., 2010; Фадеев И. А. Церковь Англии: проблема конфессиональной самоидентификации в исторической перспективе. М., 2015; The Oxford History of Anglicanism. 5 vols. Oxford, 2017; Graf F. W. Der Protestantismus: Geschichte und Gegenwart. 3. Aufl. München, 2017; The Oxford Handbook of the Protestant Reformations / Ed. U. Rublack. Oxford–New York, 2017; The Oxford History of Protestant Dissenting Traditions. 5 vols. Oxford etc, 2017–2020; Давыдов И. П., Фадеев И. А. Евхаристический ритуал как инструмент конфессиональной идентификации // Материалы научно-исследовательского семинара «Евхаристия и ритуальные механизмы процесса религиозной идентификации». М., 2021. С. 7–58. И. А. Фадеев.