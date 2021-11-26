ПАРКЕР МЭТЬЮ

ПАРКЕР МЭТЬЮ - английский церковный деятель, богослов, историк-антикварий, архиепископ Кен­тер­бе­рий­ский (1559).

Сын за­жи­точ­но­го го­ро­жа­ни­на. По окон­ча­нии Кем­бридж­ско­го университета ру­ко­по­ло­жен в свя­щен­ни­ки (1527), стал пре­по­да­ва­те­лем кем­бридж­ско­го Кор­пус-Кри­сти-кол­лед­жа. В конце 1520-х годов сбли­зил­ся с груп­пой кем­бридж­ских про­тес­тан­тов, стал за­ни­мать­ся пат­ри­сти­кой и ис­то­ри­ей Церк­ви. В 1530-1550-х годах за­ни­мал ряд цер­ков­ных долж­но­стей, был ка­пел­ла­ном ко­ро­ле­вы Ан­ны Бо­лейн (1535) и ко­ро­ля Ген­ри­ха VIII (1537), ак­тив­но про­по­ве­до­вал, в том числе при дво­ре. В 1544 году из­бран гла­вой Кор­пус-Кри­сти-кол­лед­жа. С 1552 года де­кан Лин­кольн­ско­го со­бо­ра. При Ма­рии Тю­дор ли­шён всех долж­ностей и, опа­са­ясь пре­сле­до­ва­ний, жил в уе­ди­не­нии.

По­сле вос­ста­нов­ле­ния про­тес­тан­тиз­ма Ели­за­ве­той I Тю­дор Паркер на­зна­чен ар­хи­епископом Кен­тер­бе­рий­ским. Один из ав­то­ров «Три­дца­ти де­вя­ти ста­тей» ( смотреть в статье Ан­гли­кан­ская цер­ковь ) и официального пе­ре­во­да Биб­лии на английский язык (так называемая Епи­скоп­ская Биб­лия). Сто­рон­ник уме­рен­но­го про­тес­тант­ско­го ве­ро­уче­ния при со­хра­не­нии ря­да эле­мен­тов ка­то­ли­циз­ма и ус­та­нов­ле­ния цер­ков­но­го еди­но­об­ра­зия, что при­ве­ло в середине 1560-х годов к кон­флик­ту с бо­лее ра­ди­каль­но на­стро­ен­ной ча­стью английских про­тес­тан­тов, став­ше­му важ­ным эта­пом фор­ми­ро­ва­ния пу­ри­та­низ­ма (смотреть Пу­ри­та­не). В рам­ках этой по­ле­ми­ки Паркер из­дал «Объ­яв­ле­ния» («Advertise­ments», 1566 год), где из­ла­га­лась официальная по­зи­ция англии. Церк­ви по основным спор­ным во­про­сам ве­ро­уче­ния.

С начала 1540-х годов и до кон­ца жиз­ни Паркер за­ни­мал­ся кол­лек­цио­ни­ро­ва­ни­ем средне-вековых ру­ко­пи­сей и пе­чат­ных из­да­ний по ис­то­рии ран­не­го хри­сти­ан­ст­ва и английской церк­ви. Его со­б­ра­ние (свыше 500 ма­ну­ск­рип­тов), пе­ре­дан­ное в 1574 году библиотеке Кор­пус-Кри­сти-кол­лед­жа, но­ся­щей ны­не его имя, со­дер­жит ряд цен­ных па­мят­ни­ков, в ча­ст­но­сти древ­ней­ший из­вест­ный спи­сок «Ан­гло­сак­сон­ской хро­ни­ки». Стре­мясь най­ти ис­то­рическое обос­но­ва­ние не­за­ви­си­мо­сти английской церк­ви, Паркер по­кро­ви­тель­ст­во­вал ис­то­ри­кам и со­би­ра­те­лям древ­но­стей, по его ини­циа­ти­ве в Лон­до­не бы­ло соз­да­но пер­вое Общество ан­тик­ва­ри­ев (1572) для изу­че­ния английской ис­то­рии и древ­но­стей; при его уча­стии впер­вые из­да­ны ра­бо­ты ря­да средне-вековых ав­то­ров, в том числе Гиль­ды (VI век), Ас­се­ра (IX - начале X веков), Мат­вея Па­риж­ско­го (XIII век). Ав­тор со­чи­не­ния по ис­то­рии Церк­ви Анг­лии, и в ча­ст­но­сти Кен­тер­бе­рий­ско­го дио­це­за (1572 год, в со­ав­тор­ст­ве с его сек­ре­та­рём Дж. Джос­ли­ном).

Сочинения:

De antiquitate Britannicae ecclesiae et privilegiis ecclesiae Cantuariensis, cum archi­epis­copis ejusdem 70. L., 1572;

Correspondence of M. Parker, DD Archbishop of Canterbury comprising letters written by and to him from AD 1535 to his death AD 1575 / Ed. J. Bruce, T. Perowne. Camb., 1853.