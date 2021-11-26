НЕРИ Филипп
НЕРИ Филипп - итальянский церковный деятель, основатель конгрегации ораторианцев, святой Римско-католической церкви.
Из семьи нотариуса. Вопреки воле отца отказался от торговой карьеры и уехал в Рим (1533 год), где изучал философию и богословие в университете «Сапиенца» и школе августинцев-эремитов (1535-1538 годы). Одновременно начал активно заниматься благотворительностью и проповеднической деятельностью среди беднейших жителей Рима, за что впоследствии был прозван «апостолом Рима». В 1548 году создал братство Святой Троицы для помощи бедным и больным паломникам. В 1551 году рукоположен в священники. Организовывал религиозные процессии по главным римским базиликам, а также особые молитвенные собрания (оратории) с участием как священнослужителей, так и мирян. Из числа их постоянных участников постепенно сформировалось общество ораторианцев, в 1575 году официально утверждённое как конгрегация папой Римским Григорием XIII. Н. Филипп оставался главой конгрегации до 1593 года, когда подал в отставку по болезни. Беатифицирован в 1615 году, канонизирован в 1622 году. День памяти по календарю Римско-католической церкви - 26 мая.