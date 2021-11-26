ОРТОДОКСИЯ
ОРТОДОКСИЯ (греч. ὀρϑοδοξία - правильное мнение) - в протестантизме, основное направление в лютеранском и реформатском (кальвинистском) богословии во 2-й половине XVI - начале XVIII веков.
Формирование Ортодоксии было связано с характерными для XVI века многочисленными спорами между протестантами о догматах веры. Теологи и религиозные деятели, желавшие сохранить верность учению основоположников Реформации (М. Лютера, Ж. Кальвина, Т. Безы, М. Буцера, Г. Буллингера и других), называли свои взгляды ортодоксальными (правоверными), т. е. соответствующими с их точки зрения учению древней христианской Церкви и протестантской традиции.
Вероисповедным основанием лютеранской Ортодоксии является составленная по инициативе светских властей Германии и принятая большинством лютеранских теологов Книга согласия (1580), издание и распространение которой положило конец многим богословским дискуссиям, так как преподавателям теологии в университетах было предписано излагать учение, не противоречащее её содержанию. Для богословского метода лютеранской Ортодоксии характерны: ориентация на Библию как на высший источник истины и использование её в качестве критерия, позволяющего отличать ортодоксальное учение от гетеродоксального (еретического); стремление к построению на основании рациональной интерпретации Библии единой системы богословских положений, которая охватывала бы все сферы познания и жизни; широкое использование аристотелевской логики и метафизики для обоснования вероучения и придания ему вида научного знания; привлечение для подтверждения теоретических положений обширного материла, почерпнутого из предшествующей богословской традиции (сочинений отцов Церкви, католических теологов, основоположников Реформации). Содержавшие подробные обсуждения множества частных вопросов теологии, весьма крупные по объёму и сложные по содержанию сочинения приверженцев Ортодоксии во многом сближались с трактатами средневековых католических схоластов, вследствие чего лютеранская ортодоксия нередко называется также протестантской схоластикой. Наиболее видные представители лютеранской Ортодоксии: М. Хемниц (1522-1586 годы), один из авторов «Формулы согласия»; И. Герхард (1582-1637 годы), профессор теологии в Йене, автор 9-томного сочинения «Богословские вопросы» («Loci theologici», 1610-1622 годы); А. Калов (1612-1686 годы), профессор теологии в Виттенберге, автор 12-томного сочинения «Система богословских вопросов» («Systema locorum theologicorum», 1655-1677 годы), активный полемист с католиками, кальвинистами и социнианами; И.А. Квенштедт (1617-1688 годы), профессор теологии в Виттенберге, талантливый полемист и систематизатор, автор сочинения «Догматико-полемическая теология» («Theologia didactico-polemica», 1685); Д. Холлац (1648-1713 годы), автор сочинения «Учебное изложение теологии» («Examen theologicum acroamaticum», 1707), последний крупный богослов лютеранской ортодоксии.
Для кальвинистской Ортодоксии определяющим было стремление оградить от любых попыток пересмотра теологию Ж. Кальвина, наиболее полно представленную в его трактате «Наставление в христианской вере». Центральной темой богословских дискуссий в XVI-XVII веках стало учение Кальвина о двойном предопределении, отказ от принятия которого означал выход за пределы Ортодоксии. Богословы Ортодоксии вели борьбу с распространением гетеродоксальных взглядов Я. Арминия (1560-1609 годы) (смотри Арминианство), М. Амиро (1596-1664 годы), С. Епископия (1583-1644 годы) и другими. Официальным выражением вероисповедания кальвинистской Ортодоксии являются направленные против арминиан Каноны Дортского синода (1618-1619 годы); их богословское обоснование и раскрытие с позиций Ортодоксии предлагали Ф. Гомар (1563-1641 годы), Г. Воэций (1589-1676 годы), С. Марезий (1599-1673 годы), Ф. Турреттини (1623-1687 годы) и многие другие теологи-ортодоксы. Наряду с полемикой, направленной против католиков, лютеран, инакомыслящих протестантов, атеистов и деистов, представители кальвинистской Ортодоксии также выступали против протестантских теологов, считавших допустимым использование для богословских целей философских концепций, разработанных П. де ла Рамэ (1515-1572 годы), Р. Декартом и его последователями (картезианцами).
К середине XVIII века как лютеранская, так и кальвинистская Ортодоксии потеряли главенствующее положение в университетах, где всё более популярным становился пиетизм, представители которого уделяли преимущественное внимание не теоретическим богословским вопросам, а практике христианской жизни, личной связи человека с Богом, вследствие чего были способны дать более востребованные ответы на религиозные запросы людей эпохи Просвещения, чем придерживавшиеся Ортодоксальной теологи. Однако в качестве университетской теологии, представленной немногочисленными профессорами, выступавшими против любых богословских новшеств, Ортодоксия продолжала существовать до начала XIX века.