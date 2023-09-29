Нокс Джон

Нокс ( англ. Knox), Джон (ок. 1514/1515, Хаддингтон, Ист-­Лотиан, Шотландия — 24.11.1572, Эдинбург) — шотландский богослов и религиозный деятель, идеолог шотландской Реформации . Родился в семье купца, учился в Сент-Эндрюсском университете, около 1536 рукоположен в священники. В 1‑й половине 1540‑х сблизился с Дж. Уишартом, последователем Ж. Кальвина и У. Цвингли . Опасаясь преследований после его ареста, Н. присоединился к группе протестантов, захвативших в 1546 Сент-­Эндрюсский замок. После того как в июле 1547 замок отбили французские вой­ска, Нокс был отправлен на галеры (провел там 19 месяцев). В 1549 освобожден и уехал в Англию, стал проповедником в г. Берик-апон-­Туид. В 1551 переехал в Ньюкасл, где его проповедь услышал Дж. Дадли, регент при короле Эдуарде VI. Дадли предложил Н. должность королевского капеллана. В 1551–1553 активно проповедовал в Англии, выступал за более радикальные реформы, из-за чего конфликтовал с архиепископом Томасом Кранмером .

В 1553, после восшествия на престол королевы Марии Тюдор , уехал в Швейцарию, встречался с Г. Буллингером и Кальвином. В 1554–1555 участвовал в дискуссии вокруг Книги общих молитв в английской общине во Франкфурте, выступая за очищение богослужения от католического наследия. В середине 1550‑х тайно посетил Англию и Шотландию, в 1556 возглавил английскую общину в Женеве. В период эмиграции Н. написал несколько крупных сочинений, в том числе трактат «Первый трубный глас против чудовищного правления женщин», направленный против Марии Тюдор и Марии де Гиз, регента при малолетней шотландской королеве Марии Стюарт .

В 1559 вернулся на родину, его проповеди против идолопоклонства в Перте ознаменовали начало шотландской Реформации. После смерти Марии де Гиз и заключения Эдинбургского мирного договора стал главным идеологом создания пресвитерианской церкви Шотландии. Был инициатором и составителем «Шотландского исповедания» (Scots Сonfession) и «Книги учения» (Βοok of Discipline), которые предполагали переустройство церкви Шотландии по пресвитерианской модели («Книга учения» не была полностью одобрена парламентом).

С 1560 служил в главной эдинбургской церкви Св. Эгидия. Несколько раз встречался с королевой Марией Стюарт, критиковал ее религиозную политику и безуспешно побуждал ее отказаться от католицизма. Выступление Н. против права королевы восстановить католический культ в 1564 не получило широкой поддержки, ему было запрещено проповедовать. Покинув Эдинбург, он завершил работу над «Историей Реформации в Шотландии». В 1567 вернулся в столицу и одобрил свержение королевы, проповедовал на коронации ее сына Якова VI, затем поддерживал в политической борьбе графа Морея (убит в 1570). После гибели Морея в 1571 уехал в Сент-­Эндрюс, но вскоре вернулся в Эдинбург и до конца жизни служил в церкви Св. Эгидия.

Соч. : The Works of John Knox / Ed. D. Laing. 6 vols. Edinburgh, 1846–1864; History of the Reformation in Scotland / Ed. W. C. Dickinson. 2 vols. Oxford, 1949.

Лит. : Marshall R. John Knox. Edin­burgh, 2000; Kyle R. G., Johnson D. W. John Knox: An Introduction to His Life and Works. Eugene, 2009; Graham R. John Knox: A Man of Action. Edinburgh, 2013; Dawson J. John Knox. New Haven (Ct.), 2015. В. А. Таубер.