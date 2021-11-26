ПАРКЕР МЭТЬЮ
ПАРКЕР МЭТЬЮ - английский церковный деятель, богослов, историк-антикварий, архиепископ Кентерберийский (1559).
Сын зажиточного горожанина. По окончании Кембриджского университета рукоположен в священники (1527), стал преподавателем кембриджского Корпус-Кристи-колледжа. В конце 1520-х годов сблизился с группой кембриджских протестантов, стал заниматься патристикой и историей Церкви. В 1530-1550-х годах занимал ряд церковных должностей, был капелланом королевы Анны Болейн (1535) и короля Генриха VIII (1537), активно проповедовал, в том числе при дворе. В 1544 году избран главой Корпус-Кристи-колледжа. С 1552 года декан Линкольнского собора. При Марии Тюдор лишён всех должностей и, опасаясь преследований, жил в уединении.
После восстановления протестантизма Елизаветой I Тюдор Паркер назначен архиепископом Кентерберийским. Один из авторов «Тридцати девяти статей» (смотреть в статье Англиканская церковь) и официального перевода Библии на английский язык (так называемая Епископская Библия). Сторонник умеренного протестантского вероучения при сохранении ряда элементов католицизма и установления церковного единообразия, что привело в середине 1560-х годов к конфликту с более радикально настроенной частью английских протестантов, ставшему важным этапом формирования пуританизма (смотреть Пуритане). В рамках этой полемики Паркер издал «Объявления» («Advertisements», 1566 год), где излагалась официальная позиция англии. Церкви по основным спорным вопросам вероучения.
С начала 1540-х годов и до конца жизни Паркер занимался коллекционированием средне-вековых рукописей и печатных изданий по истории раннего христианства и английской церкви. Его собрание (свыше 500 манускриптов), переданное в 1574 году библиотеке Корпус-Кристи-колледжа, носящей ныне его имя, содержит ряд ценных памятников, в частности древнейший известный список «Англосаксонской хроники». Стремясь найти историческое обоснование независимости английской церкви, Паркер покровительствовал историкам и собирателям древностей, по его инициативе в Лондоне было создано первое Общество антиквариев (1572) для изучения английской истории и древностей; при его участии впервые изданы работы ряда средне-вековых авторов, в том числе Гильды (VI век), Ассера (IX - начале X веков), Матвея Парижского (XIII век). Автор сочинения по истории Церкви Англии, и в частности Кентерберийского диоцеза (1572 год, в соавторстве с его секретарём Дж. Джослином).
Сочинения:
De antiquitate Britannicae ecclesiae et privilegiis ecclesiae Cantuariensis, cum archiepiscopis ejusdem 70. L., 1572;
Correspondence of M. Parker, DD Archbishop of Canterbury comprising letters written by and to him from AD 1535 to his death AD 1575 / Ed. J. Bruce, T. Perowne. Camb., 1853.