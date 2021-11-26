ПРЕСВИТЕРИАНЕ
ПРЕСВИТЕРИАНЕ - сторонники одного из основных направлений в кальвинизме, предполагающего модель церковного устройства, когда каждой общиной (конгрегацией) управляют избираемые священники (проповедники, пасторы), старейшины (пресвитеры) и диаконы.
Их собрание называется сессией, или консисторией. Сессии определяют порядок всех духовных дел (например, распорядок богослужений в общине), имеют власть принимать в общину, отлучать и наказывать верующих. Географически близкие общины объединены в пресвитерии. Несмотря на то что лишь местная община полномочна выбирать проповедников, её выбор должен быть одобрен пресвитерией, которая вправе перемещать священников, отстранять их от службы, организовывать новые церкви и контролировать слияния церквей.
В рамках крупного региона пресвитерии объединяет синод (играет роль апелляционного суда). Высший орган каждой пресвитерианской Церкви - генеральная ассамблея (обычно собирается ежегодно; включает делегатов - священников и старейшин, избираемых пресвитериями). Во многих пресвитерианских церквах к пастырскому служению допускаются женщины.
Пресвитерианская модель церковного устройства впервые сложилась в XVI веке в Женеве при Ж. Кальвине. Однако наименование «пресвитериане» закрепилось за её адептами в англоязычных странах, тогда как церкви, исторически восходящие к кальвинистским общинам континентальной Европы, традиционно называют реформатскими (смотрите «Реформаты»).
Большое значение в распространении идей Ж. Кальвина на Британских островах имела деятельность шотландского проповедника Дж. Нокса, в частности способствовала провозглашению в 1592 году пресвитерианства официальной государственной религией Шотландии. В начале XVIII века переселенцы из Шотландии принесли пресвитерианство в Северную Ирландию.
В Англии пресвитериане были одной из наиболее многочисленных групп пуритан, играли важную роль в Английской революции XVII века и в «Славной революции». Окончательно получили свободу вероисповедания в Англии вместе с другими протестантами-нонконформистами по Акту о веротерпимости 1689 года. В XVII веке крупные общины пресвитериане возникли в английских колониях в Северной Америке, позднее - также в Австралии и Новой Зеландии. С XIX века пресвитериане активно участвовали в протестантской миссионерской деятельности (через Лондонское миссионерское общество и другие организации) в Африке, Азии и Океании, в XX веке - также в Латинской Америке.
Общая численность пресвитериане около 60 миллионов человек (начало 2010-х годов). На нач. XXI веке больше всего пресвитериан проживало в США, Республике Корея, Великобритании, Малави, Гане, Кении, ЮАР, Новой Зеландии, Мексике.
Большинство пресвитерианских церквей входит в созданный в 1970 году Всемирный альянс реформатских церквей (пресвитериан и конгрегационалистов).