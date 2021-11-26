ПАВЕЛ III

ПАВЕЛ III (Paulus), Алессандро Фарнезе (Alessandro Farnese) - Папа Римский (с 13.10.1534 года).

Из аристократической итальянской семьи. Обучался в Риме у известного гуманиста Юлия Помпония Лета. Некоторое время находился при дворе Л. Медичи во Флоренции, где посещал кружок Академии М. Фичино и завёл важные знакомства, в том числе с Джованни Медичи, будущим папой Львом Х. Церковной карьере Алессандро Фарнезе способствовала также связь его сестры Джулии Фарнезе (1474-1524 годы) с папой Александром VI. В 1491 году А. Фарнезе получил должность апостольского протонотария, в сентябре 1493 года - сан кардинала-диакона, его рукоположение в священники состоялось лишь в 1519 году. Был администратором в епископствах Корнето, Монтефьясконе и Пармы. В 1524 году поставлен епископом Остийским и назначен деканом коллегии кардиналов.

Ко времени избрания на папский престол у Павла III было четверо взрослых детей. Он заботился о материальном обеспечении своей многочисленной родни, произвёл в кардиналы трёх своих внуков (двое из них были несовершеннолетними), сына назначил «гонфалоньером Церкви» (смотри Гонфалоньер ). Перед смертью раскаялся в непотизме.

Павел III вёл политику последовательной борьбы с протестантизмом и приступил к преобразованиям внутри Римско-католической церкви. Пошёл на разрыв с Англией, издав в конце 1537 года буллу об отлучении короля Генриха VIII от Церкви. Произвёл в кардиналы гуманистически образованных сторонников церковных преобразований: Гаспаро Контарини, Марчелло Червини (в последующем папа Марцелл II), Реджинальдо Поло, Якопо Садолето. Созданная при их участии в 1534 году специальная комиссия подготовила в 1536 году документ «Совет по исправлению церкви» («Consilium de emendanda ecclesia»), представленный папе в 1537 году (позднее внесён в «Индекс запрещённых книг»). 27.9.1540 года буллой «Regimini militantis Ecclesiae» Павел III утвердил Общество Иисуса (смотри Иезуиты), в 1542 году буллой «Licet ab initio» - «Святую конгрегацию римской инквизиции» (смотри Инквизиция).

В 1536 году Павел III решил созвать всекатолический собор, который должен был осудить Реформацию и способствовать укреплению авторитета Римско-католической церкви. Начало работы собора долго откладывалось из-за споров по поводу места его проведения. 13.12.1545 года собор, известный под названием Тридентский собор, начал работу в итальянском городе Тренто (лат. Tridentum), расположенном на территории Священной Римской империи. Но в 1547 году Павел III перенёс его заседания в Болонью, входившую в состав его владений. 13.9.1549 года из-за протестов императора Карла V Павел III был вынужден прервать соборные заседания (возобновились при папе Юлии III в мае 1551 года).

Павел III обладал выдающимися дипломатическими способностями. Умело балансировал между французским королём Франциском I и императором Карлом V, конфликт которых позволял ему вести независимую политику. С Венецией и Карлом V Павел III заключил союз против турок. В 1537 году издал буллу, осудившую обращение в рабство американских индейцев.

Павел III прославился как ценитель искусства, меценат, покровитель наук. Назначил Микеланджело главным архитектором и живописцем Ватиканского дворца. При Павле III мастер закончил фреску «Страшный суд» в Сикстинской капелле, спроектировал план Капитолия, с 1546 года руководил строительством Святого Петра собора, принимал участие в создании Палаццо Фарнезе. Тициан создал несколько портретов Павла III и его родственников. Павел III начал собирать коллекцию Фарнезе, включавшую произведения известнейших художников его времени и античные статуи. Н. Коперник посвятил Павлу III свой главный труд «Об обращениях небесных сфер».